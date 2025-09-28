Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Για επικίνδυνη κακοκαιρία από χθες το απόγευμα για τη δυτική Ελλάδα είχε προειδοποιήσει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με τον μετεωρολόγο του OPEN να τονίζει πως η κακοκαιρία θα προσπαθήσει σήμερα αλλά και τη Δευτέρα να μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα με σαφώς όμως μικρότερη ένταση.Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του ανέφερε πως «επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF. Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι΄ αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα».Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και πιθανόν στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες σε Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και Δυτική Στερεά, θα είναι κατά τόπους έντονα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 21 βαθμούς), 15 έως 25 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 15 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.Λίγες νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες μέτριοι 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένησηΝεφώσεις περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.