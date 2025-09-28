Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε την κατάσταση: η Μολδαβία, σε απόσταση λίγων ωρών από την Οδησσό, δέχθηκε τους περισσότερους πρόσφυγες ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, με αποτέλεσμα σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας και στις υποδομές. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 40%, καθώς το εμπόριο με Μόσχα και Κίεβο κατέρρευσε.