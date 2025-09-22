Σίσσυ Χρηστίδου: Χάρηκα με αυτά που είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης για εμένα, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο

Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, ανέφερε ο τραγουδιστής για την παρουσιάστρια σε πρόσφατη συνέντευξή του