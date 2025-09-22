Σίσσυ Χρηστίδου: Χάρηκα με αυτά που είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης για εμένα, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο
Σίσσυ Χρηστίδου: Χάρηκα με αυτά που είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης για εμένα, ελπίζω να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο
Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, ανέφερε ο τραγουδιστής για την παρουσιάστρια σε πρόσφατη συνέντευξή του
Τις πρόσφατες δηλώσεις του Θοδωρή Μαραντίνη για το πρόσωπό της, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου, αναφέροντας πως είναι χαρούμενη με όσα ειπώθηκαν, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να τηρηθούν όσα όρισε το δικαστήριο για το διαζύγιό τους.
Το πρώην ζευγάρι είχε βρεθεί στα δικαστήρια για ζητήματα που αφορούν στην επιμέλεια των δύο παιδιών τους. Σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες ο τραγουδιστής δήλωσε μεταξύ άλλων, πως έχει προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους και πρόσθεσε ότι κρατάει το γεγονός ότι η παρουσιάστρια είναι η μητέρα των γιων τους.
Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» προσέγγισε την παρουσιάστρια με την ίδια να αναφέρει, πως όσα είπε για εκείνη ο πρώην σύζυγός της, τα έμαθε μέσω της τηλεόρασης. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν θέλει να σχολιάσει περαιτέρω όσα έχουν συμβεί ανάμεσά τους, και τόνισε πως νιώθει ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση, η οποία θεωρεί ότι τη δικαιώνει.
Όπως είπε, ελπίζει σε ένα καλό κλίμα με τον Θοδωρή Μαραντίνη και να τηρηθούν αυτά που όρισε το δικαστήριο: «Χάρηκα να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ από την τηλεόραση τα άκουσα βέβαια, δεν είχα τέτοια εικόνα. Δεν θέλω να σχολιάσω γι’ αυτό κάτι άλλο. Μπορώ να σου πω ότι εγώ γενικά έτσι κι αλλιώς, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση. Οπότε αυτό μου αρκεί. Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα. Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που το δικαστήριο όρισε και να μην έχουμε άλλα θέματα. Εμένα η δική μου αγωνία αφορούσε στην απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που αυτή βγήκε και ένιωσα ότι με προσωπικά με δικαιώνει, αυτό με ανακουφίζει και δικαιώνει».
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων ανέφερε για τη Σίσσυ Χρηστίδου: «Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και εγώ αυτό κρατάω τώρα, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο».
«Έχω κάνει πρόταση να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές μας διαφορές»
Στη συνέχεια, είχε πει ότι έχει προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με την παρουσιάστρια: «Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω. Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό».
