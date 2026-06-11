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Καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια προδόθηκε για το σεξ που έκανε με 15χρονο από το σχέδιο της κρεβατοκάμαράς της που έκανε ο ανήλικος
Καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια προδόθηκε για το σεξ που έκανε με 15χρονο από το σχέδιο της κρεβατοκάμαράς της που έκανε ο ανήλικος
Η 26χρονη εκπαιδευτικός Ελίζαμπεθ Μπράουν του έστελνε ερωτικές φωτογραφίες μέσω Snapchat επειδή γνώριζε ότι τα μηνύματα θα εξαφανίζονταν, ενώ του είχε δώσει και ένα τηλέφωνο αποκαλώντας τον «αγαπημένο της»
Αντιμέτωπη με οκτώ κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών για έκαστη εξ αυτών, βρίσκεται μια καθηγήτρια σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.
Την 26χρονη Ελίζαμπεθ Μπράουν πρόδωσε, σύμφωνα με τη δικογραφία, το ακριβές σχέδιο της κρεβατοκάμαράς της που έκανε το τότε 15χρονο και σήμερα 19χρονο θύμα της.
Σημειώνεται ότι με τον ίδιο ανήλικο έκανε σεξ και άλλη μια εκπαιδευτικός του ίδιους σχολείου, η 61χρονη Σέρι Ντελ Μολντίν, η οποία καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης.
Το αγόρι είπε στους ενόρκους ότι είχε σεξουαλικές επαφές δύο φορές με την Μπράουν το 2023, όταν ήταν μαθητής στην Ακαδημία Nathanael Greene: η μια φορά στο σπίτι της θείας του μετά το μάθημα και η δεύτερη στο σπίτι της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών.
Όπως ισχυρίστηκε, επίσης, η εκπαιδευτικός του έστελνε ερωτικές φωτογραφίες μέσω Snapchat επειδή γνώριζε ότι τα μηνύματα τελικά θα εξαφανίζονταν, ενώ του είχε δώσει και ένα τηλέφωνο αποκαλώντας τον «αγαπημένο της».
Αρχικά ο ανήλικος είχε αρνηθεί ότι έκανε σεξ με την καθηγήτριά του αλλά αργότερα άλλαξε την κατάθεσή του ισχυριζόμενος ότι φοβόταν να το παραδεχτεί στην αρχή επειδή δεχόταν εκφοβισμό.
Από την πλευρά της η Μπράουν γινόταν εχθρική κάθε φορά που οι αστυνομικοί τη ρωτούσαν για την ανάρμοστη σχέση της, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο. «Κάθε φορά που τη ρωτούσαμε αν υπήρχε σεξουαλική επαφή μεταξύ αυτής και του θύματος, είτε σταματούσε εντελώς να μιλάει είτε έκανε μια κίνηση ότι δήθεν ανακατευόταν. Απάντησε σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση είχαμε, αλλά αν αναφέραμε τη σεξουαλική επαφή, έκλεινε το στόμα της» κατέθεσε ένας αστυνομικός.
Την 26χρονη Ελίζαμπεθ Μπράουν πρόδωσε, σύμφωνα με τη δικογραφία, το ακριβές σχέδιο της κρεβατοκάμαράς της που έκανε το τότε 15χρονο και σήμερα 19χρονο θύμα της.
Σημειώνεται ότι με τον ίδιο ανήλικο έκανε σεξ και άλλη μια εκπαιδευτικός του ίδιους σχολείου, η 61χρονη Σέρι Ντελ Μολντίν, η οποία καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης.
Το αγόρι είπε στους ενόρκους ότι είχε σεξουαλικές επαφές δύο φορές με την Μπράουν το 2023, όταν ήταν μαθητής στην Ακαδημία Nathanael Greene: η μια φορά στο σπίτι της θείας του μετά το μάθημα και η δεύτερη στο σπίτι της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών.
Όπως ισχυρίστηκε, επίσης, η εκπαιδευτικός του έστελνε ερωτικές φωτογραφίες μέσω Snapchat επειδή γνώριζε ότι τα μηνύματα τελικά θα εξαφανίζονταν, ενώ του είχε δώσει και ένα τηλέφωνο αποκαλώντας τον «αγαπημένο της».
Αρχικά ο ανήλικος είχε αρνηθεί ότι έκανε σεξ με την καθηγήτριά του αλλά αργότερα άλλαξε την κατάθεσή του ισχυριζόμενος ότι φοβόταν να το παραδεχτεί στην αρχή επειδή δεχόταν εκφοβισμό.
Από την πλευρά της η Μπράουν γινόταν εχθρική κάθε φορά που οι αστυνομικοί τη ρωτούσαν για την ανάρμοστη σχέση της, όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο. «Κάθε φορά που τη ρωτούσαμε αν υπήρχε σεξουαλική επαφή μεταξύ αυτής και του θύματος, είτε σταματούσε εντελώς να μιλάει είτε έκανε μια κίνηση ότι δήθεν ανακατευόταν. Απάντησε σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση είχαμε, αλλά αν αναφέραμε τη σεξουαλική επαφή, έκλεινε το στόμα της» κατέθεσε ένας αστυνομικός.
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