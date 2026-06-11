Πρόταση γάμου έγινε viral στις ΗΠΑ με σχεδόν 20 εκατ. views για τη συγκίνηση και τον... ενθουσιασμό του γαμπρού

«Κανείς δεν είναι τέλειος και για αυτόν τον λόγο, θα υπάρχει πάντα αρνητικότητα. Ωστόσο, νομίζω ότι το βίντεό μας που έγινε viral μας έκανε περισσότερο καλό παρά κακό» δήλωσε ο γαμπρός που πρωταγωνιστεί στο viral βίντεο