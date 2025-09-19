Θοδωρής Μαραντίνης για το διαζύγιο από τη Σίσσυ Χρηστίδου: Έχω κάνει πρόταση να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές μας διαφορές
Πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει, θέλω να γυρίσω σελίδα, πρόσθεσε
Στις νομικές διαφορές που τον χωρίζουν από την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης. Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής, οι διαδικασίες του διαζυγίου είχαν τραβήξει πολύ και η δημοσιοποίησή τους επιδείνωσε την κατάσταση. Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή έχει προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με τη Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια λύση που θα κλείσει οριστικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου και μίλησε για το διαζύγιό του. «Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό».
Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης, για τις σημαντικές αλλαγές που θέλει να κάνει στη ζωή του. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως μετά από μια γεμάτη πορεία με το συγκρότημά του, Onirama, ήρθε η στιγμή να γυρίσει σελίδα και να προχωρήσει σε προσωπικά επαγγελματικά σχέδια, θέτοντας μια «άνω τελεία» στη συνεργασία τους.
«Υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου που έχω κάνει πράγματα και εκτός των Onirama. Το συγκρότημα είναι η οικογένειά μου. Όλο αυτό ήταν πολύ γεμάτο και μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ να κάνω κάτι μόνος μου. Μετά το καλοκαίρι όμως, έχω μπει σε μια φάση που θέλω να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου σε όλα, αρχίζω και ετοιμάζω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω μόνος μου. Θα μπει μια άνω τελεία στους Onirama. Νιώθω ότι είναι καλό και αναγκαίο για τη δική μου ψυχή αυτή τη στιγμή», είπε κλείνοντας.
