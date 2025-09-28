Η Σοφία Μανωλάκου εξήγησε γιατί δεν έχει κάνει παιδιά: «Έχω μια περίεργη αίσθηση της ανεξαρτησίας»

Για τον χωρισμό των γονιών της, αλλά και την προσωπική της στάση απέναντι στη μητρότητα μίλησε ηεξηγώντας τους λόγους που δεν της γεννήθηκε η επιθυμία να κάνει παιδί. Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε μιλώντας στην εφημερίδα OnTime ότι οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν 11 ετών. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, δεν άφησε κανένα τραύμα ούτε στην ίδια, αλλά ούτε και στον αδερφό της.«Χώρισαν όταν ήμουν 11 χρονών. Και πήγα να μείνω με τον μπαμπά μου και τον αδελφό μου στις Κροκεές. Έζησα εκεί μέχρι τα 17 μου και μετά επέστρεψα στην Αθήνα για να σπουδάσω. Ο χωρισμός τους έγινε ομαλά, πολύ προσεκτικά και με ωραίο τρόπο, οπότε δεν μας άφησε τραύματα ή το "στίγμα των χωρισμένων γονιών". Έχω πολύ καλή σχέση και με τη μητέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σχετικά με το εάν ο χωρισμός επηρέασε την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδί, η Σοφία Μανωλάκου ξεκαθάρισε: «Όχι, καμία σχέση. Έχω μια περίεργη αίσθηση της ανεξαρτησίας, γι’ αυτό και δεν έχω νιώσει την επιθυμία να κάνω παιδί, παρότι αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω ανίψια, βαφτιστήρια, χαίρομαι πάρα πολύ και με αγαπάνε και τα αγαπώ κι εγώ πάρα πολύ».Τέλος, η ίδια παραδέχτηκε ότι την απασχολεί το αν θα ήταν καλή μητέρα. «Είναι και ένα είδος φόβου, αν θα ήμουν καλή εγώ, γιατί για να φέρεις στον κόσμο μια ζωή θα πρέπει να την κάνεις ευτυχισμένη. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ αυτό σκέφτομαι. Βέβαια, όλοι μου λένε ότι, άμα το κάνεις, βρίσκεις τον τρόπο, αλλά εμένα αυτό με φοβίζει. Και ο Σπύρος έχει την ίδια γνώμη, οπότε γι’ αυτό δεν το έχουμε κάνει», σημείωσε.