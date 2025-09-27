Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για τη συμμετοχή της στο βρετανικό MasterChef: Έλαμψε η Ελλάδα
Η γνωστή μαγείρισσα έλαβε μέρος στον διαγωνισμό αρχικά ως μέντορας των υποψηφίων και στη συνέχεια, ως μέλος της κριτικής επιτροπής
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου βρέθηκε στο βρετανικό MasterChef, αναλαμβάνοντας δύο σημαντικούς ρόλους, εκείνον του μέντορα για τους διαγωνιζόμενους, καθοδηγώντας τους στις επιλογές τους και στο πώς να τιμήσουν την ελληνική γαστρονομική παράδοση, αλλά και εκείνον του μέλους της κριτικής επιτροπής στη φάση του τελικού. Σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μίλησε για αυτή την εμπειρία στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», εκφράζοντας τη χαρά της και την ανυπομονησία της για ό,τι έρχεται.
«Εμπειρία φανταστική, προβολή της Ελλάδας και της ελληνικής κουζίνας απίστευτη! Έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο, σεβάστηκαν τα υλικά που μαγειρεύουμε… Γιατί οι συνταγές που φτιάξαμε, δεν ήταν αυτές που γνωρίζουν στο εξωτερικό…», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη χαρά της για την ευκαιρία να αναδείξει τη γαστρονομική κληρονομιά της χώρας μας στο βρετανικό κοινό.
Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Όλοι στο εξωτερικό ξέρουν το τζατζίκι, τον μουσακά, τον γύρο. Εκεί συνήθως έχουν δύο ομάδες που βγάζουν δυο πιάτα. Εγώ τους πρότεινα να στρώσουμε ολόκληρο τραπέζι, γιατί η ελληνική κουζίνα δεν είναι μια. Είναι μικρές τοπικές κουζίνες. Αλλιώς μαγειρεύουμε στην Κρήτη, στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο. Έλαμψε η Ελλάδα, έλαμψε».
Πριν λίγες ώρες, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
«Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το απόσπασμα από τα γυρίσματα.
Παράλληλα, τόνισε πως «το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά», περιγράφοντας τον πλούτο της ελληνικής παραγωγής.
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ολοκλήρωσε το μήνυμά της αναφέροντας ότι επρόκειτο για «μια εμπειρία που ταξίδεψε τη φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο».
