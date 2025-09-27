Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για τη συμμετοχή της στο βρετανικό MasterChef: Έλαμψε η Ελλάδα

Κλείσιμο

Πριν λίγες ώρες, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.«Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το απόσπασμα από τα γυρίσματα.Παράλληλα, τόνισε πως «το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά», περιγράφοντας τον πλούτο της ελληνικής παραγωγής.Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ολοκλήρωσε το μήνυμά της αναφέροντας ότι επρόκειτο για «μια εμπειρία που ταξίδεψε τη φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο».