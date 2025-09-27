Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου - Είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2020
Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, στη Νέα Υόρκη με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρευρέθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πρόγραμμα των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είχε συμπέσει με το πρώτο έτος του κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Μάλιστα είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2020. Το σενάριο μιας νέας συνάντησης των δύο στον Λευκό Οίκο το επόμενο διάστημα είναι πάνω στο τραπέζι, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.
Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πρόγραμμα των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είχε συμπέσει με το πρώτο έτος του κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Μάλιστα είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2020. Το σενάριο μιας νέας συνάντησης των δύο στον Λευκό Οίκο το επόμενο διάστημα είναι πάνω στο τραπέζι, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα