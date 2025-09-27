Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια Τραμπ Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια

Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου - Είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2020

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
115 ΣΧΟΛΙΑ
Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, στη Νέα Υόρκη με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρευρέθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Η παρουσία του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πρόγραμμα των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κ. Μητσοτάκης και Τραμπ γνωρίζονται ήδη από την προηγούμενη θητεία του Αμερικανού προέδρου, η οποία είχε συμπέσει με το πρώτο έτος του κ. Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Μάλιστα είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2020. Το σενάριο μιας νέας συνάντησης των δύο στον Λευκό Οίκο το επόμενο διάστημα είναι πάνω στο τραπέζι, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα περυσινά επίπεδα οι τιμές - Μείωση σε 19 νησιά από 1-1-2026 λόγω ΦΠΑ

Καιρός: Επικίνδυνη κακοκαιρία από το απόγευμα προς τα δυτικά με βροχές και θυελλώδεις βοριάδες

Τέσσερις τραυματίες σε συμπλοκή ατόμων σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση
115 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης