Η Αργυρώ Μπαραμπαρίγου στον ημιτελικό του βρετανικού MasterChef
Η γνωστή σεφ μετέφερε την ελληνική γαστρονομία στη βρετανική τηλεόραση, μοιράζοντας στιγμές από τα γυρίσματα στην Ελλάδα με τους διαδικτυακούς της φίλους
Μια ξεχωριστή γκεστ εμφάνιση έκανε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου στον ημιτελικό του βρετανικού MasterChef, που μεταδίδεται την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η γνωστή σεφ βρέθηκε στο πλευρό των διαγωνιζόμενων, δίνοντας γεύση από την αυθεντική ελληνική κουζίνα.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.
«Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το απόσπασμα από τα γυρίσματα.
Παράλληλα, τόνισε πως «το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά», περιγράφοντας τον πλούτο της ελληνικής παραγωγής.
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ολοκλήρωσε το μήνυμά της αναφέροντας ότι επρόκειτο για «μια εμπειρία που ταξίδεψε τη φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο».
