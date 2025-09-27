Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Περιστατικά που ξεπερνούν τα όρια της αφηρημάδας, από επιβάτες που ξέχασαν μεγάλα χρηματικά ποσά και ακριβά μουσικά όργανα, μέχρι μια μαμά που άφησε σε λεωφορείο το 5χρονο παιδί της