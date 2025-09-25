Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
O Τομ Χάρντι θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Σον Πεν
Τα γυρίσματα του φιλμ έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο καλοκαίρι
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Σον Πεν ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική και να επιστρέψει στο σκηνοθετικό τιμόνι έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι.
Ο Πεν σε συνέντευξή του στο «Vanity Fair» με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «One Battle After Another» σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον, δήλωσε ότι μετά την πολυσυζητημένη του ερμηνεία στο φιλμ θα βρεθεί πίσω από την κάμερα για την πέμπτη σκηνοθετική του προσπάθεια.
«Τώρα επικεντρώνομαι στη σκηνοθεσία και είναι δουλειά μου να προσφέρω το καλύτερο. Νομίζω ότι έχω κάνει καλή δουλειά στο να φέρνω κοντά εξαιρετικούς συναδέλφους, τις περισσότερες φορές. Είχα μια απαίσια εμπειρία ως σκηνοθέτης, αλλά μόνο μία» είπε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός.
Ο Χάρντι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην άτιτλη μέχρι στιγμής ταινία του Πεν, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο καλοκαίρι. «Θα γυρίσω την ταινία το επόμενο καλοκαίρι, επειδή ο Tομ είναι απασχολημένος με τη μαφιόζικη σειρά, MobLand. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός», πρόσθεσε ο Σον Πεν.
Ο Τομ Χάρντι θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς πρωταγωνιστές, ικανός να αποδώσει χαρακτήρες με μοναδικό βάθος και σκοτεινή διάθεση, όπως αναφέρει το World of Reel. Οι πιο αξιοσημείωτες ερμηνείες του, περιλαμβάνουν τα «Bronson», «Warrior», «The Dark Knight Rises», «Locke» και «Mad Max: Fury Road».
VF spoke with Sean Penn about playing a ruthless white supremacist in Paul Thomas Anderson’s new movie, the killing of Charlie Kirk, and the directorial project he’s brewing up with Tom Hardy. https://t.co/MWO1wWsLK2— VANITY FAIR (@VanityFair) September 24, 2025
