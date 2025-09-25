«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο

Το πρόγραμμα της οικονομικής ενίσχυσης με 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στον Έβρο προσπαθούν να αξιοποιήσουν πολλά ζευγάρια - Ήδη έγιναν 650 αιτήσεις - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν