«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο
Το πρόγραμμα της οικονομικής ενίσχυσης με 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στον Έβρο προσπαθούν να αξιοποιήσουν πολλά ζευγάρια - Ήδη έγιναν 650 αιτήσεις - Ποιοι μπορούν να ενταχθούν
Για τη Δήμητρα Καρδάση, 40 ετών, η φυγή από την Αθήνα και το ξεκίνημα μιας νέας ζωής στην επαρχία που η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη από τις μεγαλουπόλεις, έγινε ζητούμενο τα τελευταία χρόνια και ορατό ενδεχόμενο εξαιτίας του προγράμματος μετεγκατάστασης στον Έβρο που «τρέχει» η κυβέρνηση και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η ίδια, όπως ανέφερε στο protothema.gr, όταν είδε το πρόγραμμα του υπουργείου που αφορά τη μετεγκατάσταση στον Έβρο και η οποία συνοδεύεται με οικονομικής ενίσχυσης ύψους 10.000 ευρώ ήταν από τους πρώτους που μαζί με τον σύντροφό της, έσπευσαν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Σουφλίου για να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και πληροφορίες για την περιοχή που είναι ενταγμένη στο εν λόγω πρόγραμμα.
Η κ. Καρδάση διατηρούσε επί χρόνια ένα κατάστημα περιποίησης άκρων στην Αθήνα, το οποίο, όμως, αναγκάστηκε να το κλείσει. Την ίδια στιγμή, διαπίστωσε ότι εκτός της ανεργίας είχε να αντιμετωπίσει και μία εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα στην πολύβουη πρωτεύουσα.
«Είμαι στο Ταμείο Ανεργίας και η ζωή στην Αθήνα είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεν αντέχεται. Κι από οικονομική άποψη αλλά και για θέμα ασφάλειας, ειδικά στην περιοχή που μένω τα πράγματα είναι δύσκολα με πολλούς μετανάστες. Υπάρχει επικινδυνότητα» είπε η κ. Καρδάση.
Τον τελευταίο καιρό όπως ανέφερε «ανεβοκατεβαίνει τακτικά στον Έβρο» προκειμένου να συναντιέται και με τον 44χρονο σύντροφό της, τον Μιχάλη Ηλιάσκο, ο οποίος παρότι είναι βραβευμένος σκηνοθέτης σε μικρού μήκους ταινίες και τραγουδοποιός εργάζεται και ως πωλητής σε μια εταιρεία στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.
«Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ανεβαίνω τακτικά στον Έβρο λόγω της σχέσης μου, ο οποίος εργάζεται ως πωλητής στην περιοχή, από την Ξάνθη ως τον Έβρο, οπότε μόλις βγήκε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης στους Δήμους Σουφλίου, Ορεστιάδος και Διδυμότειχου είπαμε ότι μας ενδιαφέρει και επικοινωνήσαμε με τον Δήμο Σουφλίου. Θέλουμε να κάνουμε την αίτηση αν και φοβόμαστε ότι δεν θα μας πάρουν, ίσως και να έχουν συμπληρωθεί ήδη και οι θέσεις» ανέφερε.
Η κ. Καρδάση που έλκει την καταγωγή της από το Πέπλο του Έβρου, το οποίο ανήκει διοικητικά στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και δεν είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα, επισημαίνει ότι «ο Πέπλος είναι στα 2,5 χιλιόμετρα από το πρώτο χωριό του Δήμου Σουφλίου και κανονικά θα έπρεπε κι αυτός να ενταχθεί στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης». Για την ίδια και τον σύντροφο της θα ήταν εξαιρετικά εύκολα να εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο χωριό αξιοποιώντας ένα παλιό ακίνητο των παππούδων της.
Όπως λέει γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή του Έβρου και η απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτήν μαζί με τον σύντροφο της είναι μονόδρομος. Μάλιστα όπως ανέφερε έχει κάνει αίτηση σε επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για να δραστηριοποιηθεί και επαγγελματικά στον Έβρο.
«Θέλω να κάνω έναν κινητό κινηματογράφο με σκοπό να ταξιδέψουμε τον πολιτισμό σε όλα αυτά τα χωριά και τις κωμοπόλεις του Έβρου και γιατί όχι να συνεργαστώ με Δήμους και Περιφέρεια για να κάνουμε προβολές ταινιών για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους εννοείται» κατέληξε ο κ. Καρδάση που επισήμανε ωστόσο ότι η σελίδα με την αίτηση είναι δύσκολη και χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου γνώστη ή και λογιστή.
Δυσκολίες στη συμπλήρωση της αίτησης αντιμετώπισε και ο 37χρονος, Δημήτρης Καρακώστας, ο οποίος εδώ και έξι μήνες διαβιεί μόνιμα με τη σύζυγο του και τα τέσσερα παιδιά τους στο Διδυμότειχο.
«Επειδή τόσο εγώ όσο και η σύζυγος μου είμαστε υιοθετημένοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε το πιστοποιητικό γεννήσεως και εξαιτίας αυτού δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε την αίτηση παρότι θέλουμε πολύ να την καταθέσουμε» είπε στο protothema.gr ο κ. Καρακώστας που επί χρόνια ζούσε στη Λαμία και μετανάστευσε στην περιοχή εξαιτίας της σχέσης του με τη δεύτερη σύζυγό του.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ θα ήταν σωτήρια για το ζευγάρι και τα τέσσερα παιδιά τους, καθώς προσπαθούν να βρουν τα πατήματα της νέας ζωής στο Διδυμότειχο και φυσικά εργασία στην περιοχή.
«Πρέπει να εξασφαλιστούν δουλειές για τον κόσμο»Το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Σουφλίου όπως είπε στο protothema.gr ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Καλακίκος, από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας του προγράμματος δεν σταμάτησε να χτυπά με ενδιαφερόμενους που θέλουν να αντλήσουν πληροφορίες.
«Υπάρχει κινητικότητα και τηλέφωνα σχετικά με το θέμα της μετεγκατάστασης. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίζω το αποτέλεσμα αν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πως προχωράει σήμερα η διαδικασία» είπε ο κ. Καλακίκος προσθέτοντας ότι «μόνο με το επίδομα των 10.000 ευρώ δεν λύνεται το πρόβλημα στην περιοχή», καθώς για να ζωντανέψουν και πάλι οι ακριτικές περιοχές απαιτείται όπως λέει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός.
«Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να πεισθεί κάποιος που θέλει να εγκατασταθεί στην περιοχή. Θα πρέπει να δοθούν φορολογικά κίνητρα και επενδυτικές προϋποθέσεις για τους μόνιμους κατοίκους. Οι μόνιμοι κάτοικοι φεύγουν. Το πρόγραμμα δίνει 10.000 ευρώ για εγκατάσταση σε οικισμούς κάτω των 500 ατόμων και 6.000 ευρώ σε οικισμούς με άνω των 500 κατοίκων.
Κανείς δεν θα έρθει να εγκατασταθεί κάπου (σ.σ. εννοεί σε οικισμό με λίγα άτομα για να πάρει τις 10.000 ευρώ) που δεν υπάρχει σχολείο, δεν υπάρχει καφενείο. Επίσης, πέραν του ποσού, για να έρθει κάποιος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι θα βρει εργασία» είπε ο Δήμαρχος Σουφλίου.
Οι μόνιμοι κάτοικοι σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου Σουφλίου είναι περίπου 12.000 και όπως λέει ο κ. Καλακίκος «είμαστε ο 7ος σε έκταση Δήμος σε όλη τη χώρα, είμαστε από τους πιο αραιοκατοικημένους Δήμους της Ελλάδας».
Έγιναν ήδη 650 αιτήσειςΤο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως έχει δηλώσει η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, οι αιτήσεις έχουν φτάσει ήδη τις 650. Το πρόγραμμα και η υποβολή των αιτήσεων ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου 2028 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και οικογένειες που θα εγκατασταθούν μόνιμα στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας και η οικονομική ενίσχυση είναι 10.000 € για εγκατάσταση σε οικισμό έως 500 κατοίκους, 6.000 € για εγκατάσταση σε οικισμό άνω των 500 κατοίκων ενώ υπάρχει προσαύξηση 1.000 € για κάθε ανήλικο παιδί (έως το όριο των 10.000 €).
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά την παρέλευση ενός έτους μόνιμης παραμονής.
