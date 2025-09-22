Αντζελίνα Τζολί για το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ: Αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω
Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, τόνισε η ηθοποιός

Ελένη Μήτση
Το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ σχολίασε η Αντζελίνα Τζολί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν αναγνωρίζει πια τη χώρα της.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Couture» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε «τι φοβάστε ως καλλιτέχνιδα και ως Αμερικανίδα;».

Μετά από σύντομη παύση, παραδέχτηκε ότι αυτή ήταν «μια πολύ δύσκολη ερώτηση» και πρόσθεσε: «πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου είναι διεθνής. Η ζωή μου, η άποψή μου για τον κόσμο είναι ισότητα και ενότητα. Ο,τιδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και τις ελευθερίες σε οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ζούμε σε τόσο σοβαρούς καιρούς, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Γι’ αυτό θα είμαι προσεκτική σε μια συνέντευξη Τύπου. Αλλά ζούμε σε πολύ, πολύ δύσκολους καιρούς».

Η Τζολί εξέτασε  τον περασμένο μήνα το ενδεχόμενο μετακόμισής της εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «People». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η ηθοποιός σκεφτόταν «αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό» ενώ παράλληλα προετοιμαζόταν να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

