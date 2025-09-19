Κρίσι Τέιγκεν: «Το Ozempic με βοήθησε να βγω από βαθιά κατάθλιψη μετά την απώλεια του γιου μου»
Το μοντέλο εξήγησε πως με το σκεύασμα αυτό κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά της εγκυμοσύνης της, που έληξε άδοξα
Για πρώτη φορά, η Κρίσι Τέιγκεν μίλησε ανοιχτά για τη χρήση του Ozempic, αποκαλύπτοντας ότι κατέφυγε στο φάρμακο μετά την απώλεια του γιου της, Τζακ, το 2020. Η 39χρονη παραδέχτηκε ότι το σκεύασμα, αν και την ταλαιπώρησε, αποτέλεσε «σωσίβιο» για εκείνη σε μια περίοδο βαριάς κατάθλιψης.
Μιλώντας στο δικό της podcast Self-Conscious, η Κρίσι Τέιγκεν εξήγησε ότι έκανε ενέσεις σεμαγλουτίδης «για περίπου έναν χρόνο» και πως στην αρχή δεν έβλεπε καμία αλλαγή. «Πέρασαν τρεις-τέσσερις μήνες χωρίς αποτέλεσμα, αλλά τελικά κατάφερα να χάσω τα κιλά της εγκυμοσύνης. Δεν ήμουν πια σε αυτή τη βαθιά κατάθλιψη του να βλέπω μια έγκυο κοιλιά χωρίς μωρό μέσα της», ανέφερε συγκινημένη.
Eπιπλέον, μίλησε και για τις παρενέργειες, λέγοντας ότι έφτασε σε σημείο να χάνει χωρίς να το καταλαβαίνει, περισσότερα κιλά από όσο συνειδητοποιούσε. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η απώλεια της όρεξης την απογοήτευσε, καθώς είναι λάτρης του φαγητού: «Λατρεύω να πεινάω, να τρώω, να λαχταράω το φαγητό. Για μένα ήταν βασανιστικό να μη νιώθω πείνα».
Στη διάρκεια της συζήτησης με τον συγγραφέα Γιοχάν Χάρι, η Κρίσι Τέιγκεν αποκάλυψε επίσης παλαιότερες διατροφικές διαταραχές από την εποχή που ήταν μοντέλο, ενώ μίλησε για τις ενοχές της που, ενώ προωθούσε τα βιβλία μαγειρικής της, δεν ήταν ειλικρινής με το κοινό της σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου.
Τέλος, η Κρίσι Τέιγκεν δεν αποκάλυψε πότε ή γιατί σταμάτησε το Ozempic, παραδέχτηκε όμως ότι τη βοήθησε να απελευθερωθεί από «παράλογους κανόνες διατροφής» και να συμφιλιωθεί με την εικόνα της.
Chrissy Teigen confesses ‘miracle drug’ Ozempic pulled her out of ‘deep depression’ https://t.co/XtNgcSUheW pic.twitter.com/6TSx7dw5v5— Page Six (@PageSix) September 18, 2025
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
