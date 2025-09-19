Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;

Στην Ελλάδα, πάντως, ο Πρωθυπουργός,έχει προϊδεάσει στο πολύ πρόσφατο παρελθόν αναφορικά με το εύρος των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης ακόμη και στη διακυβέρνηση του τόπου, λέγοντας τον περασμένο Ιούλιο πως υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν τον Υπουργό ΑΙ, δηλαδή καταλήγουν σε συγκεκριμένες κάθε φορά αποφάσεις με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναλύσεις της. Πάντως, στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων έχει προβεί ήδη ο, ενώ και ηέχει θεσπίσει Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.Εν τω μεταξύ, εξαιρετικά δημοφιλής είναι και η, ή αλλιώς mst.ai. Πρόκειται για μια μια δωρεάν διαδικτυακή γεννήτρια τέχνης με τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργεί άμεσα ρεαλιστικές εικόνες. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα είδη έργων τέχνης, όπως έργα φαντασίας, ταινίες και φωτογραφίες, κτίρια και φόντα, ρεαλιστικά οράματα και πολλά άλλα. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μοντέλων τέχνης με σταθερή διάχυση τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία παρέχονται επίσημα και κοινοποιούνται από τους χρήστες. Υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών μοντέλων για την παρουσίαση έργων τέχνης σε διάφορα στυλ και επιτρέπει στους χρήστες να εκπαιδεύουν εξατομικευμένα μοντέλα ή να μοιράζονται εξαιρετικά μοντέλα με την κοινότητα, σύμφωνα με τους σχεδιαστές της πλατφόρμας που παραπέμπει σε... Υπουργό.