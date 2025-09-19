Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Τι συνέβη στη χθεσινή επεισοδιακή παρουσίαση της νέας υπουργού AI - Βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν βιβλία του Συντάγματος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
Αν και υπήρξε μια από τις ελάχιστες φορές που η Αλβανία εξέπληξε το παγκόσμιο κοινό σε επίπεδο πρωτοπορίας, η ιδέα ενός ρομπότ σε ρόλο... Υπουργού κάθε άλλο παρά ενθουσίασε τους Αλβανούς «συναδέλφους» του, όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση.
Συγκεκριμένα, το σώμα δίχασε η Diella, δηλαδή το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων. Μόνο που η κατάσταση δεν άργησε να τεθεί χθες εκτός ελέγχου στο αλβανικό Κοινοβούλιο, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, Έντι Ράμα.
Μάλλον αιφνιδιασμένος από τις αντιδράσεις, «λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί», δήλωσε ο Έντι Ράμα, εξηγώντας παράλληλα πως στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών, στις οποίες το κράτος θα είναι μέτοχος, ώστε η Αλβανία να τοποθετηθεί ως χώρα με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, το μεγαλεπίβολο σχέδιο του κ. Ράμα μάλλον δεν έγινε δεκτό με τον ίδιο τρόπο από όλους τους συναδέλφους του στη Βουλή, ενώ ένταση προκλήθηκε και εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας ταυτόχρονα: «Μη γελοιοποιείτε το Κοινοβούλιο». Επιπρόσθετα, ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας προειδοποίησε τους βουλευτές ότι αν δεν καθίσουν στη θέση τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, όπερ και εγένετο, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκριθεί με 82 ψήφους υπέρ.
Το χρονικόΚαι αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, ο κ. Ράμα επρόκειτο να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης. Τελικά, η τοποθέτηση του ρομπότ δεν διήρκεσε παραπάνω από 20 λεπτά, μολονότι, όπως μεταδίδουν αλβανικά ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε εκτενή αναφορά στην πρώτη Υπουργό με Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέροντας πως αυτή θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή, που θα ονομάζεται AI4. Πρόκειται για έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας.
VIDEO: 🇦🇱 Albania's new AI-generated minister makes first address to parliament— AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025
The world's first AI government minister defended her role as "not here to replace people, but to help them". 'Diella' was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz
Η διεθνής εμπειρίαΤην ίδια στιγμή, όμως, δεν είναι λίγα τα κράτη – μέλη που οδεύουν προς τον... Υπουργό ΑΙ, δηλαδή στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, αλλά και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης, με τον Καναδά να κρατά από καιρό τα ηνία στην ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Jensen Huang, Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου τεχνολογικού γίγαντα Nvidia, αναφέρεται στον Καναδά ως «το επίκεντρο της εφεύρεσης της σύγχρονης» εποχής και πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν λάβει περαιτέρω επιβεβαίωση στην απόφασή τους να ενσωματώσουν την τεχνολογία στις δραστηριότητές τους.
Στην Ελλάδα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προϊδεάσει στο πολύ πρόσφατο παρελθόν αναφορικά με το εύρος των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης ακόμη και στη διακυβέρνηση του τόπου, λέγοντας τον περασμένο Ιούλιο πως υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν τον Υπουργό ΑΙ, δηλαδή καταλήγουν σε συγκεκριμένες κάθε φορά αποφάσεις με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αναλύσεις της. Πάντως, στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων έχει προβεί ήδη ο Σουηδός Πρωθυπουργός, ενώ και η Μεγάλη Βρετανία έχει θεσπίσει Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
Εν τω μεταξύ, εξαιρετικά δημοφιλής είναι και η εφαρμογή Minister, ή αλλιώς mst.ai. Πρόκειται για μια μια δωρεάν διαδικτυακή γεννήτρια τέχνης με τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργεί άμεσα ρεαλιστικές εικόνες. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν διάφορα είδη έργων τέχνης, όπως έργα φαντασίας, ταινίες και φωτογραφίες, κτίρια και φόντα, ρεαλιστικά οράματα και πολλά άλλα. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μοντέλων τέχνης με σταθερή διάχυση τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία παρέχονται επίσημα και κοινοποιούνται από τους χρήστες. Υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών μοντέλων για την παρουσίαση έργων τέχνης σε διάφορα στυλ και επιτρέπει στους χρήστες να εκπαιδεύουν εξατομικευμένα μοντέλα ή να μοιράζονται εξαιρετικά μοντέλα με την κοινότητα, σύμφωνα με τους σχεδιαστές της πλατφόρμας που παραπέμπει σε... Υπουργό.
