FY: Δεν είναι ακόμα στα πλάνα μας η δημιουργία οικογένειας, είπε μετά τον γάμο του με την Αλεξία Κεφαλά
FY: Δεν είναι ακόμα στα πλάνα μας η δημιουργία οικογένειας, είπε μετά τον γάμο του με την Αλεξία Κεφαλά
Είχα άγχος την ημέρα του γάμου, δήλωσε ο τράπερ
Λίγο μετά τον γάμο του με την Αλεξία Κεφαλά, ο FY ανέφερε πως δεν είναι στα άμεσα σχέδιά τους η δημιουργία οικογένειας.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 24 Αυγούστου παρουσία αγαπημένων προσώπων και συνεργατών του. Σε δηλώσεις που έκανε ο τράπερ στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε αρχικά για τη στιγμή που έκανε πρόταση γάμου στη σύζυγό του και στη συνέχεια για τα μελλοντικά τους πλάνα.
Όπως είπε: «Όταν της έκανα την πρόταση γάμου, δεν φοβήθηκα μην μου πει όχι αλλά είχα άγχος για το τι θα πω. Είχα κάνει προετοιμασία πόσες μέρες για το τι θα πω και εν τέλει δεν είπα τίποτα. Είπα κάποια πράγματα αλλά είχα προετοιμάσει να πω άλλα, ό,τι να ναι. Έχουμε ήδη παιδιά, τρία, απλά είναι γάτες. Δεν είναι ακόμα στα πλάνα μας η δημιουργία οικογένειας, θα δούμε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί πότε θέλουμε, θα δούμε».
Δείτε το βίντεο
Οι φωτογραφίες του γάμου τους
Μετά τον γάμο της με τον τράπερ, η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο, δείχνοντας στους ακολούθους της ξεχωριστές στιγμές από την τελετή.
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Island, με το ζευγάρι να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, ενώ στον γάμο με τους περίπου 120 καλεσμένους, παρευρέθηκαν συνεργάτες και φίλοι του FY και της συζύγου του, ανάμεσά τους συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και στελέχη της εταιρείας.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφίες: Instagram / Alex Tsitouridis
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 24 Αυγούστου παρουσία αγαπημένων προσώπων και συνεργατών του. Σε δηλώσεις που έκανε ο τράπερ στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε αρχικά για τη στιγμή που έκανε πρόταση γάμου στη σύζυγό του και στη συνέχεια για τα μελλοντικά τους πλάνα.
Όπως είπε: «Όταν της έκανα την πρόταση γάμου, δεν φοβήθηκα μην μου πει όχι αλλά είχα άγχος για το τι θα πω. Είχα κάνει προετοιμασία πόσες μέρες για το τι θα πω και εν τέλει δεν είπα τίποτα. Είπα κάποια πράγματα αλλά είχα προετοιμάσει να πω άλλα, ό,τι να ναι. Έχουμε ήδη παιδιά, τρία, απλά είναι γάτες. Δεν είναι ακόμα στα πλάνα μας η δημιουργία οικογένειας, θα δούμε. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί πότε θέλουμε, θα δούμε».
Δείτε το βίντεο
Για την ημέρα που τελέστηκε το μυστήριο, ο FY περιέγραψε πως: «Είχα φουλ άγχος την ημέρα του γάμου, εννοείται. Ποιος δεν έχει άγχος τέτοιες μέρες; Η νύφη πάντως δεν με πάτησε γιατί είχα κάνει δυο βήματα πιο 'κει. Δεν θα με πατούσε έτσι κι αλλιώς, εντάξει, αλλά έτσι για το show».
Οι φωτογραφίες του γάμου τους
Μετά τον γάμο της με τον τράπερ, η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το μυστήριο, δείχνοντας στους ακολούθους της ξεχωριστές στιγμές από την τελετή.
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Island, με το ζευγάρι να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, ενώ στον γάμο με τους περίπου 120 καλεσμένους, παρευρέθηκαν συνεργάτες και φίλοι του FY και της συζύγου του, ανάμεσά τους συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και στελέχη της εταιρείας.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Φωτογραφίες: Instagram / Alex Tsitouridis
Ειδήσεις σήμερα:
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα