Δωροθέα Μερκούρη: Τα πάω καλά γιατί είμαι μόνη μου και γιατί δεν έχω κάποιον να με ζαλίζει πρωί πρωί





Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, το πρώην μοντέλο ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να παντρευτεί ξανά: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Νομίζω ότι θέλω να δω πώς είναι χωρίς όλο αυτό το πολύ ωραίο πράγμα του έρωτα και της αγάπης. Εγώ παντρεύομαι μόνο όταν είμαι πολύ ερωτευμένη και αγαπάω πολύ. Δεν κάνω ποτέ πράγματα έτσι. Μόνο από έρωτα μπορεί να παντρευτώ. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι επειδή νιώθω μόνη μου. Έχω τα παιδιά μου, τα οποία θα τα έχω στο μέλλον πιστεύω και όταν κάνουν παιδιά ή αν υιοθετήσουν, θα έχω τα δικά τους παιδιά να τα προσέχω και έχω και πάρα πολλούς φίλους», είπε και υποστήριξε πως η κρίση έχει σκοτώσει τον έρωτα γενικότερα, ενώ δήλωσε πως δεν την φλερτάρουν πολύ στην Ελλάδα όσο τη φλερτάρουν στο εξωτερικό.

Καλά θεωρεί πως τα πηγαίνει η Δωροθέα Μερκούρη , όσον αφορά στη σχέση της με τον χρόνο, και θεωρεί πως σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός πως δεν έχει κάποιον άντρα να τη «ζαλίζει».Το πρώην μοντέλο, σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή «Πρωινό», είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσω. Ακόμα δεν έχω μπει σε αυτό, γιατί βλέπω ότι καλά τα πάω. Τα πάω καλά γιατί είμαι μόνη μου καταρχάς και γιατί δεν έχω κάποιον να με ζαλίζει πρωί πρωί, γιατί ζαλίζουν και λίγο οι άνδρες να πούμε την αλήθεια. Σας αγαπάμε, αλλά εντάξει, το παρακάνουν, ειδικά οι μεσογειασκοί άνδρες. Πιστεύω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Από την άλλη, όχι, δεν θέλω να μεγαλώσω. Ποιος θέλει να μεγαλώσει;».Στη συνέχεια, η Δωροθέα Μερκούρη αποκάλυψε τα «μυστικά» της για να διατηρεί τη λάψμη της εσωτερικά και εξωτερικά: «Κρατάω την παιδικότητά μου, το χιούμορ μου. Προσπαθώ να έχω στιγμές που θα γελάσω μέσα στη μέρα, να συναντώ ανθρώπους που είναι πολύ χαμογελαστοί, παρόλο που ξέρουν τι γίνεται και δεν είναι στον κόσμο τους. Το χιούμορ μου και η αντιμετώπιση της ζωής με κρατάει φρέσκια», ανέφερε.