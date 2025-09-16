«Η Γάζα καίγεται» έγραψε ο ισραηλινός υπ. Άμυνας - Το Ισραήλ ξεκίνησε τα ξημερώματα χερσαία επιχείρηση στην πόλη

Τα άρματα μάχης των IDF έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης - Οικογένειες ομήρων διαμαρτύρονται έξω από την κατοικία του Νετανιάχου - Η κατάληψη της πόλης της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων, λέει η Χαμάς