Ράσελ Κρόου: Απέτυχαν με το σίκουελ του «Μονομάχου» επειδή δεν κατάλαβαν γιατί είχε επιτυχία η πρώτη ταινία
Ράσελ Κρόου: Απέτυχαν με το σίκουελ του «Μονομάχου» επειδή δεν κατάλαβαν γιατί είχε επιτυχία η πρώτη ταινία
Μετά βίας συγκέντρωσε τις ίδιες εισπράξεις με την πρώτη, πρόσθεσε ο πρωταγωνιστής του φιλμ του 2000
Μία σύγκριση του «Μονομάχου»του Ρίντλεϊ Σκοτ με το σίκουελ που ακολούθησε μετά από 25 περίπου χρόνια έκανε ο Ράσελ Κρόου.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε πως η ταινία του 2000, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει, γνώρισε μεγάλη επιτυχία λόγω του ηθικού πυρήνα που τη χαρακτήριζε. Αντιθέτως, για εκείνον το φιλμ του 2024 με τον Πολ Μέσκαλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν απέτυχε, αφού δεν είχε ηθική διάσταση.
Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, ο Ράσελ Κρόου ανέφερε αρχικά πως είχε αντιταχθεί στις πιέσεις του στούντιο να συμπεριληφθούν ερωτικές σκηνές για τον Μάξιμο, τον χαρακτήρα που υποδυόταν στον «Μονομάχο», καθώς πίστευε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ταίριαζε σε έναν άνδρα που θρηνούσε τον θάνατο της συζύγου του.
«Συνέχισα απλώς να αντιστέκομαι. Είπα: “Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του. Δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή σε αυτή τη διαδρομή κατά την οποία σταματά και κάνει σεξ με κάποια. Δεν βγάζει κανένα νόημα… αυτό καταστρέφει όλη τη διαδρομή”», επισήμανε.
«Με πολέμησαν, μου έστειλαν επιστολές γι’ αυτό και διάφορα άλλα, αλλά εγώ δεν υποχώρησα. Ευτυχώς για μένα, ο Ρίντλεϊ, παρότι θα του άρεσε πολύ να γράψει μια ερωτική σκηνή με εμένα και την Κόνι Νίλσεν, συμφώνησε τότε μαζί μου ότι αυτό αποτελούσε τον ηθικό πυρήνα της ταινίας. Επιδιώκαμε κάτι πραγματικά πολύ παλιομοδίτικο και το στούντιο, εκείνη την εποχή, δεν καταλάβαινε ακριβώς το γιατί», συνέχισε.
Ο Κρόου εξήγησε ότι δικαιώθηκε από το γεγονός πως, όταν κυκλοφόρησε η ταινία, στις κινηματογραφικές αίθουσες υπήρχαν περισσότερες γυναίκες από άνδρες. «Επιφανειακά, ο “Μονομάχος” είναι μια ταινία για άνδρες. Αν όμως ήταν πραγματικά ταινία για άνδρες, θα αφορούσε την εκδίκηση. Δεν αφορά, όμως, την εκδίκηση. Είναι μια ταινία για γυναίκες, επειδή αφορά την απονομή εκδίκησης και αυτή είναι μια λεπτή διαφορά, αλλά παραμένει διαφορά. Χρειαζόμουν ο χαρακτήρας να παραμείνει σε αυτή την πορεία», είπε χαρακτηρισττικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σίκουελ του «Μονομάχου» έλειπε ο ηθικός πυρήνας. «Επομένως, το γεγονός ότι στη δεύτερη ταινία κατέστρεψαν αυτό το ηθικό κέντρο είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή η δεύτερη ταινία μετά βίας συγκέντρωσε τις ίδιες εισπράξεις με την πρώτη, αλλά αυτό συνέβη 20 χρόνια αργότερα. Και όταν υπολογίσεις πόσο έχει αλλάξει η αξία του δολαρίου, απέτυχαν. Απέτυχαν επειδή δεν κατάλαβαν γιατί είχε επιτυχία η πρώτη ταινία: επειδή είχε έναν ηθικό πυρήνα», κατέληξε κάνοντας το δικό του σχόλιο για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Πολ Μέσκαλ.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε πως η ταινία του 2000, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει, γνώρισε μεγάλη επιτυχία λόγω του ηθικού πυρήνα που τη χαρακτήριζε. Αντιθέτως, για εκείνον το φιλμ του 2024 με τον Πολ Μέσκαλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν απέτυχε, αφού δεν είχε ηθική διάσταση.
Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα, ο Ράσελ Κρόου ανέφερε αρχικά πως είχε αντιταχθεί στις πιέσεις του στούντιο να συμπεριληφθούν ερωτικές σκηνές για τον Μάξιμο, τον χαρακτήρα που υποδυόταν στον «Μονομάχο», καθώς πίστευε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ταίριαζε σε έναν άνδρα που θρηνούσε τον θάνατο της συζύγου του.
«Συνέχισα απλώς να αντιστέκομαι. Είπα: “Αυτή είναι η ιστορία ενός άνδρα που εκδικείται τον θάνατο της γυναίκας και του παιδιού του. Δεν μπορεί να υπάρξει στιγμή σε αυτή τη διαδρομή κατά την οποία σταματά και κάνει σεξ με κάποια. Δεν βγάζει κανένα νόημα… αυτό καταστρέφει όλη τη διαδρομή”», επισήμανε.
Russell Crowe Says ‘Gladiator II’ "Failed" Because It "Lacked A Moral Core" - Taormina https://t.co/272fMVzWwj— Deadline (@DEADLINE) June 13, 2026
Ο Κρόου εξήγησε ότι δικαιώθηκε από το γεγονός πως, όταν κυκλοφόρησε η ταινία, στις κινηματογραφικές αίθουσες υπήρχαν περισσότερες γυναίκες από άνδρες. «Επιφανειακά, ο “Μονομάχος” είναι μια ταινία για άνδρες. Αν όμως ήταν πραγματικά ταινία για άνδρες, θα αφορούσε την εκδίκηση. Δεν αφορά, όμως, την εκδίκηση. Είναι μια ταινία για γυναίκες, επειδή αφορά την απονομή εκδίκησης και αυτή είναι μια λεπτή διαφορά, αλλά παραμένει διαφορά. Χρειαζόμουν ο χαρακτήρας να παραμείνει σε αυτή την πορεία», είπε χαρακτηρισττικά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο σίκουελ του «Μονομάχου» έλειπε ο ηθικός πυρήνας. «Επομένως, το γεγονός ότι στη δεύτερη ταινία κατέστρεψαν αυτό το ηθικό κέντρο είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή η δεύτερη ταινία μετά βίας συγκέντρωσε τις ίδιες εισπράξεις με την πρώτη, αλλά αυτό συνέβη 20 χρόνια αργότερα. Και όταν υπολογίσεις πόσο έχει αλλάξει η αξία του δολαρίου, απέτυχαν. Απέτυχαν επειδή δεν κατάλαβαν γιατί είχε επιτυχία η πρώτη ταινία: επειδή είχε έναν ηθικό πυρήνα», κατέληξε κάνοντας το δικό του σχόλιο για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Πολ Μέσκαλ.
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