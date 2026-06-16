Τρεις εκρήξεις κοντά στο Κεσμ και στα Στενά του Ορμούζ
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Τρεις εκρήξεις κοντά στο Κεσμ και στα Στενά του Ορμούζ

Το πρακτορείο Mehr αποδίδει τα συμβάντα σε ενέργειες για τη «διαχείριση της κυκλοφορίας» στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα

Τρεις εκρήξεις κοντά στο Κεσμ και στα Στενά του Ορμούζ
Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν νότια του νησιού Κεσμ και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται αρχικές πληροφορίες που αποδίδουν τα συμβάντα σε ενέργειες για τη «διαχείριση της κυκλοφορίας» στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Το Mehr ανέφερε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή χωρίς να δοθούν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευσή τους. Αντίστοιχες αναφορές για εκρήξεις κοντά στο Κεσμ και στα Στενά του Ορμούζ έχουν καταγραφεί και τις προηγούμενες ημέρες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με τις αρχές να μην προχωρούν πάντα σε άμεσες διευκρινίσεις.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής λόγω της στρατηγικής τους σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συνέπειες των συγκρούσεων και των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των πλοίων θα απαιτήσει χρόνο.

Το Κεσμ και οι γύρω θαλάσσιες ζώνες έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αναφορών για εκρήξεις ή στρατιωτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αποδώσει τους θορύβους σε ελεγχόμενες εξουδετερώσεις πυρομαχικών ή άλλες επιχειρησιακές ενέργειες ασφαλείας

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