Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ μαζί στο κόκκινο χαλί μετά από πέντε χρόνια





Το ζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους, εγκαινιάζοντας την περιοδεία προώθησης της νέας τους ταινίας «Spider-Man». Οι δύο ηθοποιοί, που δημοσιεύματα τους θέλουν να έχουν παντρευτεί εμφανίστηκαν ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους στη φωτογράφιση για το «Spider-Man: Brand New Day» στη Μαδρίτη, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.







Η περιοδεία προώθησης της ταινίας «Spider-Man: No Way Home» του 2021 ήταν η τελευταία φορά που το ζευγάρι είχε ποζάρει μαζί στο κόκκινο χαλί, αλλά και η περίοδος κατά την οποία επιβεβαίωσε τη σχέση του.



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Μέσα στη χρονιά, ωστόσο, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για κοινές εμφανίσεις. Εκτός από την επανένωσή τους στους ρόλους του Πίτερ Πάρκερ και της MJ στη νέα ταινία «Spider-Man», οι δυο τους πρωταγωνιστούν επίσης στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.



Ο ηθοποιός μίλησε πρόσφατα με ενθουσιασμό για την εμπειρία της συνεργασίας του με τη Ζεντάγια στα γυρίσματα, λέγοντας στο podcast «Good Hang»: «Αυτό που αγαπώ όταν τη βλέπω να δουλεύει ως ηθοποιός είναι ότι δεν φοβάται τίποτα. Είναι απόλυτα αποφασισμένη και λέει: “Θα δώσω τα πάντα σε αυτό”».



Υπογραμμίζοντας την αμοιβαία κατανόηση που έχουν, καθώς δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, ο ηθοποιός τόνισε: «Είναι ένας τρελός κόσμος αυτή η βιομηχανία. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Από τα γυρίσματα μιας ταινίας, όπου όλοι αισθανόμαστε πιο άνετα, περνάς σε μια περιοδεία προώθησης, όπου νιώθεις σαν να στέκεσαι εκτεθειμένος πάνω σε μια σκηνή. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον που το καταλαβαίνει με τόσο προσωπικό τρόπο, ώστε να μπορείτε να καθησυχάζετε ή να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον… Είναι σωσίβιο. Πραγματικά είναι, και δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω αυτό που κάνω χωρίς εκείνη», εξομολογήθηκε για την αγαπημένη του.



Όσον αφορά στη συνεργασία τους στη νέα ταινία του κινηματογραφικού franchise, εξήγησε: «Είχαμε μια καταπληκτική στιγμή στο “Spider-Man: Brand New Day” και αυτό συνέβη αποκλειστικά εξαιτίας της σχέσης μας. Γυρίζαμε μια σκηνή. Είχαμε ολοκληρώσει τα δικά μου πλάνα και στη συνέχεια περάσαμε στα πλάνα της Ζεντάγια. Δεν θα διανοούμουν ποτέ να πω κάτι τέτοιο σε μια ηθοποιό με την οποία δεν είχα σχέση. Τη ρώτησα: “Πιστεύεις ότι αυτή η σκηνή λειτουργεί;” και εκείνη απάντησε: “Όχι, δεν πιστεύω καθόλου ότι λειτουργεί”».



Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έκαναν η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ μετά από πέντε χρόνια.Το ζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους, εγκαινιάζοντας την περιοδεία προώθησης της νέας τους ταινίας «Spider-Man». Οι δύο ηθοποιοί, που δημοσιεύματα τους θέλουν να έχουν παντρευτεί εμφανίστηκαν ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους στη φωτογράφιση για το «Spider-Man: Brand New Day» στη Μαδρίτη, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.Η Ζεντάγια εντυπωσίασε με ένα φόρεμα με κορσέ, ψηλό σκίσιμο στον μηρό και φούστα με κρόσσια. Ο Τομ Χόλαλντ συντονίστηκε ενδυματολογικά με τη σύντροφό του, φορώντας μαύρο κοστούμι, κάτω από το οποίο διακρινόταν ο γιακάς του έντονου κόκκινου πουκαμίσου του, σε μια αναφορά στον ρόλο του ως Spider-Man στην πολυαναμενόμενη νέα ταινία.Η περιοδεία προώθησης της ταινίας «Spider-Man: No Way Home» του 2021 ήταν η τελευταία φορά που το ζευγάρι είχε ποζάρει μαζί στο κόκκινο χαλί, αλλά και η περίοδος κατά την οποία επιβεβαίωσε τη σχέση του.Ο Τομ Χόλαντ είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Men’s Health ότι αποφεύγει να περπατά στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύντροφό του στις πρεμιέρες, «επειδή δεν είναι η δική μου στιγμή, είναι η δική της στιγμή, και αν πάμε μαζί, τότε το ενδιαφέρον στρέφεται σε εμάς».Μέσα στη χρονιά, ωστόσο, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες για κοινές εμφανίσεις. Εκτός από την επανένωσή τους στους ρόλους του Πίτερ Πάρκερ και της MJ στη νέα ταινία «Spider-Man», οι δυο τους πρωταγωνιστούν επίσης στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο.Ο ηθοποιός μίλησε πρόσφατα με ενθουσιασμό για την εμπειρία της συνεργασίας του με τη Ζεντάγια στα γυρίσματα, λέγοντας στο podcast «Good Hang»: «Αυτό που αγαπώ όταν τη βλέπω να δουλεύει ως ηθοποιός είναι ότι δεν φοβάται τίποτα. Είναι απόλυτα αποφασισμένη και λέει: “Θα δώσω τα πάντα σε αυτό”».Υπογραμμίζοντας την αμοιβαία κατανόηση που έχουν, καθώς δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, ο ηθοποιός τόνισε: «Είναι ένας τρελός κόσμος αυτή η βιομηχανία. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Από τα γυρίσματα μιας ταινίας, όπου όλοι αισθανόμαστε πιο άνετα, περνάς σε μια περιοδεία προώθησης, όπου νιώθεις σαν να στέκεσαι εκτεθειμένος πάνω σε μια σκηνή. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον που το καταλαβαίνει με τόσο προσωπικό τρόπο, ώστε να μπορείτε να καθησυχάζετε ή να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον… Είναι σωσίβιο. Πραγματικά είναι, και δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω αυτό που κάνω χωρίς εκείνη», εξομολογήθηκε για την αγαπημένη του.Όσον αφορά στη συνεργασία τους στη νέα ταινία του κινηματογραφικού franchise, εξήγησε: «Είχαμε μια καταπληκτική στιγμή στο “Spider-Man: Brand New Day” και αυτό συνέβη αποκλειστικά εξαιτίας της σχέσης μας. Γυρίζαμε μια σκηνή. Είχαμε ολοκληρώσει τα δικά μου πλάνα και στη συνέχεια περάσαμε στα πλάνα της Ζεντάγια. Δεν θα διανοούμουν ποτέ να πω κάτι τέτοιο σε μια ηθοποιό με την οποία δεν είχα σχέση. Τη ρώτησα: “Πιστεύεις ότι αυτή η σκηνή λειτουργεί;” και εκείνη απάντησε: “Όχι, δεν πιστεύω καθόλου ότι λειτουργεί”».

Συνεχίζοντας, ο Χόλαντ ανέφερε: «Στη συνέχεια πήγα στους παραγωγούς και τους ρώτησα: “Πιστεύετε ότι αυτή η σκηνή λειτουργεί;” και μου απάντησαν “όχι”. Τους είπα: “Η Ζι και εγώ δεν τη νιώθουμε πραγματικά”. Έπειτα κάθισα με τον Ντέστιν, τον σκηνοθέτη, και του είπα: “Φίλε, ξέρω ότι γυρίζουμε εδώ και ώρες και λυπάμαι που σου το λέω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η σκηνή λειτουργεί. Η Ζι και εγώ δεν αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να νιώθουμε”».