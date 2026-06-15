Υρώ Μανέ: Μου αρέσει που με έχει ταυτίσει ο κόσμος με την κωμωδία γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο είδος
Υρώ Μανέ: Μου αρέσει που με έχει ταυτίσει ο κόσμος με την κωμωδία γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο είδος
Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι απλά και εύκολα, επισήμανε η ηθοποιός
Χαρούμενη που ο κόσμος την έχει συνδέσει με την κωμωδία δηλώνει η Υρώ Μανέ, αφού πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό είδος. Η ηθοποιός επισήμανε πως απαιτείται αίσθηση του ρυθμού και του χιούμορ. Την ίδια στιγμή προϋποθέτει πιο συστηματική εξάσκηση από αυτή που απαιτείται στο δράμα.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Υρώ Μανέ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πολλοί την έχουν ταυτίσει με την κωμωδία, τονίζοντας πως την ευχαριστεί αυτό. «Μου αρέσει που με έχει ταυτίσει ο κόσμος με την κωμωδία, γιατί η κωμωδία -όπως ξέρεις- είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο είδος», σημείωσε.
Σύμφωνα με την ηθοποιό, το συγκεκριμένο είδος απαιτεί εμπειρία, σωστό ρυθμό, χιούμορ και ένα έμφυτο χάρισμα. Από την άλλη, εκείνη δηλώνει τυχερή που στο θέατρο συμμετείχε σε σημαντικές δουλειές που συνδύασαν το κωμικό με το δραματικό στοιχείο.
«Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι απλά και εύκολα. Για μένα θέλει υπόβαθρο η κωμωδία, θέλει αίσθηση του ρυθμού και του χιούμορ που δεν το έχει, ας το πούμε, ο κάθε ένας ηθοποιός. Θέλει μία μεγαλύτερη εξάσκηση και θέλει και λίγο από φύση να είσαι έτσι. Αλλά στο θέατρο πραγματικά έχω ευτυχήσει να έχω κάνει πολύ ωραίες δουλειές και μεγάλες επιτυχίες που ακροβατούν μεταξύ κωμικού και δραματικού», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Υρώ Μανέ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πολλοί την έχουν ταυτίσει με την κωμωδία, τονίζοντας πως την ευχαριστεί αυτό. «Μου αρέσει που με έχει ταυτίσει ο κόσμος με την κωμωδία, γιατί η κωμωδία -όπως ξέρεις- είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ δύσκολο είδος», σημείωσε.
Σύμφωνα με την ηθοποιό, το συγκεκριμένο είδος απαιτεί εμπειρία, σωστό ρυθμό, χιούμορ και ένα έμφυτο χάρισμα. Από την άλλη, εκείνη δηλώνει τυχερή που στο θέατρο συμμετείχε σε σημαντικές δουλειές που συνδύασαν το κωμικό με το δραματικό στοιχείο.
«Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι απλά και εύκολα. Για μένα θέλει υπόβαθρο η κωμωδία, θέλει αίσθηση του ρυθμού και του χιούμορ που δεν το έχει, ας το πούμε, ο κάθε ένας ηθοποιός. Θέλει μία μεγαλύτερη εξάσκηση και θέλει και λίγο από φύση να είσαι έτσι. Αλλά στο θέατρο πραγματικά έχω ευτυχήσει να έχω κάνει πολύ ωραίες δουλειές και μεγάλες επιτυχίες που ακροβατούν μεταξύ κωμικού και δραματικού», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
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