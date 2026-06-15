Αντιδράσεις με στρατιωτικό που ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο: «Δεν έκανα κάτι κακό» λέει ο ίδιος - Έρευνα από το ΓΕΣ

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι δεν προκύπτει κάποια παράνομη ενέργεια - Οι υποστηρικτές του Δωδεκάθεου εκτιμούν ότι αριθμούν περίπου 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα