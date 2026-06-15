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Ο Άρμι Χάμερ επιστρέφει με ταινία του «χειρότερου σκηνοθέτη στον κόσμο» που έχει ξυλοκοπήσει άγρια δημοσιογράφους
Ο Άρμι Χάμερ επιστρέφει με ταινία του «χειρότερου σκηνοθέτη στον κόσμο» που έχει ξυλοκοπήσει άγρια δημοσιογράφους
Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση, συνεργάζεται με τον Ούβε Μπολ, τον Γερμανό σκηνοθέτη που έχει καλέσει τους επικριτές του σε αγώνα πυγμαχίας
Η προσπάθεια του Άρμι Χάμερ να επιστρέψει αυτόν τον μήνα γίνεται μέσα από μια κινηματογραφική παραγωγή ενός σκηνοθέτη, το έργο του οποίου έχει δεχθεί τόσο σφοδρή κριτική, ώστε κάποτε προκάλεσε τους επικριτές του σε αγώνα πυγμαχίας και ξυλοκόπησε άγρια όσους δημοσιογράφους τόλμησαν να τον αντιμετωπίσουν.
Ο Γερμανός σκηνοθέτης Ούβε Μπολ έχει χαρακτηριστεί από το Vanity Fair «ο χειρότερος σκηνοθέτης στον κόσμο», ενώ έχει τιμηθεί —ή μάλλον ατιμαστεί— με το βραβείο Χειρότερης Συνολικής Καριέρας από τα Golden Raspberry Awards, γνωστά και ως Razzies. Ακόμη και το λήμμα του Μπολ στη Wikipedia αρχίζει αναφέροντας ότι τρεις ταινίες του —«House of the Dead» του 2003, «Alone in the Dark» και «BloodRayne», αμφότερες του 2005— «θεωρούνται τρεις από τις χειρότερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ».
Ένας από τους παλαιότερους πρωταγωνιστές του, ο εκλιπών Μάικλ Μάντσεν, αγαπημένος ηθοποιός του Κουέντιν Ταραντίνο, είχε χαρακτηρίσει μία από τις παραγωγές του Μπολ στις οποίες συμμετείχε «βδέλυγμα», όπως ανέφερε δημοσίευμα του Vanity Fair το 2017. Ωστόσο, ο Μάντσεν είχε προσθέσει στο περιοδικό: «Αν με έπαιρνε αύριο τηλέφωνο για να παίξω σε ταινία, θα δεχόμουν χωρίς δεύτερη σκέψη».
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Entertainment Weekly είχε αναφέρει το 2008 ότι φίλοι του κινηματογράφου ξεκίνησαν διαδικτυακή εκστρατεία υπογραφών, ζητώντας από τον Μπολ να εγκαταλείψει επιτέλους τον χώρο για τα κινηματογραφικά του «εγκλήματα». Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ότι θα αποχωρούσε, εφόσον οι υπογραφές έφταναν το ένα εκατομμύριο.
Αφού ανακοίνωσε την αποχώρησή του πριν από μία δεκαετία, ο Μπολ επιστρέφει τώρα με το «Citizen Vigilante» και έχει βρει στο πρόσωπο του Χάμερ τον νέο του πρωταγωνιστή — τον άλλοτε σταρ πρώτης γραμμής που απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ. Στην ταινία, η οποία κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου, ο Χάμερ υποδύεται έναν αυτόκλητο τιμωρό και δολοφόνο. Σαν μια διασταύρωση του «American Psycho» με το «Death Wish», η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Η ταινία ακολουθεί έναν Αμερικανό επιχειρηματία που ζει στο εξωτερικό, η εκστρατεία του οποίου κατά των εγκληματιών τον μετατρέπει σε φαινόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα τον φέρνει ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση με τις διωκτικές αρχές».
Ο Χάμερ και ο Μπολ συμμετέχουν αυτή την εβδομάδα σε μια «διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης» με δημοσιογράφους. Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Χάμερ θα παραχωρήσει συνέντευξη σε τουλάχιστον ένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναβιώσει την υποκριτική του καριέρα.
Ο ηθοποιός δέχεται επαγγελματικές προτάσεις μέσω του δικηγόρου Τοντ Ρούμπενσταϊν της Yorn Levin, αφού προηγουμένως τον είχαν εγκαταλείψει τόσο ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του όσο και το πρώην πρακτορείο του, WME, εν μέσω του παράξενου σεξουαλικού σκανδάλου που έβαλε φρένο στην καριέρα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας πρώην ατζέντης της WME τον συμβουλεύει επίσης παρασκηνιακά.
Ο Χάμερ είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση και για διαβόητες κανιβαλιστικές φαντασιώσεις. Ο ίδιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχέσεις ήταν συναινετικές. Οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες αποφάσισαν το 2023 να μην του ασκήσουν ποινική δίωξη. Ο Χάμερ παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση σε συνέντευξή του στο AirMail το 2023.
Την περασμένη εβδομάδα, φωτογράφοι τον εντόπισαν σε εστιατόριο στους Λόφους του Χόλιγουντ, μαζί με ένα μοντέλο και σύμβουλο στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Ρίγκαν Νιούμαν. Η εμφάνισή του ήρθε έπειτα από μακρά απουσία από τη βιομηχανία του θεάματος, κατά την οποία φέρεται ακόμη και να πουλούσε πακέτα χρονομεριστικής μίσθωσης στα Νησιά Κέιμαν. Τον προηγούμενο μήνα είχε επίσης θεαθεί να περπατά στο Δυτικό Χόλιγουντ.
Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη κινηματογραφική εμμονή του Μπολ με τη λαϊκιστική οργή, η νέα ταινία του ηθοποιού τον παρουσιάζει να τα βάζει με σκοτεινές δυνάμεις του «βαθέος κράτους», υποδυόμενος έναν καλοντυμένο εκτελεστή που αποκτά πιστούς ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Γερμανός σκηνοθέτης Ούβε Μπολ έχει χαρακτηριστεί από το Vanity Fair «ο χειρότερος σκηνοθέτης στον κόσμο», ενώ έχει τιμηθεί —ή μάλλον ατιμαστεί— με το βραβείο Χειρότερης Συνολικής Καριέρας από τα Golden Raspberry Awards, γνωστά και ως Razzies. Ακόμη και το λήμμα του Μπολ στη Wikipedia αρχίζει αναφέροντας ότι τρεις ταινίες του —«House of the Dead» του 2003, «Alone in the Dark» και «BloodRayne», αμφότερες του 2005— «θεωρούνται τρεις από τις χειρότερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ».
Ένας από τους παλαιότερους πρωταγωνιστές του, ο εκλιπών Μάικλ Μάντσεν, αγαπημένος ηθοποιός του Κουέντιν Ταραντίνο, είχε χαρακτηρίσει μία από τις παραγωγές του Μπολ στις οποίες συμμετείχε «βδέλυγμα», όπως ανέφερε δημοσίευμα του Vanity Fair το 2017. Ωστόσο, ο Μάντσεν είχε προσθέσει στο περιοδικό: «Αν με έπαιρνε αύριο τηλέφωνο για να παίξω σε ταινία, θα δεχόμουν χωρίς δεύτερη σκέψη».
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Entertainment Weekly είχε αναφέρει το 2008 ότι φίλοι του κινηματογράφου ξεκίνησαν διαδικτυακή εκστρατεία υπογραφών, ζητώντας από τον Μπολ να εγκαταλείψει επιτέλους τον χώρο για τα κινηματογραφικά του «εγκλήματα». Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει ότι θα αποχωρούσε, εφόσον οι υπογραφές έφταναν το ένα εκατομμύριο.
Αφού ανακοίνωσε την αποχώρησή του πριν από μία δεκαετία, ο Μπολ επιστρέφει τώρα με το «Citizen Vigilante» και έχει βρει στο πρόσωπο του Χάμερ τον νέο του πρωταγωνιστή — τον άλλοτε σταρ πρώτης γραμμής που απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ. Στην ταινία, η οποία κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου, ο Χάμερ υποδύεται έναν αυτόκλητο τιμωρό και δολοφόνο. Σαν μια διασταύρωση του «American Psycho» με το «Death Wish», η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Η ταινία ακολουθεί έναν Αμερικανό επιχειρηματία που ζει στο εξωτερικό, η εκστρατεία του οποίου κατά των εγκληματιών τον μετατρέπει σε φαινόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα τον φέρνει ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση με τις διωκτικές αρχές».
Disgraced actor Armie Hammer making comeback in film with 'the world's worst director' who beat up critics https://t.co/wS7NnYrKC9 pic.twitter.com/Qoi3vDmK6m— Page Six (@PageSix) June 15, 2026
Ο ηθοποιός δέχεται επαγγελματικές προτάσεις μέσω του δικηγόρου Τοντ Ρούμπενσταϊν της Yorn Levin, αφού προηγουμένως τον είχαν εγκαταλείψει τόσο ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του όσο και το πρώην πρακτορείο του, WME, εν μέσω του παράξενου σεξουαλικού σκανδάλου που έβαλε φρένο στην καριέρα του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας πρώην ατζέντης της WME τον συμβουλεύει επίσης παρασκηνιακά.
Ο Χάμερ είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση και για διαβόητες κανιβαλιστικές φαντασιώσεις. Ο ίδιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχέσεις ήταν συναινετικές. Οι εισαγγελικές αρχές του Λος Άντζελες αποφάσισαν το 2023 να μην του ασκήσουν ποινική δίωξη. Ο Χάμερ παρουσίασε τη δική του εκδοχή για την υπόθεση σε συνέντευξή του στο AirMail το 2023.
Την περασμένη εβδομάδα, φωτογράφοι τον εντόπισαν σε εστιατόριο στους Λόφους του Χόλιγουντ, μαζί με ένα μοντέλο και σύμβουλο στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη Ρίγκαν Νιούμαν. Η εμφάνισή του ήρθε έπειτα από μακρά απουσία από τη βιομηχανία του θεάματος, κατά την οποία φέρεται ακόμη και να πουλούσε πακέτα χρονομεριστικής μίσθωσης στα Νησιά Κέιμαν. Τον προηγούμενο μήνα είχε επίσης θεαθεί να περπατά στο Δυτικό Χόλιγουντ.
Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη κινηματογραφική εμμονή του Μπολ με τη λαϊκιστική οργή, η νέα ταινία του ηθοποιού τον παρουσιάζει να τα βάζει με σκοτεινές δυνάμεις του «βαθέος κράτους», υποδυόμενος έναν καλοντυμένο εκτελεστή που αποκτά πιστούς ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ταινία γυρίστηκε πέρυσι στην Κροατία και παρουσιάστηκε προς πώληση στο American Film Market, το οποίο περιγράφεται ως μια υπαίθρια αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για ξενόγλωσσες ταινίες δράσης και τρόμου στη Σάντα Μόνικα, προσελκύοντας ένα ιδιαίτερο και παράξενο μείγμα εκπροσώπων της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του αστείρευτου θράσους του Μπολ είναι ότι η ταινία αρχικά είχε τον τίτλο «The Dark Knight».
Σαν μια πιο επιθετική εκδοχή του θρύλου των ταινιών β’ διαλογής Ρότζερ Κόρμαν ή του Λόιντ Κάουφμαν της Troma Entertainment, δημιουργού του franchise «The Toxic Avenger», ο Μπολ είναι ένας προβοκάτορας που μοιάζει να αντιλαμβάνεται —τουλάχιστον εν μέρει— το αστείο.
Επιστρέφοντας στον αγώνα πυγμαχίας, στον οποίο έβγαλε νοκ άουτ με βίαιο τρόπο τους επικριτές του, ο Μπολ μετέδωσε τη διοργάνωση μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης και χρησιμοποίησε το σχετικό υλικό στην ταινία «Postal», η αφίσα της οποίας διακήρυττε υπερήφανα: «Αηδιαστικό. Προσβλητικό. Ηλίθιο».
Ο Μπολ είχε ανακοινώσει τη «συνταξιοδότησή» του ανεβάζοντας στο YouTube ένα βίντεο με τίτλο «Άντε γ… όλοι σας», ενώ το σλόγκαν μιας άλλης ταινίας του, του «Rampage: President Down», ήταν «Γ… το σύστημα». Η νέα του ταινία με τον Χάμερ φέρεται ήδη να έχει απαγορευτεί στη Γερμανία.
Όπως ο Κόρμαν και ο Κάουφμαν, οι οποίοι συνεργάστηκαν με μετέπειτα μεγάλους αστέρες, όπως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζακ Νίκολσον και Κέβιν Κόστνερ προτού εκείνοι καθιερωθούν, έτσι και ο Μπολ έχει καταφέρει με κάποιον τρόπο να δουλέψει με ηθοποιούς, όπως οι Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ελίζαμπεθ Μος, Τζέισον Στέιθαμ, Ρέι Λιότα, Τζ. Κ. Σίμονς και Τζον Χερτ.
Και όλα αυτά, παρότι οι New York Times είχαν γράψει κάποτε ότι μία από τις ταινίες του ήταν «τόσο κακή σε κάθε επίπεδο, ώστε αναρωτιέσαι γιατί ο διανομέας δεν την κυκλοφόρησε απευθείας σε βίντεο ή, ακόμη καλύτερα, δεν την πέταξε κατευθείαν στα σκουπίδια». Ο Χάμερ εμφανίστηκε πέρυσι στο χαμηλού προϋπολογισμού γουέστερν «Frontier Crucible», το οποίο πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο. Έχει επίσης εξασφαλίσει ρόλους στο θρίλερ «Night Driver» και σε μια ταινία με τίτλο «Mascotland».
Ορισμένες από τις παλαιότερες ταινίες του Μπολ φέρεται να γυρίστηκαν με τόσο χαμηλό κόστος, ώστε απέφεραν κέρδη από τις κυκλοφορίες τους σε οικιακό βίντεο, εξασφαλίζοντας καλές αποδόσεις στους επενδυτές του, τους οποίους ο ίδιος έχει περιγράψει ως «οδοντιάτρους». Μετά το τέλος της άνθησης της αγοράς του βίντεο, είχε δηλώσει στο Vanity Fair: «Δεν αξίζει πλέον να γυρίζεις μια ταινία, αν δεν έχεις καθόλου έσοδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για πολλές από τις ταινίες που έκανα… Ταυτόχρονα, δεν μπορείς να ζεις μέσα στην αυταπάτη».
Τώρα επιστρέφει με την ταινία του Χάμερ ως τη νέα του ελπίδα. Και ενώ ο Ντάνι Μπόιλ γνώρισε επιτυχία με το franchise του «28 Days Later», ο Μπολ ετοιμάζει τη δική του ταινία με ζόμπι, με τίτλο «23 Years Later». Πρόκειται για σίκουελ του «House of the Dead».
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