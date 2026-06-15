Ο Άρμι Χάμερ επιστρέφει με ταινία του «χειρότερου σκηνοθέτη στον κόσμο» που έχει ξυλοκοπήσει άγρια δημοσιογράφους

Η ταινία γυρίστηκε πέρυσι στην Κροατία και παρουσιάστηκε προς πώληση στο American Film Market, το οποίο περιγράφεται ως μια υπαίθρια αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για ξενόγλωσσες ταινίες δράσης και τρόμου στη Σάντα Μόνικα, προσελκύοντας ένα ιδιαίτερο και παράξενο μείγμα εκπροσώπων της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του αστείρευτου θράσους του Μπολ είναι ότι η ταινία αρχικά είχε τον τίτλο «The Dark Knight».Σαν μια πιο επιθετική εκδοχή του θρύλου των ταινιών β’ διαλογής Ρότζερ Κόρμαν ή του Λόιντ Κάουφμαν της Troma Entertainment, δημιουργού του franchise «The Toxic Avenger», ο Μπολ είναι ένας προβοκάτορας που μοιάζει να αντιλαμβάνεται —τουλάχιστον εν μέρει— το αστείο.Επιστρέφοντας στον αγώνα πυγμαχίας, στον οποίο έβγαλε νοκ άουτ με βίαιο τρόπο τους επικριτές του, ο Μπολ μετέδωσε τη διοργάνωση μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης και χρησιμοποίησε το σχετικό υλικό στην ταινία «Postal», η αφίσα της οποίας διακήρυττε υπερήφανα: «Αηδιαστικό. Προσβλητικό. Ηλίθιο».Ο Μπολ είχε ανακοινώσει τη «συνταξιοδότησή» του ανεβάζοντας στο YouTube ένα βίντεο με τίτλο «Άντε γ… όλοι σας», ενώ το σλόγκαν μιας άλλης ταινίας του, του «Rampage: President Down», ήταν «Γ… το σύστημα». Η νέα του ταινία με τον Χάμερ φέρεται ήδη να έχει απαγορευτεί στη Γερμανία.Όπως ο Κόρμαν και ο Κάουφμαν, οι οποίοι συνεργάστηκαν με μετέπειτα μεγάλους αστέρες, όπως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζακ Νίκολσον και Κέβιν Κόστνερ προτού εκείνοι καθιερωθούν, έτσι και ο Μπολ έχει καταφέρει με κάποιον τρόπο να δουλέψει με ηθοποιούς, όπως οι Μπεν Κίνγκσλεϊ, Ελίζαμπεθ Μος, Τζέισον Στέιθαμ, Ρέι Λιότα, Τζ. Κ. Σίμονς και Τζον Χερτ.Και όλα αυτά, παρότι οι New York Times είχαν γράψει κάποτε ότι μία από τις ταινίες του ήταν «τόσο κακή σε κάθε επίπεδο, ώστε αναρωτιέσαι γιατί ο διανομέας δεν την κυκλοφόρησε απευθείας σε βίντεο ή, ακόμη καλύτερα, δεν την πέταξε κατευθείαν στα σκουπίδια». Ο Χάμερ εμφανίστηκε πέρυσι στο χαμηλού προϋπολογισμού γουέστερν «Frontier Crucible», το οποίο πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο. Έχει επίσης εξασφαλίσει ρόλους στο θρίλερ «Night Driver» και σε μια ταινία με τίτλο «Mascotland».Ορισμένες από τις παλαιότερες ταινίες του Μπολ φέρεται να γυρίστηκαν με τόσο χαμηλό κόστος, ώστε απέφεραν κέρδη από τις κυκλοφορίες τους σε οικιακό βίντεο, εξασφαλίζοντας καλές αποδόσεις στους επενδυτές του, τους οποίους ο ίδιος έχει περιγράψει ως «οδοντιάτρους». Μετά το τέλος της άνθησης της αγοράς του βίντεο, είχε δηλώσει στο Vanity Fair: «Δεν αξίζει πλέον να γυρίζεις μια ταινία, αν δεν έχεις καθόλου έσοδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για πολλές από τις ταινίες που έκανα… Ταυτόχρονα, δεν μπορείς να ζεις μέσα στην αυταπάτη».Τώρα επιστρέφει με την ταινία του Χάμερ ως τη νέα του ελπίδα. Και ενώ ο Ντάνι Μπόιλ γνώρισε επιτυχία με το franchise του «28 Days Later», ο Μπολ ετοιμάζει τη δική του ταινία με ζόμπι, με τίτλο «23 Years Later». Πρόκειται για σίκουελ του «House of the Dead».