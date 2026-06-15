Η αλλαγή στην εμφάνιση του Μιχαήλ Ταμπακάκη: Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μαλλιά μου
Η αλλαγή στην εμφάνιση του Μιχαήλ Ταμπακάκη: Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μαλλιά μου
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι χρειάστηκε να βάψει τα μαλλιά του ξανθά για επαγγελματικούς λόγους
Έχοντας κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση έδωσε συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό με ξανθά μαλλιά, ομολογώντας ότι δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα με τη νέα του εικόνα. Όσον αφορά δε στον λόγο που χρειάστηκε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών του, εξήγησε ότι είναι επαγγελματικός. Συγκεκριμένα, το έκανε για τις ανάγκες της παράστασης «Βάκχες» στην οποία συμμετέχει αυτό το καλοκαίρι.
«Και τα νέα μαλλιά για την παράσταση;», ρωτήθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. «Ναι, τα οποία δεν τα έχω συνηθίσει», απάντησε με τη σειρά του εκείνος.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό με ξανθά μαλλιά, ομολογώντας ότι δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα με τη νέα του εικόνα. Όσον αφορά δε στον λόγο που χρειάστηκε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών του, εξήγησε ότι είναι επαγγελματικός. Συγκεκριμένα, το έκανε για τις ανάγκες της παράστασης «Βάκχες» στην οποία συμμετέχει αυτό το καλοκαίρι.
«Και τα νέα μαλλιά για την παράσταση;», ρωτήθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. «Ναι, τα οποία δεν τα έχω συνηθίσει», απάντησε με τη σειρά του εκείνος.
Δείτε το βίντεο
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