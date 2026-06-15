Μπρους Γουίλις: Δεν ήθελα οι κόρες μας να μιλούν ψιθυριστά για την ασθένεια του, είπε η σύζυγός του
Μπρους Γουίλις: Δεν ήθελα οι κόρες μας να μιλούν ψιθυριστά για την ασθένεια του, είπε η σύζυγός του
Σαν να επρόκειτο για κάποιο σκοτεινό οικογενειακό μυστικό, εξήγησε η Έμα Χέμινγκ
Την εμπειρία της ως φροντίστρια του Μπρους Γουίλις, μετά τη διάγνωση, με μετωποκροταφική άνοια, μοιράστηκε η Έμα Χέμινγκ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως οι κόρες τους δεν ήθελαν να αντιμετωπίζουν την κατάστασή του σαν ένα οικογενειακό μυστικό. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ήθελε με τη δική της συμβολή να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μιλούν δημόσια για την άνοια.
Σε συνέντευξή της στην ισπανική εφημερίδα «El País», η 47χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο εξήγησε ότι η διάγνωση του 71χρονου ηθοποιού την έκανε να αντιληφθεί πόσο ανεπαρκής είναι η βοήθεια που λαμβάνουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα ασθενών.
«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να φύγουμε από το ιατρείο χωρίς τίποτα», είπε. «Και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσω: “Εντάξει, πρέπει να βρω μόνη μου τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να καταλάβω τι υποστήριξη χρειάζεται πλέον ο Μπρους και τι χρειάζονται τα δύο μικρά παιδιά μας”», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις κόρες τους, τη 14χρονη Μέιμπελ και τη 12χρονη Έβελιν.
«Και ξέρετε πώς είναι το διαδίκτυο. Όταν αναζητάς πληροφορίες για οποιαδήποτε ασθένεια, είναι ένα φρικτό μέρος στο οποίο μπορείς να καταλήξεις. Φεύγοντας από εκείνο το ραντεβού, συνειδητοποίησα πόσο αβοήθητοι είναι οι φροντιστές. Φεύγουμε χωρίς καμία υποστήριξη και μας ζητείται να αναλάβουμε τόσα πολλά, σε βαθμό που δεν είναι ανθρώπινος», συνέχισε.
Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε στις αρχές του 2023 ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια. Έκτοτε, η Έμα Χέμινγκ έχει αναλάβει τη φροντίδα του, έχοντας τη στήριξη της πρώην συζύγου του, Ντέμι Μουρ, και των τριών θυγατέρων τους, της 37χρονης Ρούμερ, της 34χρονης Σκάουτ και της 32χρονης Ταλούλα.
«Νομίζω ότι η οικογένειά μας γνώριζε πως, δείχνοντας όσα περνούσαμε με τον Μπρους και αυτή την ασθένεια, θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και συζητούν την άνοια», δήλωσε η Έμα στην «El País». «Ήθελα οι δύο μικρές κόρες μας να μη θεωρούν ότι πρέπει να μιλούν ψιθυριστά για την ασθένεια του πατέρα τους μέσα στο σπίτι, σαν να επρόκειτο για κάποιο σκοτεινό οικογενειακό μυστικό».
Όπως είπε, θεωρούσε ότι γνωστοποιώντας το πρόβλημα του ηθοποιού ο κόσμος θα αναθεωρούσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη νόσο. «Ο Μπρους είναι ιδιαίτερα αγαπητός και έχει παγκόσμια απήχηση. Γνώριζα ότι αυτή η ανακοίνωση θα μπορούσε, ελπίζω, να αλλάξει την αντίληψη των ανθρώπων για την άνοια. Χάρηκα πολύ που καταφέραμε να λάβουμε την υποστήριξη την οποία χρειαζόταν η οικογένειά μας. Είμαι χαρούμενη που μπορέσαμε να μιλήσουμε ανοιχτά και να συμβάλουμε ώστε αυτή η συζήτηση να γίνει φυσιολογική».
Καθώς προσαρμοζόταν στον ρόλο της φροντίστριας, η Έμα έπρεπε παράλληλα να αποδεχθεί τη διάγνωση του συζύγου της. «Για μένα, το σημαντικό ήταν να καταλάβω πραγματικά ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να αλλάξω την εξέλιξη αυτής της ασθένειας», είπε στην «El País».
Μέλημά της ήταν να επικοινωνήσει με ανθρώπους που έχουν πλήρη κατάρτιση πάνω στη μετωποκροταφική άνοια. «Και προσπάθησα. Δοκίμασα ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία ούτε ίαση για αυτή την ασθένεια. Έτσι, φρόντισα να ενημερωθώ και να περιβάλλομαι από ανθρώπους πολύ πιο καταρτισμένους από εμένα, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη διαδρομή περισσότερο καιρό».
«Δεν είμαι η τέλεια φροντίστρια. Νομίζω ότι, ως φροντιστές και ως γονείς, προσπαθούμε απλώς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και οι κόρες μου το γνωρίζουν αυτό», είπε κλείνοντας.
Σε συνέντευξή της στην ισπανική εφημερίδα «El País», η 47χρονη επιχειρηματίας και μοντέλο εξήγησε ότι η διάγνωση του 71χρονου ηθοποιού την έκανε να αντιληφθεί πόσο ανεπαρκής είναι η βοήθεια που λαμβάνουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα ασθενών.
«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να φύγουμε από το ιατρείο χωρίς τίποτα», είπε. «Και στη συνέχεια να συνειδητοποιήσω: “Εντάξει, πρέπει να βρω μόνη μου τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να καταλάβω τι υποστήριξη χρειάζεται πλέον ο Μπρους και τι χρειάζονται τα δύο μικρά παιδιά μας”», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις κόρες τους, τη 14χρονη Μέιμπελ και τη 12χρονη Έβελιν.
«Και ξέρετε πώς είναι το διαδίκτυο. Όταν αναζητάς πληροφορίες για οποιαδήποτε ασθένεια, είναι ένα φρικτό μέρος στο οποίο μπορείς να καταλήξεις. Φεύγοντας από εκείνο το ραντεβού, συνειδητοποίησα πόσο αβοήθητοι είναι οι φροντιστές. Φεύγουμε χωρίς καμία υποστήριξη και μας ζητείται να αναλάβουμε τόσα πολλά, σε βαθμό που δεν είναι ανθρώπινος», συνέχισε.
Emma Heming Willis Didn't Want Husband Bruce Willis' Dementia Diagnosis to Feel Like a 'Dark Family Secret' to Their Young Daughters https://t.co/r9cx7Ug7Kz— People (@people) June 15, 2026
«Νομίζω ότι η οικογένειά μας γνώριζε πως, δείχνοντας όσα περνούσαμε με τον Μπρους και αυτή την ασθένεια, θα μπορούσαμε να συμβάλουμε στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και συζητούν την άνοια», δήλωσε η Έμα στην «El País». «Ήθελα οι δύο μικρές κόρες μας να μη θεωρούν ότι πρέπει να μιλούν ψιθυριστά για την ασθένεια του πατέρα τους μέσα στο σπίτι, σαν να επρόκειτο για κάποιο σκοτεινό οικογενειακό μυστικό».
Όπως είπε, θεωρούσε ότι γνωστοποιώντας το πρόβλημα του ηθοποιού ο κόσμος θα αναθεωρούσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συγκεκριμένη νόσο. «Ο Μπρους είναι ιδιαίτερα αγαπητός και έχει παγκόσμια απήχηση. Γνώριζα ότι αυτή η ανακοίνωση θα μπορούσε, ελπίζω, να αλλάξει την αντίληψη των ανθρώπων για την άνοια. Χάρηκα πολύ που καταφέραμε να λάβουμε την υποστήριξη την οποία χρειαζόταν η οικογένειά μας. Είμαι χαρούμενη που μπορέσαμε να μιλήσουμε ανοιχτά και να συμβάλουμε ώστε αυτή η συζήτηση να γίνει φυσιολογική».
Καθώς προσαρμοζόταν στον ρόλο της φροντίστριας, η Έμα έπρεπε παράλληλα να αποδεχθεί τη διάγνωση του συζύγου της. «Για μένα, το σημαντικό ήταν να καταλάβω πραγματικά ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να αλλάξω την εξέλιξη αυτής της ασθένειας», είπε στην «El País».
Μέλημά της ήταν να επικοινωνήσει με ανθρώπους που έχουν πλήρη κατάρτιση πάνω στη μετωποκροταφική άνοια. «Και προσπάθησα. Δοκίμασα ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία ούτε ίαση για αυτή την ασθένεια. Έτσι, φρόντισα να ενημερωθώ και να περιβάλλομαι από ανθρώπους πολύ πιο καταρτισμένους από εμένα, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη διαδρομή περισσότερο καιρό».
«Δεν είμαι η τέλεια φροντίστρια. Νομίζω ότι, ως φροντιστές και ως γονείς, προσπαθούμε απλώς να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και οι κόρες μου το γνωρίζουν αυτό», είπε κλείνοντας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα