Ποντίκια σε τοίχους, τρόφιμα, ακόμα και κρεβάτια: Σε απόγνωση οι Αυστραλοί αγρότες λόγω της επέλασης των τρωκτικών

Τους τελευταίους μήνες, ο πληθυσμός των ποντικών σε όλη τη ζώνη καλλιέργειας σιτηρών της Δυτικής Αυστραλίας έχει παρουσιάσει τέτοια έκρηξη που έχει σοκάρει ακόμα και τους πιο έμπειρους αγρότες





Η μυρωδιά αυτή καλύπτει όλη την πόλη. Είναι τόσο «βαριά» και φρικτή που πολλοί κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους προκειμένου να γλιτώσουν από την χειρότερη επιδημία ποντικών που έχει καταγραφεί ποτέ.



παρουσιάσει τέτοια έκρηξη που έχει σοκάρει ακόμα και τους πιο έμπειρους αγρότες.



Ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός της Αυστραλίας, το CSIRO θεωρεί ότι υπάρχουν 400 ενεργές φωλιές ανά εκτάριο. Προκειμένου να χαρακτηριστεί επιδημία αρκούν 40 ενεργές φωλιές (περίπου 800 ποντίκια). «Ήμασταν στη μέτρηση 10 φορές πάνω από τα επίπεδα της







Είναι παντού Τα σημάδια των ποντικιών, στη Μοράβα είναι παντού, στους τοίχους, στα ταβάνια, στα πατώματα, στα τρόφιμα ακόμα και στα κρεβάτια. Κάθε νύχτα, τα τρωκτικά ξεχύνονται στους δρόμους «σαν ποτάμι» δημιουργώντας ένα σκηνικό τρόμου.



Οι εργαζόμενοι στα σιτηρά έχουν αναφέρει πως βλέπουν



Κλείσιμο νεκρά ποντίκια που ανά τόπους καλύπτουν το έδαφος.



«Η μυρωδιά στην πόλη είναι φρικτή όταν μπαίνεις στα καταστήματα. Ακόμα και στο σπίτι δεν έχουμε καταφέρει να ξεφορτωθούμε τη μυρωδιά.

Αναγκάστηκα να γκρεμίσω τους τοίχους από τη μια πλευρά του σπιτιού προκειμένου να βρω τα νεκρά ποντίκια και να τα ξεφορτωθώ», ανέφερε ο Γκραντ Τσάντγουικ, δημοτικός σύμβουλος της Μοράβα και καλλιεργητής





Η ατμόσφαιρα στην πόλη Μοράβα της Δυτικής Αυστραλίας είναι αποπνικτική. Και, όχι, δεν ευθύνεται η ζέστη ή ο καύσωνας γι' αυτό. Μια έντονη μυρωδιά έχει καλύψει τα πάντα. Πρόκειται για έναν συνδυασμό ούρων, περιττωμάτων και σάπιων πτωμάτων...Η μυρωδιά αυτή καλύπτει όλη την πόλη. Είναι τόσο «βαριά» και φρικτή που πολλοί κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους προκειμένου να γλιτώσουν από την χειρότερη επιδημία ποντικών που έχει καταγραφεί ποτέ.Τους τελευταίους μήνες, ο πληθυσμός των ποντικών σε όλη τη ζώνη καλλιέργειας σιτηρών της Δυτικής Αυστραλίας έχειπου έχειακόμα και τους πιο έμπειρους αγρότες.Ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός της Αυστραλίας, το CSIRO θεωρεί ότι υπάρχουν 400 ενεργές φωλιές ανά εκτάριο. Προκειμένου να χαρακτηριστεί επιδημία αρκούν 40 ενεργές φωλιές (περίπου 800 ποντίκια). «Ήμασταν στη μέτρηση επιδημίας » ανέφερε στον Guardian ο καλλιεργητής σιτηρών Τζέφ Κόσγκροουβ.Τα σημάδια των ποντικιών, στη Μοράβα είναι παντού, στους τοίχους, στα ταβάνια, στα πατώματα, στα τρόφιμα ακόμα και στα κρεβάτια. Κάθε νύχτα, τα τρωκτικά ξεχύνονται στους δρόμους «σαν ποτάμι» δημιουργώντας ένα σκηνικό τρόμου.Οι εργαζόμενοι στα σιτηρά έχουν αναφέρει πως βλέπουν ποντίκια να ξεπετιούνται από τα μηχανήματά τους ενώ δουλεύουν αλλά και από τους χώρους όπου αποθηκεύουν τα σιτηρά.Φυσικά, εκτός από τα ζωντανά ποντίκια, δεν απουσιάζουν και τα«Η μυρωδιά στην πόλη είναι φρικτή όταν μπαίνεις στα καταστήματα. Ακόμα και στο σπίτι δεν έχουμε καταφέρει να ξεφορτωθούμε τη μυρωδιά.Αναγκάστηκα να γκρεμίσω τους τοίχους από τη μια πλευρά του σπιτιού προκειμένου να βρω τα νεκρά ποντίκια και να τα ξεφορτωθώ», ανέφερε ο Γκραντ Τσάντγουικ, δημοτικός σύμβουλος της Μοράβα και καλλιεργητής σιτηρών





Αριθμοί ρεκόρ Η περιοχή έχει πλημμυρίσει από ποντίκια καταγράφοντας αριθμούς ρεκόρ, από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Η πληγή των ποντικιών έχει πλήξει επίσης το νότιο τμήμα της πολιτείας, γύρω από το Έσπερανς.



Στις πεδιάδες της Αδελαΐδας και στη χερσόνησο Γιόρκ της Νότιας Αυστραλίας, οι εκρηκτικά αυξανόμενοι πληθυσμοί ποντικιών πλησιάζουν τα επίπεδα πληγής, θέτοντας τις αρχές σε συναγερμό.



Οι αγρότες της Δυτικής Αυστραλίας λένε ότι άρχισαν να προειδοποιούν τις αρχές για τον αυξανόμενο αριθμό τρωκτικών τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, αλλά οι σπόροι είχαν σπαρθεί πολύ νωρίτερα.



Οι συνθήκες που προκάλεσαν την «έκρηξη» Σύμφωνα με τον ειδικό στα τρωκτικά του CSIRΟ, Στίβεν Χένρι, η Δυτική Αυστραλία βίωσε τις ιδανικές συνθήκες που προκάλεσαν την «έκρηξη» του πληθυσμού των ποντικιών. Οι πλούσιες σοδειές σιτηρών σε συνδυασμό με τις καλοκαιρινές χαλαζοθύελλες που έριξαν τους σπόρους στο έδαφος, δημιούργησαν μια άφθονη πηγή τροφής για τα ποντίκια.



Ακολούθησε ένα ζεστό και ξηρό φθινόπωρο – το τελευταίο συστατικό για μια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού.







Το μοναδικό «όπλο» των αγροτών Οι αγρότες έχουν μόνο ένα «όπλο» στη φαρέτρα τους προκειμένου να προστατέψουν τις σοδειές τους αλλά και τις περιουσίες τους από την επιδρομή των ποντικιών που αναπαράγονται γρήγορα.



Σε κανονικές χρονιές, όταν ο αριθμός των τρωκτικών αρχίζει να αυξάνεται, οι καλλιεργητές σκορπίζουν σιτάρι με δόλωμα φωσφορούχο ψευδάργυρο στα χωράφια.



Αλλά, η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη και ο «εχθρός» ισχυρότερος γι' αυτό οι αγρότες χρειάζονται κάτι ακόμα πιο δραστικό. Ένα ταχύτερης δράσης δηλητήριο το οποίο θα σώσει τις σοδειές τους. Και αυτό, γιατί με την αφθονία τροφής που υπάρχει στις συγκεκριμένες περιοχές, τα ποντίκια τα οποία έχουν επιβιώσει από το αρχικό δηλητήριο είναι απίθανο να δοκιμάσουν ξανά ένα.



Το δόλωμα φωσφιδίου του ψευδαργύρου υψηλότερης ισχύος, γνωστό ως ZP50, είναι ένα επικίνδυνο δηλητήριο που απελευθερώνει τοξικό αέριο φωσφίνη όταν αντιδρά με το οξύ του στομάχου ή την υγρασία. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τη χρήση του μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, επειδή μπορεί να σκοτώσει άγρια ζώα μαζί με τα ποντίκια.







Ο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη Οι αποφάσεις για την έκδοση αδειών και τη χρήση του συγκεκριμένου δηλητηρίου είναι ένα παιχνίδι αριθμών, σύμφωνα με τον Ian Musgrave, τοξικολόγο στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας.



«Πρέπει να αξιολογήσεις αν λειτουργεί και να σταθμίσεις την πιθανότητα να μην λειτουργήσει με την πιθανότητα να προκαλέσει ζημιά σε απειλούμενα είδη», λέει ο Musgrave.



Ο βασικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο αριθμός των ποντικών. Εάν δεν υπάρχουν αρκετά ποντίκια για να καταναλώσουν το δόλωμα, αυξάνεται ο κίνδυνος για τα πουλιά και άλλα είδη που δεν αποτελούν στόχο.



Πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια οι απώλειες Η επιδημία των ποντικιών στη Δυτική Αυστραλία είναι συγκρίσιμη με μια παρόμοια έξαρση που σημειώθηκε στην ανατολική Αυστραλία το 2021 ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις πως οι απώλειες για τους αγρότες της Δυτικής Αυστραλίας θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια δολάρια.



Ο καλλιεργητής Chadwick ανέφερε ότι έχει ξοδέψει περισσότερα από 150.000 δολάρια μόνο για δολώματα τρωκτικών από τον Δεκέμβριο, και κάθε αγρότης που γνωρίζει έχει αναγκαστεί να τοποθετεί συνεχώς δολώματα στις εκτάσεις του. Η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας έχει διαθέσει 200.000 δολάρια στις πληγείσες κομητείες για την τοποθέτηση δολωμάτων και τον καθαρισμό.



Αυτή την εβδομάδα, οι φροντιστές του καταφυγίου άγριας ζωής Bluebush ανακάλυψαν 96 νεκρά ή ετοιμοθάνατα πουλιά σε ένα γήπεδο γκολφ και σε ένα σχολικό γήπεδο στο Coorow, περίπου μία ώρα μακριά από την πόλη Μοράβα.



Το Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Αυστραλίας (WA) δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για τους θανάτους των πτηνών, προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα ασθένειας και να γίνουν έλεγχοι για τοξίνες.









Χωράφια σαν... ελβετικό τυρί Τα σιτηρά αποτελούν τον μεγαλύτερο αγροτικό τομέα στη Δυτική Αυστραλία, με ετήσια παραγωγή 18 εκατομμυρίων τόνων και εξαγωγές περίπου του 80% της παραγωγής σε 50 χώρες παγκοσμίως. Οποιαδήποτε απώλεια σοδειάς βαρύνει τον αγρότη.



Τα χωράφια που έχουν πληγεί από την επιδημία των ποντικών μοιάζουν με ελβετικό τυρί, λέει ο ειδικός στα τρωκτικά, Henry.



«Κάθε μία από αυτές τις τρύπες που υπάρχουν στα χωράφια αντιπροσωπεύει μια περιοχή όπου τα ποντίκια έχουν κλέψει φυτά λίγο μετά τη βλάστησή τους ή έχουν κλέψει σπόρους πριν αυτοί βλαστήσουν, οπότε μπορεί να παρατηρηθεί απώλεια από 5% έως 50%», λέει και προσθέτει: «Βλέπουμε σε ορισμένες περιπτώσεις αγρότες να αναγκάζονται να ξαναφυτέψουν ολόκληρες καλλιέργειες.»



Ο Henry πρόσθεσε ότι υπήρξαν περιπτώσεις αγροτών οι οποίοι μέσα στην απελπισία τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Κάθε βράδυ αδειάζουν τα ράφια στα καταστήματα Οι επιχειρήσεις στη Μοράβα, κάθε βράδυ αδειάζουν τα τρόφιμα από τα ράφια και τα αποθηκεύουν σε σφραγισμένα δοχεία για να τα προστατέψουν από τη μανία των τρωκτικών.



Στα τέλη Μαΐου, οι μαθητές του Γεωπονικού Κολεγίου της πόλης στάλθηκαν στα σπίτια τους για δύο εβδομάδες, αφού φωσφορούχος ψευδάργυρος —ουσία η χρήση της οποίας δεν επιτρέπεται σε κατοικημένες περιοχές— διασκορπίστηκε κατά λάθος στον χώρο του σχολείου.



Περιμένοντας την κατάρρευση Οι ειδικοί λένε ότι σε κάθε επιδημία ποντικών υπάρχει μια στιγμή που η κατάσταση αναστρέφεται, το ξύσιμο στους τοίχους σταματά και, σχεδόν τόσο ξαφνικά όσο εμφανίστηκαν, τα ποντίκια εξαφανίζονται.



«Υπάρχει μια πορεία ενός έτους όπου ο πληθυσμός τους αυξάνεται πολύ και στη συνέχεια μειώνεται δραματικά», ανέφερε ο Χένρι και πρόσθεσε: «Υπάρχει μια πορεία δύο ετών όπου αυξάνεται, φτάνει σε υψηλά επίπεδα και παραμένει υψηλός για μερικές εποχές».



Δεν είναι γνωστό αν η Δυτική Αυστραλία πλησιάζει στο τέλος της κρίσης με τα ποντίκια – ή απλώς βρίσκεται στο μέσο της.



Ο Henry λέει ότι μόλις οι πληθυσμοί των ποντικιών φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, οι κοινωνικές τάξεις που διέπουν την συμπεριφορά τους, καταρρέουν δραματικά.



Ο ανταγωνισμός για τροφή εντείνεται. Οι ασθένειες εξαπλώνονται γρήγορα. Ο κανιβαλισμός αυξάνεται. Τα ποσοστά αναπαραγωγής μειώνονται.



Εν τω μεταξύ, οι αγρότες στις ζώνες καλλιέργειας σιτηρών της Δυτικής Αυστραλίας και της Νότιας Αυστραλίας τοποθετούν δόλωμα και ελπίζουν στην ίδια ξαφνική εξαφάνιση που έχει τερματίσει προηγούμενες επιδημίες.



Τα ποντίκια έφτασαν σχεδόν μέσα σε μια νύχτα. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα φύγουν με τον ίδιο τρόπο.