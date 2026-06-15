Ο Στράτος Τζώρτζογλου δημοσίευσε φωτογραφία από συνάντησή του με την Κατρίν Ντενέβ
Ο Στράτος Τζώρτζογλου δημοσίευσε φωτογραφία από συνάντησή του με την Κατρίν Ντενέβ
Ο ηθοποιός ανάρτησε επίσης στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο και την Φανί Αρντάν
Τη συνάντησή του με την Κατρίν Ντενέβ, αλλά και τη Φανί Αρντάν θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.
Με την πρώτη ο ηθοποιός είχε συνεργαστεί στην τηλεταινία «365 μέρες γέννησης», από τα γυρίσματα της οποίας ανέβασε μία φωτογραφία. Μέσα από την ανάρτησή του δήλωσε ευγνώμων για τη συνεργασία του, προσθέτοντας πως του δόθηκαν περισσότερα απ' όσα μπόρεσε ποτέ να φανταστεί. Στην επόμενη απαθανατίζεται ο Στράτος Τζώρτζογλου στο Ηρώδειο, με τη Φανί Αρντάν, τον Άλαν Μπέιτς και τον Μιχάλη Κακογγιάννη, σε ταινία του οποίου πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Καμία φορά εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεος γελάει- στην περίπτωση μου ο Θεός χαμογελούσε καλόκαρδα γιατί μου έδωσε παραπάνω από ότι ονειρευόμουν σε συναντήσεις με Αξιοσημείωτους ανθρώπους. Μόνο ευγνωμοσύνη για τις συνεργασίες μου με τόσο υψηλά πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι γίνηκαν φάροι πολιτισμού και ανθρωπισμού και μου έμαθαν έννοιες όπως Ελευθερία μέσω Ταπεινότητας - Προσφοράς χωρίς Ιδοτέλεια -Απαραίτητα συστατικά για Αγάπη χωρίς όρια».
Στη συνέχεια, κάνοντας μία περιγραφή των δύο στιγμιοτύπων, ο ηθοποιός σημείωσε ότι: «Στις φωτό με την θρυλική Γαλλίδα Σταρ Κατρίν Ντενεβ στη διάρκεια των γυρισμάτων που είχα την τύχη να συμπρωταγωνιστήσω δίπλα της στην τηλεταινία ''365 μέρες γέννησης'' και με τη Γαλλίδα ηθοποιό Φανί Αρντάν, τον Άγγλο ηθοποιό Άλαν Μπέιτς - Zorba the Greek και τον “πνευματικό πατέρα μου” τον σκηνοθέτη Μιχαλη Κακογιάννη της οσκαρικής ταινίας ''Ζορμπάς ο Έλληνας'' στο Ηρώδειο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μου με τον Μιχάλη Κακογιάννη στην τελευταία ελληνική ταινία του ''Πάνω Κάτω και Πλαγίως'' που απέσπασα το πρώτο Κρατικό Βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου πρωταγωνιστώντας δίπλα στη θρυλική ηθοποιό Ειρήνη Παππα».
Δείτε τη φωτογραφία
Με την πρώτη ο ηθοποιός είχε συνεργαστεί στην τηλεταινία «365 μέρες γέννησης», από τα γυρίσματα της οποίας ανέβασε μία φωτογραφία. Μέσα από την ανάρτησή του δήλωσε ευγνώμων για τη συνεργασία του, προσθέτοντας πως του δόθηκαν περισσότερα απ' όσα μπόρεσε ποτέ να φανταστεί. Στην επόμενη απαθανατίζεται ο Στράτος Τζώρτζογλου στο Ηρώδειο, με τη Φανί Αρντάν, τον Άλαν Μπέιτς και τον Μιχάλη Κακογγιάννη, σε ταινία του οποίου πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο.
Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Καμία φορά εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεος γελάει- στην περίπτωση μου ο Θεός χαμογελούσε καλόκαρδα γιατί μου έδωσε παραπάνω από ότι ονειρευόμουν σε συναντήσεις με Αξιοσημείωτους ανθρώπους. Μόνο ευγνωμοσύνη για τις συνεργασίες μου με τόσο υψηλά πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι γίνηκαν φάροι πολιτισμού και ανθρωπισμού και μου έμαθαν έννοιες όπως Ελευθερία μέσω Ταπεινότητας - Προσφοράς χωρίς Ιδοτέλεια -Απαραίτητα συστατικά για Αγάπη χωρίς όρια».
Στη συνέχεια, κάνοντας μία περιγραφή των δύο στιγμιοτύπων, ο ηθοποιός σημείωσε ότι: «Στις φωτό με την θρυλική Γαλλίδα Σταρ Κατρίν Ντενεβ στη διάρκεια των γυρισμάτων που είχα την τύχη να συμπρωταγωνιστήσω δίπλα της στην τηλεταινία ''365 μέρες γέννησης'' και με τη Γαλλίδα ηθοποιό Φανί Αρντάν, τον Άγγλο ηθοποιό Άλαν Μπέιτς - Zorba the Greek και τον “πνευματικό πατέρα μου” τον σκηνοθέτη Μιχαλη Κακογιάννη της οσκαρικής ταινίας ''Ζορμπάς ο Έλληνας'' στο Ηρώδειο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μου με τον Μιχάλη Κακογιάννη στην τελευταία ελληνική ταινία του ''Πάνω Κάτω και Πλαγίως'' που απέσπασα το πρώτο Κρατικό Βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου πρωταγωνιστώντας δίπλα στη θρυλική ηθοποιό Ειρήνη Παππα».
Δείτε τη φωτογραφία
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