Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τη Λαύρα των Σπηλαίων, η ιστορία ενός εκ των σημαντικότερων μνημείων της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία

Στοιχεία για την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Διεθνής καταδίκη για την επίθεση της Ρωσίας στη Λαύρα των Σπηλαίων

Λετονία: Κάλεσμα σε UNESCO και Μπιενάλε της Βενετίας

Γαλλία: Σύγκριση με τη Παναγία των Παρισίων

«Ζητάμε προσευχές για τη σωτηρία του ιερού από την καταστροφή. Άλλο ένα ρωσικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ιστορίας, κατά του Χριστιανισμού».Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, έγιναν προσπάθειες για την «έκτακτη εκκένωση» αρχαίων εικόνων, έργων τέχνης και άλλων θρησκευτικών λειψάνων, σύμφωνα με τον Επίσκοπο Αβραάμ.Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπέστησαν ζημιές κάποια θρησκευτικά αντικείμενα. Οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει ακόμη τις ζημιές στον καθεδρικό ναό.Σημειώνεται πως, από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022, περίπου 500 ουκρανικές εκκλησίες και θρησκευτικά ιδρύματα έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις.Το εμβληματικό μοναστήρι ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και θεωρείται ένα από τα πιο ιερά θρησκευτικά μνημεία της Ουκρανίας.Το μνημείο, που ανήκει στην κυβέρνηση της Ουκρανίας ως εθνικό αποθετήριο, είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO και μεγάλο μέρος του είναι ανοιχτό στο κοινό.Από το 2013, η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία – Πατριαρχείο Μόσχας (UOC-MP) έχει συμφωνία μίσθωσης για χρήση μέρους του χώρου ως μοναστήρι και κατοικία των ανώτερων στελεχών της. Στο παρελθόν φιλοξενούσε έως και 100 μοναχούς της UOC-MP.Το μοναστικό συγκρότημα είναι κτισμένο σε ύψωμα στην όχθη του ποταμού Δνείπερου και έδωσε το όνομά του στην περιοχή Πετσέρσκι όπου βρίσκεται, στο Κίεβο.Από την ίδρυσή του το 1051, το μοναστήρι αποτελεί εξέχον κέντρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ανατολική Ευρώπη. Μαζί με τον καθεδρικό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1990.Το μοναστικό συγκρότημα θεωρείται εθνικό ιστορικό-πολιτιστικό μνημείο, καθεστώς που του δόθηκε τις 13 Μαρτίου 1996. Σε ψηφοφορία το 2007, το μοναστήρι ανακηρύχθηκε ένα από τα Επτά Θαύματα της Ουκρανίας, με βάση ψηφοφορία ειδικών και της διαδικτυακής κοινότητας.Η διεθνής κοινότητα αντέδρασε έντονα στην νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας κατά της Λαύρας, στο Κίεβο.Ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσαχκνά, χαρακτήρισε την επίθεση «επιδείξη βαρβαρότητας και περιφρόνησης» προς την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.«Η Ρωσία συνηθίζει να παρουσιάζεται ως φύλακας του χριστιανικού πολιτισμού. Χτυπώντας την Λαύρα του Κιέβου, απέδειξε για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα και την περιφρόνησή της προς την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», έγραψε ο Τσαχκνά στο X, τονίζοντας ότι πρόκειται για μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.Ο Εσθονός υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα «ένα από τα ιερότερα μοναστήρια του Χριστιανισμού», τόπος λατρείας για σχεδόν χίλια χρόνια, καίγεται από τη ρωσική επιθετικότητα.Η Υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε, κάλεσε μέσω X να μην «κανονικοποιηθεί» ο ρωσικός πόλεμος και απηύθυνε έκκληση, ιδιαίτερα προς την Biennale της Βενετίας και την UNESCO, να εμποδίσουν τη συμμετοχή της Ρωσίας σε διεθνείς εκδηλώσεις.«Η επίθεση της Ρωσίας κατά των χριστιανικών πολιτιστικών και θρησκευτικών θησαυρών αποκαλύπτει το πραγματικό της πρόσωπο: ανελέητη βαρβαρότητα και απόγνωση απέναντι στον ατρόμητο αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία», τόνισε η Μπράζε.Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νουέλ Μπαρό, χαρακτήρισε την νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας «έκφραση της σκληρότητας του Πούτιν», συγκρίνοντας τις ζημιές στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Λαύρας με την τεράστια φωτιά στην Παναγία των Παρισίων.Κατά την προσέλευσή του στη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, δήλωσε: «Στην Ουκρανία, χθες το βράδυ, η Ρωσία του Πούτιν έδειξε ξανά το μέγεθος της σκληρότητάς της, χτυπώντας μαζικά την πρωτεύουσα και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO».«Για εμάς τους Γάλλους, αυτή η επίθεση ισοδυναμεί με τον βομβαρδισμό της Νορτ Νταμ ή της Αγίας Δινό, κάτι που είναι απολύτως απαράδεκτο», τόνισε ο υπουργός.Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπαρό επανέλαβε ότι η στήριξη της Γαλλίας και της ΕΕ προς την Ουκρανία όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται. Θύμισε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρόκειται να ξεκινήσουν σήμερα επίσημα.Πρόσθεσε ότι, παράλληλα, οι σύμμαχοι προετοιμάζουν τις προϋποθέσεις για μελλοντική ειρήνη στην Ουκρανία μέσω της «Συμμαχίας των Προθυμών». «Προετοιμάζουμε την ειρήνη με μια συμμαχία που θα συγκεντρωθεί στο Παρίσι σε λίγες ημέρες και είναι έτοιμη να εγγυηθεί ότι η ειρήνη, όταν επιτευχθεί στην Ουκρανία, θα είναι διαρκής και ασφαλής», τόνισε.