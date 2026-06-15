Δήμος Σερβίων: Υπόσχεται €5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και €10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού