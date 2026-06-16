Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος έξω από το γήπεδο πριν από το Ιράν - Νέα Ζηλανδία, δείτε βίντεο

Εκατοντάδες αντίπαλοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το στάδιο του Λος Άντζελες, λίγες ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα της εθνικής ομάδας του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία για το Μουντιάλ 2026.Κρατώντας την παλαιά σημαία του Ιράν - εκείνη που χρησιμοποιούνταν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και φέρει το έμβλημα του λιονταριού και του ήλιου - οι διαδηλωτές χτυπούσαν τύμπανα και φώναζαν συνθήματα κατά της εθνικής ομάδας, την οποία θεωρούν εργαλείο προπαγάνδας της Τεχεράνης.«Αυτή η ομάδα δεν εκπροσωπεί τον ιρανικό λαό, αλλά το καθεστώς», δήλωσε η Άβα Αμίν, φοιτήτρια Φιλοσοφίας, η οποία συμμετείχε στη διαδήλωση κρατώντας πανό με αίτημα την «αλλαγή καθεστώτος».«Όταν ο λαός δολοφονείται, εκείνοι κλείνουν τα μάτια και παραμένουν σιωπηλοί», πρόσθεσε.Ο αγώνας διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς η πολυπληθής ιρανική κοινότητα του Λος Άντζελες προετοιμάζει εδώ και εβδομάδες τη συγκεκριμένη κινητοποίηση.Μεγάλο μέρος της ιρανικής διασποράς αντιτίθεται σθεναρά στην Ισλαμική Δημοκρατία και επιδιώκει να αξιοποιήσει τη διεθνή προβολή που προσφέρει το Μουντιάλ, προκειμένου να υπενθυμίσει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων και τις καταχρήσεις εξουσίας που, όπως υποστηρίζει, διαπράττονται από το καθεστώς εδώ και 47 χρόνια.Αρκετοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφικά μωσαϊκά με πορτρέτα Ιρανών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη βίαιη καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων εναντίον του καθεστώτος τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι συγκρούσεις εκείνες προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους.«Χάσαμε τόσους πολλούς ανθρώπους τον Ιανουάριο», συνέχισε η Αμίν. «Όταν οι πολίτες ζητούν ελευθερία στο Ιράν, σκοτώνονται. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να γίνουμε η φωνή τους και να υψώσουμε τη σημαία μας».Τρεις ώρες πριν από τη σέντρα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων συνάντησαν αρκετούς διαδηλωτές που διέθεταν εισιτήρια για τον αγώνα και φορούσαν μπλουζάκια με την προεπαναστατική σημαία.Πολλοί σχεδίαζαν να καλύψουν τα σύμβολα αυτά προκειμένου να τα περάσουν εντός του σταδίου. Η συγκεκριμένη σημαία θεωρείται απαράδεκτη από τις ιρανικές αρχές και, καταρχήν, απαγορεύεται και από τους κανονισμούς της FIFA, οι οποίοι δεν επιτρέπουν πολιτικά σύμβολα στους αγωνιστικούς χώρους.Η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα ζητήσει τη διακοπή του αγώνα εάν οι διαδηλωτές καταφέρουν να εισαγάγουν τα συγκεκριμένα σύμβολα στο στάδιο.Η ένταση που στρέφεται κατά της εθνικής ομάδας του Ιράν προστίθεται στις πολλαπλές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η «Team Melli» ενόψει της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται από κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.Εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν στα τέλη Φεβρουαρίου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, η συμμετοχή της χώρας στο Μουντιάλ παρέμεινε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.Αντί να καταλύσει στην Αριζόνα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, η αποστολή εγκαταστάθηκε τελικά στην Τιχουάνα του Μεξικού, όπου δημιούργησε τη βάση της. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε περίπου 15 μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου για τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην οποία μία διοργανώτρια χώρα φιλοξενεί εθνική ομάδα κράτους με το οποίο βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.Ωστόσο, την Κυριακή, παραμονή της αναμέτρησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν συμφωνία που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν.