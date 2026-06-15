Dragons' Den: Αυτοί είναι οι επτά επενδυτές του νέου κύκλου

Μαρία Χατζηστεφανή



Γιάννης Τσιώρης



Ελευθερία Ζούρου



Αντώνης Καράτζης



Κώστας Χαλκιάς

Με περισσότερους από 10 εκατομμύρια συνδρομητές, το 2006 πούλησε την εταιρία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Τότε, δημιουργεί το ZuluTrade, μία πρωτοποριακή πλατφόρμα συναλλαγών που προσέλκυσε επενδυτές από όλο τον κόσμο. Δέκα χρόνια αργότερα και ενώ ο όγκος των συναλλαγών άγγιζε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Λέων Γιοχάη πουλά την πλατφόρμα σε κινεζικό όμιλο fintech. Στη συνέχεια δημιουργεί την πρώτη φάρμα φιλοξενίας μηχανών εξόρυξης Bitcoin στο Καζακστάν 120 MW, όπου για τα επόμενα 5 χρόνια ανέπτυξε στην χώρα. Σήμερα, λανσάρει το Uniboo.ai, την πρώτη ΑΙ πλατφόρμα για Options derivatives στο Bitcoin.Για τον Λέοντα Γιοχάη, η τεχνολογία αποτελεί τον βασικό μοχλό εξέλιξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Επενδύει διαχρονικά σε καινοτόμες ιδέες και αναδυόμενες αγορές, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τεχνολογικές αλλαγές. Πιστεύει στη δύναμη της τόλμης, της γρήγορης λήψης αποφάσεων και του υπολογισμένου ρίσκου, ενώ αναζητά επιχειρηματίες με όραμα, φιλοδοξία και διεθνή προοπτική. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες προκύπτουν όταν κάποιος τολμά να κινηθεί μπροστά από την εποχή του και να επενδύσει στο μέλλον πριν αυτό γίνει προφανές στους πολλούς.Η Μαρία Χατζηστεφανή είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες επιχειρηματίες διεθνώς, ιδρύτρια και πρόεδρος του The Rodial Group, συγγραφέας bestseller βιβλίων επιχειρηματικότητας και επενδύτρια στο Dragons’ Den Greece από το 2022. Γεννημένη στη Μυτιλήνη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, όπου συνέχισε τις σπουδές της στο Columbia Business School. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Wall Street και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου το 1999 ίδρυσε τη Rodial.Ξεκινώντας χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, δημιούργησε από το μηδέν έναν διεθνή όμιλο καλλυντικών με παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €40 εκατομμύρια. Η Rodial έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα luxury skincare brands παγκοσμίως, ενώ το 2010 λάνσαρε το δεύτερο brand της, NIP+FAB, επεκτείνοντας περαιτέρω την παρουσία της στη διεθνή αγορά ομορφιάς.Παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Μαρία είναι συγγραφέας bestseller βιβλίων επιχειρηματικότητας και προσωπικής ανάπτυξης. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της, «Πώς να Αποκτήσεις το Πρώτο σου Εκατομμύριο», βασίζεται στις αρχές, τις στρατηγικές και τα μαθήματα που τη βοήθησαν να χτίσει μια διεθνή επιχείρηση από το μηδέν. Μέσα από τη συμμετοχή της στο Dragons’ Den Greece ως επενδύτρια και μέντορας, υποστηρίζει την επόμενη γενιά επιχειρηματιών, επενδύοντας σε ανθρώπους με όραμα, φιλοδοξία και προοπτικές ανάπτυξης. Πιστεύει ότι η επιτυχία προέρχεται από τον συνδυασμό οράματος, επιμονής και άριστης εκτέλεσης, ενώ αναζητά επιχειρηματίες με εμπορική σκέψη, αυθεντικότητα και τη διάθεση να μετατρέψουν μια μεγάλη ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.Η Μαρία πιστεύει ότι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες δημιουργούνται όταν κάποιος τολμά να κινηθεί έξω από τη ζώνη άνεσής του. Για την ίδια, η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εταιρείας, αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργείς πραγματικό αντίκτυπο, να καινοτομείς και να εμπνέεις την επόμενη γενιά επιχειρηματιών. Ως επενδύτρια, αναζητά ανθρώπους με ξεκάθαρο όραμα, ανθεκτικότητα και την ικανότητα να εξελίσσονται διαρκώς σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.Ο Γιάννης Τσιώρης είναι ένας εξέχων Έλληνας επιχειρηματίας τεχνολογίας, ευρέως γνωστός ως ο ιδρυτής της InstaShop, μίας από τις κορυφαίες on-demand πλατφόρμες αγορών στη Μέση Ανατολή. Η εξαγορά της InstaShop από γερμανική εταιρεία εισηγμένη στον δείκτη DAX αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα exits στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά exits Έλληνα επιχειρηματία μέχρι σήμερα. Αποτελεί επίσης ένα real life success story που εμπνέει.Μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Rotterdam School of Management. Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε το 2013 με την πρώτη του startup, τη Vound, ένα καινοτόμο κοινωνικό δίκτυο φωνητικής επικοινωνίας. Η μετακόμιση στο Ντουμπάι και η ίδρυση της InstaShop το 2015 αποτέλεσε σημείο καμπής, εμπνευσμένη από τις προσωπικές του εμπειρίες με τις παραδοσιακές αγορές σούπερ μάρκετ.Η InstaShop προσέλκυσε γρήγορα επενδύσεις από κορυφαίες εταιρείες όπως η Souq.com, η Amazon, η Venture Friends και η Jabbar Internet Group.Το 2020 η εφαρμογή εξαγοράστηκε από τη γερμανική Delivery Hero έναντι 360 εκατ. Ευρώ, με τον ίδιο να διατηρεί τη θέση του CEO μέχρι το 2023. Το ίδιο έτος ίδρυσε την Revotech, μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας υγείας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.Ο πολυπράγμων Γιάννης ίδρυσε πρόσφατα τη Re18 Health, μια εταιρεία που παρακολουθεί εξατομικευμένα και φροντίζει με συστηματικό τρόπο την υγεία των μελών της, συνδυάζοντας προηγμένους βιοδείκτες, μια έμπειρη ομάδα ειδικών στο χώρο της υγείας και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της Re18 είναι να κάνει την προληπτική, εξατομικευμένη φροντίδα υγείας προσιτή σε όλους, ώστε να απολαμβάνουν όλοι μια πιο μακροχρόνια ζωή με ποιότητα και υγεία.Τόσο η τεχνολογία όσο και η υγεία είναι τομείς που αφορούν ιδιαίτερα τον Γιάννη Τσιώρη, ο οποίος έχει κάνει δεκάδες επενδύσεις. Νιώθει μία δυνατή σύνδεση με τους startuppers και ως εκ τούτου, αγαπά να μεταλαμπαδεύει τις εμπειρίες του ως μέντορας του οικοσυστήματος.Η Ελευθερία Ζούρου είναι επιχειρηματίας, επενδύτρια, ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Doctoranytime, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες ψηφιακής υγείας στην Ευρώπη. Το 2012, σε ηλικία μόλις 30 ετών, εγκατέλειψε μια επιτυχημένη καριέρα σε πολυεθνικές εταιρείες για να ακολουθήσει ένα φιλόδοξο όραμα: να κάνει την πρόσβαση στην υγεία πιο απλή, πιο διαφανή και πιο ανθρώπινη για όλους. Ξεκινώντας από μια μικρή ομάδα στην Ελλάδα, κατάφερε να δημιουργήσει έναν διεθνή οργανισμό με παρουσία σε επτά χώρες και περισσότερες από 30 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως στις ψηφιακές του πλατφόρμες. Σήμερα, εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Doctoranytime για να βρουν τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας, να κλείσουν ραντεβού, να λάβουν ιατρική καθοδήγηση και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα την υγεία τους.Υπό την ηγεσία της, η Doctoranytime εξελίχθηκε από μια πλατφόρμα εύρεσης γιατρών σε έναν ολοκληρωμένο σύμμαχο υγείας που υποστηρίζει τον άνθρωπο σε κάθε στάδιο της ζωής του. Μέσα από νέες υπηρεσίες, όπως το do+, η εταιρεία δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες γιατρούς με προνομιακές τιμές, 24ωρη επικοινωνία με πραγματικούς γιατρούς για ιατρικές συμβουλές, συνταγογράφηση, παραπεμπτικά και αναρρωτικές άδειες, καθώς και εργαλεία που βοηθούν τους ανθρώπους να φροντίζουν την υγεία τους πιο εύκολα και πιο έγκαιρα.Η Ελευθερία πιστεύει ότι η υγεία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, αλλά ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής, την ευτυχία και τις ευκαιρίες ενός ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, έχει αφιερώσει την καριέρα της στη δημιουργία λύσεων που καταργούν τα εμπόδια μεταξύ ασθενών και φροντίδας υγείας. Είναι γνωστή για την ικανότητά της να εντοπίζει προβλήματα που θεωρούνται «άλυτα» και να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σήμερα αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και του χώρου της τεχνολογίας.H Ελευθερία Ζούρου ηγείται με τόλμη, αισιοδοξία και βαθιά πίστη ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει δύναμη καλού, όταν υπηρετεί ουσιαστικές ανθρώπινες ανάγκες. Την ίδια στιγμή το προσωπικό της όραμα παραμένει αμετάβλητο: να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου κανείς δεν θα δυσκολεύεται να βρει τη φροντίδα που χρειάζεται, τη στιγμή που τη χρειάζεται.Ο Αντώνης Καράτζης είναι ένας εξέχων Έλληνας επιχειρηματίας και επενδυτής. Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράτζη, έχει μεταμορφώσει μια οικογενειακή επιχείρηση σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας, με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και δραστηριότητες που κυμαίνονται από τις κατασκευές και τον τουρισμό, μέχρι την παραγωγή ενέργειας και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και ασχολήθηκε από νωρίς με την οικογενειακή επιχείρηση. Φοίτησε Hospitality Management στο Glion Institute of Higher Education της Ελβετίας, αποκτώντας γνώσεις που συνέβαλαν στην επιτυχημένη επέκταση του Ομίλου στον τομέα του τουρισμού, ενώ μιλάει και πέντε γλώσσες. Από το 1999, όταν και ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην ηγεσία, ο Αντώνης Καράτζης επέκτεινε τον Όμιλο Καράτζη σε έναν πολυσχιδή διεθνή επιχειρηματικό οργανισμό με δραστηριότητες: στη βιομηχανική παραγωγή και επεξεργασία πλαστικών διχτυών και υλικών συσκευασίας, στις αγροτικές εφαρμογές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον ξενοδοχειακό κλάδο, στο real estate, στις διεθνείς εμπορικές εταιρείες και, πιο πρόσφατα, στις ψηφιακές υποδομές και τα data centers. Ο Όμιλος διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Γερμανία, θυγατρικές και εμπορική παρουσία σε Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία, ενώ τα προϊόντα του εξάγονται σε περισσότερες από 74 χώρες παγκοσμίως, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των πλέον εξωστρεφών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.Η επιτυχημένη επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει βραβευθεί πολλάκις από ελληνικούς φορείς ενώ ο ίδιος έχει θεσπίσει το Βραβείο «Μιλτιάδης Καράτζης» το οποίο απονέμεται σε νέους ερευνητές/επιστήμονες για την αναγνώριση της αριστείας στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία. Έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση ενώ έχει τιμηθεί από την ΠΑΕ ΟΦΗ για τη διαχρονική στήριξή του προς τον σύλλογο και το κρητικό ποδόσφαιρο.Ο Αντώνης Καράτζης επιδιώκει τη συνεχή επέκταση σε νέες αγορές εστιάζοντας στην καινοτομία, τόσο στον βιομηχανικό σε όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Μέσω αυτής της προσέγγισης, ισχυροποιεί τον Όμιλο διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα γερές ρίζες στην Ελλάδα.Ο Κώστας «Kryptos» Χαλκιάς είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Έλληνες κρυπτογράφους και ερευνητές ασφάλειας διεθνώς. Είναι συνιδρυτής και Chief Cryptographer της Mysten Labs, της εταιρείας που σχεδίασε το Sui blockchain, με αποτίμηση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Γεννήθηκε το 1982 στην Ιερισσό Χαλκιδικής και, μέσα από μια διαδρομή που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και τον οδήγησε μέχρι τη Silicon Valley, εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους κρυπτογράφους της γενιάς του.Έχει διατελέσει επικεφαλής κρυπτογραφίας στη Meta στην Καλιφόρνια (Facebook, Libra Blockchain, Novi Wallet και WhatsApp payments), καθώς και επικεφαλής έρευνας στην R3 στο Λονδίνο, μία από τις πιο επιδραστικές fintech κοινοπραξίες κορυφαίων διεθνών τραπεζών της εποχής της. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην κυβερνοασφάλεια, την κρυπτογραφία και τον προγραμματισμό, ο Κώστας έχει υπηρετήσει σε διευθυντικούς ρόλους έρευνας και τεχνολογίας σε εταιρείες στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και το Βιετνάμ. Παράλληλα, έχει υπάρξει ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στη Σάρζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια λογισμικού και την εφαρμοσμένη κρυπτογραφία, είναι συγγραφέας περισσότερων των 80 επιστημονικών δημοσιεύσεων, κάτοχος τουλάχιστον 13 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έχει αποσπάσει τουλάχιστον επτά σημαντικές διακρίσεις. Στον τομέα του, είναι γνωστός κυρίως για την πρωτοποριακή του δουλειά στα Zero-Knowledge Proofs, στη χρονοκρυπτογράφηση, στην προστασία από κβαντικούς υπολογιστές, στην εύρεση κενών ασφαλείας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά στον σχεδιασμό αποκεντρωμένων blockchain συστημάτων.Παράλληλα, ο Κώστας Χαλκιάς συμβουλεύει και επενδύει σε διάφορους κλάδους, με έμφαση στη ρομποτική, τη βιοτεχνολογία, τον τουρισμό και την εκπαίδευση. Το διεπιστημονικό του ενδιαφέρον συνδέεται και με την πρώιμη ακαδημαϊκή του πορεία, καθώς πέρασε χρόνια ως φοιτητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να γράφει κώδικα και να σχεδιάζει προϊόντα, ενώ έχει ιδρύσει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Big Data στην Ελλάδα, με σχεδόν 2.000 ενεργά μέλη.Ο Κώστας Χαλκιάς διαθέτει ξεχωριστή δυναμική. Κινούμενος έξω από τα συνηθισμένα μοτίβα ξέρει πολύ καλά πως η επιτυχία βρίσκεται στο να σπας τα στερεότυπα. Με το βλέμμα στραμμένο στις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν ακολουθεί, αλλά χαράζει νέους δρόμους.