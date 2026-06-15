Χαοτικό βίντεο: Οπαδός των Σπερς με φανέλα του Ρόντμαν παίζει άγριο ξύλο με δεκάδες οπαδούς των Νικς στη Νέα Υόρκη
SPORTS
ΝΒΑ Νιου Γιορκ Νικς Νέα Υόρκη Σαν Αντόνιο Σπερς Φίλαθλος οπαδοί

Χαοτικό βίντεο: Οπαδός των Σπερς με φανέλα του Ρόντμαν παίζει άγριο ξύλο με δεκάδες οπαδούς των Νικς στη Νέα Υόρκη

Αντάλλαξε γροθιές με αρκετούς οπαδούς των Νιου Γιορκ Νικς και συνοδεύτηκε από την αστυνομία πριν εξαφανιστεί

Χαοτικό βίντεο: Οπαδός των Σπερς με φανέλα του Ρόντμαν παίζει άγριο ξύλο με δεκάδες οπαδούς των Νικς στη Νέα Υόρκη
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Πανζουρλισμός επικράτησε σε όλη τη Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου (13/6) μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Νιου Γιορκ Νικς που νίκησαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς με σκορ 94-90. Ωστόσο, μία στιγμή που ξεχώρισε ανάμεσα στους πανηγυρισμούς ήταν ένας φίλαθλος των Σπερς που εμφανίστηκε μπροστά στα εκστασιασμένα πλήθη φορώντας φανέλα του Ντένις Ρόντμαν στο Moynihan Train Hall του σταθμού Penn Station. 

Όπως αναφέρει το foxnews, οι περισσότεροι οπαδοί των πρωταθλητών έκαναν στην άκρη, ωστόσο μερικοί άρχισαν να τον χτυπάνε και να τρέχουν μακριά. Εκείνος δεν έκατσε απλά να κοιτάει και ανταπέδωσε τα χτυπήματα. Ένας οπαδός εναντίον εκατοντάδων, αλλά ο συγκεκριμένος οπαδός δεν μάσησε. Αφού έπαιξε ξύλο με τη μισή Νέα Υόρκη τον εντόπισαν αστυνομικοί και τον συνόδευσαν μακριά.

Μόλις βγήκε έξω, ο οπαδός των Σπερς έκανε μερικές ακόμα γύρες από οπαδούς των Νικς. Ένας αστυνομικός έξω τελικά παρεμβαίνει και ο οπαδός εξαφανίζεται στη νύχτα με μερικούς οπαδούς των Knicks να τον ακολουθούν και να τον χλευάζουν.
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