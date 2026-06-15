Η τραγική ιστορία των τεσσάρων ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν μέσα σε κοντέινερ στην Κόνιτσα

Τα αδέρφια ζούσαν για χρόνια μαζί με ζώα, όπως κότες, κατσίκες και πρόβατα, μέσα στον χώρο όπου διέμεναν ενώ τους τελευταίους μήνες δεν είχαν νερό και ρεύμα









Όπως περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο



Σύμφωνα με τον ίδιο το κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί μετά από σεισμό «ήταν μέσα σε δικό τους χωράφι. Δίπλα ήταν το σπίτι που είχε καταστραφεί από τον σεισμό, ήταν δεμένοι με τον τόπο τους».









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Όπως αναφέρει κάτοικος που μένει κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, οι περίοικοι είχαν συγκεντρώσει υπογραφές με στόχο να ενημερωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να παρασχεθεί βοήθεια στα αδέρφια. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τέσσερα αδέρφια ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και συχνά χρησιμοποιούσαν κεριά ή καντήλια προκειμένου να ζεσταθούν.



Το ίδιο πρόσωπο τονίζει ότι τα αδέρφια δεν δημιουργούσαν προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει ανησυχία η κατάσταση μίας εκ των αδελφών, η οποία έψαχνε στα απορρίμματα ταβέρνας της περιοχής για φαγητό, ενώ είχε παρατηρηθεί ακόμη και να καταναλώνει τροφή για σκύλους.



Κάτοικος που διαμένει δίπλα στο κοντέινερ όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά περιγράφει ότι η φωτιά ήταν ιδιαίτερα έντονη και ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί της Δευτέρας. Όπως λέει, τα αδέρφια δέχονταν επισκέψεις από κοινωνική λειτουργό και λάμβαναν τρόφιμα μέσω του δήμου. «Καθημερινά βλέπαμε τη μία αδερφή να τρώει από τα σκουπίδια, τη μάζευαν όσο μπορούσαν τα αδέρφια της» λέει χαρακτηριστικά.



Μια τραγική ιστορία κρύβεται πίσω από την τραγωδία με τα τέσσερα νεκρά αδέρφια, ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών , που έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ που ζούσαν στην Κόνιτσα Όπως περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Κόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρου στα αδέρφια πήγαιναν φαγητό οι κοινωνικές υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι «τους πιέζαμε να τους μεταφέρουμε σε άλλο οίκημα αλλά δεν το ήθελαν. Είχαμε και αλληλογραφία με τον εισαγγελέα».Σύμφωνα με τον ίδιο το κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί μετά από σεισμό «ήταν μέσα σε δικό τους χωράφι. Δίπλα ήταν το σπίτι που είχε καταστραφεί από τον σεισμό, ήταν δεμένοι με τον τόπο τους».Διευκρίνισε, επίσης, ότι τα αδέρφια «δεν είχαν ζητήσει το βοήθημα για την επισκευή του σπιτιού».Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση διαβίωσης για τα τέσσερα αδέρφια, σημειώνοντας ότι το τελευταίο διάστημα είχαν κινητοποιηθεί προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.Όπως αναφέρει κάτοικος που μένει κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, οι περίοικοι είχαν συγκεντρώσει υπογραφές με στόχο να ενημερωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να παρασχεθεί βοήθεια στα αδέρφια. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τέσσερα αδέρφια ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και συχνά χρησιμοποιούσαν κεριά ή καντήλια προκειμένου να ζεσταθούν.Το ίδιο πρόσωπο τονίζει ότι τα αδέρφια δεν δημιουργούσαν προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει ανησυχία η κατάσταση μίας εκ των αδελφών, η οποία έψαχνε στα απορρίμματα ταβέρνας της περιοχής για φαγητό, ενώ είχε παρατηρηθεί ακόμη και να καταναλώνει τροφή για σκύλους.Κάτοικος που διαμένει δίπλα στο κοντέινερ όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά περιγράφει ότι η φωτιά ήταν ιδιαίτερα έντονη και ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί της Δευτέρας. Όπως λέει, τα αδέρφια δέχονταν επισκέψεις από κοινωνική λειτουργό και λάμβαναν τρόφιμα μέσω του δήμου. «Καθημερινά βλέπαμε τη μία αδερφή να τρώει από τα σκουπίδια, τη μάζευαν όσο μπορούσαν τα αδέρφια της» λέει χαρακτηριστικά.

Πέρυσι κάηκε η παράγκα όπου έμεναν Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα αδέρφια διέμεναν αρχικά στο πατρικό τους σπίτι, το οποίο με την πάροδο των χρόνων υπέστη σοβαρές φθορές και κρίθηκε ακατάλληλο.



Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε παράγκα, η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταστράφηκε από πυρκαγιά πέρυσι, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από σόμπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.



Κάτοικοι της Κόνιτσας τονίζουν επίσης ότι τα αδέρφια ζούσαν για χρόνια μαζί με ζώα, όπως κότες, κατσίκες και πρόβατα, μέσα στον χώρο όπου διέμεναν.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες είχε διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ενώ προηγουμένως διέθεταν πρόσβαση και στα δύο.