FIFA: Οριστική απαγόρευση της προεπαναστατικής σημαίας του Ιράν στο Μουντιάλ 2026

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επικύρωσε την απαγόρευση της σημαίας με το λιοντάρι και τον ήλιο, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία