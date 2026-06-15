Ρενέ Ζελβέγκερ: Η Μπρίτζετ Τζόουνς άλλαξε τις προσδοκίες για το πώς μοιάζει μια πρωταγωνίστρια
Ρενέ Ζελβέγκερ: Η Μπρίτζετ Τζόουνς άλλαξε τις προσδοκίες για το πώς μοιάζει μια πρωταγωνίστρια
Οι περισσότερες πρωταγωνίστριες σε ρομαντικές κομεντί είναι αψεγάδιαστες και εναρμονίζονται πλήρως με τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής τους, εκείνη όμως δεν αποτελούσε πρότυπο, δήλωσε η ηθοποιός
Ως μια «απελευθερωτική» εμπειρία περιέγραψε η Ρενέ Ζελβέγκερ την ενσάρκωση της θρυλικής Μπρίτζετ Τζόουνς, σχολιάζοντας παράλληλα την «εμμονή» του κόσμου στην εξωτερική εμφάνιση της ηρωίδας.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca, όπου το καστ της ρομαντικής κομεντί επανενώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία της. Αναφερόμενη στην τεράστια επιτυχία της σειράς ταινιών «Bridget Jones's Diary» η Ζελβέγκερ απέδωσε τη δημοφιλία του χαρακτήρα στο γεγονός ότι επρόκειτο για «ένα κανονικό κορίτσι», σύμφωνα με το People.
«Οι περισσότερες πρωταγωνίστριες σε ρομαντικές κομεντί είναι αψεγάδιαστες και εναρμονίζονται πλήρως με τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής τους. Η Μπρίτζετ, ωστόσο, δεν αποτελούσε πρότυπο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζελβέγκερ. «Ήταν ένα κανονικό κορίτσι και η εικόνα της αντανακλούσε τον τρόπο ζωής της. Της άρεσε να τρώει μια επιπλέον μερίδα, της άρεσε το Σαρντονέ της, δεν γυμναζόταν καθημερινά και παρ' όλα αυτά ήταν κούκλα. Και στο τέλος κέρδισε το αγόρι της», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, η Ζελβέγκερ επεσήμανε ότι ο χαρακτήρας «ανέτρεψε τα δεδομένα με έναν αναπάντεχο τρόπο, αγγίζοντας βαθιά το κοινό, αλλά και την ίδια».
«Αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα. Όταν όλοι εστιάζουν στο βάρος της, εγώ δεν τη βλέπω σαν κάποια που... χρειάζεται να κάνει κάποια αλλαγή. Νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο άλλαξε τις προσδοκίες μας για το πώς μπορεί να μοιάζει μια πρωταγωνίστρια», τόνισε η σταρ του «Chicago» και εξομολογήθηκε πως η ενσάρκωση μιας τόσο «χαοτικής» γυναίκας λειτούργησε τελικά ως μια απελευθερωτική εμπειρία για την ίδια.
«Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε που μπορούσα να κλάψω και να βγαίνει η μάσκαρά μου, χωρίς να τρέχει κάποιος από πίσω μου με εκείνα τα μικροπράγματα για να μη γυαλίζω...ή να φυσάει ο άνεμος και να ανακατεύονται τα μαλλιά μου, χωρίς να έρχεται κάποιος να τα χτενίσει για να δείχνουν τέλεια», ανέφερε.
«Ήταν πολύ απελευθερωτικό να υποδύομαι κάποια που βιώνει αληθινές εμπειρίες με αυθεντικό τρόπο. Έγινε ένα από τα αγαπημένα μου στοιχεία, στο οποίο έπρεπε να υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε φορά: “Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό. Δεν θα φτιάξουμε το μακιγιάζ. Βγήκαν σπυράκια; Τέλεια”», κατέληξε η σταρ.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca, όπου το καστ της ρομαντικής κομεντί επανενώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία της. Αναφερόμενη στην τεράστια επιτυχία της σειράς ταινιών «Bridget Jones's Diary» η Ζελβέγκερ απέδωσε τη δημοφιλία του χαρακτήρα στο γεγονός ότι επρόκειτο για «ένα κανονικό κορίτσι», σύμφωνα με το People.
«Οι περισσότερες πρωταγωνίστριες σε ρομαντικές κομεντί είναι αψεγάδιαστες και εναρμονίζονται πλήρως με τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής τους. Η Μπρίτζετ, ωστόσο, δεν αποτελούσε πρότυπο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζελβέγκερ. «Ήταν ένα κανονικό κορίτσι και η εικόνα της αντανακλούσε τον τρόπο ζωής της. Της άρεσε να τρώει μια επιπλέον μερίδα, της άρεσε το Σαρντονέ της, δεν γυμναζόταν καθημερινά και παρ' όλα αυτά ήταν κούκλα. Και στο τέλος κέρδισε το αγόρι της», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, η Ζελβέγκερ επεσήμανε ότι ο χαρακτήρας «ανέτρεψε τα δεδομένα με έναν αναπάντεχο τρόπο, αγγίζοντας βαθιά το κοινό, αλλά και την ίδια».
Renée Zellweger Recalls 'Fixation' with Bridget Jones' Appearance When Movie First Came Out: She 'Shifted Our Expectations' https://t.co/r9rMcLhbPS— People (@people) June 15, 2026
«Αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα. Όταν όλοι εστιάζουν στο βάρος της, εγώ δεν τη βλέπω σαν κάποια που... χρειάζεται να κάνει κάποια αλλαγή. Νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο άλλαξε τις προσδοκίες μας για το πώς μπορεί να μοιάζει μια πρωταγωνίστρια», τόνισε η σταρ του «Chicago» και εξομολογήθηκε πως η ενσάρκωση μιας τόσο «χαοτικής» γυναίκας λειτούργησε τελικά ως μια απελευθερωτική εμπειρία για την ίδια.
«Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε που μπορούσα να κλάψω και να βγαίνει η μάσκαρά μου, χωρίς να τρέχει κάποιος από πίσω μου με εκείνα τα μικροπράγματα για να μη γυαλίζω...ή να φυσάει ο άνεμος και να ανακατεύονται τα μαλλιά μου, χωρίς να έρχεται κάποιος να τα χτενίσει για να δείχνουν τέλεια», ανέφερε.
«Ήταν πολύ απελευθερωτικό να υποδύομαι κάποια που βιώνει αληθινές εμπειρίες με αυθεντικό τρόπο. Έγινε ένα από τα αγαπημένα μου στοιχεία, στο οποίο έπρεπε να υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε φορά: “Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό. Δεν θα φτιάξουμε το μακιγιάζ. Βγήκαν σπυράκια; Τέλεια”», κατέληξε η σταρ.
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