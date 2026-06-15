Ρενέ Ζελβέγκερ: Η Μπρίτζετ Τζόουνς άλλαξε τις προσδοκίες για το πώς μοιάζει μια πρωταγωνίστρια

Οι περισσότερες πρωταγωνίστριες σε ρομαντικές κομεντί είναι αψεγάδιαστες και εναρμονίζονται πλήρως με τα πρότυπα ομορφιάς της εποχής τους, εκείνη όμως δεν αποτελούσε πρότυπο, δήλωσε η ηθοποιός