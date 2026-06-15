O Mr Beast γράφει ιστορία με 500 εκατ. συνδρομητές στο Youtube
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YouTuber Mr Beast MrBeast Youtube

O Mr Beast γράφει ιστορία με 500 εκατ. συνδρομητές στο Youtube

Μεγάλωσα σε μια πολύ μικρή πόλη, χωρίς χρήματα και πόρους, αλλά ήμουν ακούραστος και επίμονος, δήλωσε μετά το επίτευγμά του

O Mr Beast γράφει ιστορία με 500 εκατ. συνδρομητές στο Youtube
Ο MrBeast γράφει ιστορία στο YouTube φτάνοντας το όριο των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών. Ο 28χρονος Youtuber είναι ο πρώτος που έφτασε ποτέ το ορόσημο του μισού δισεκατομμυρίου συνδρομητών στην πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο, εδραιώνοντας την πρωτοφανή επιρροή του στον παγκόσμιο χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Ανάλυση του τεράστιου κοινού του δείχνει ότι περίπου το 40% της συνολικής θεαματικότητας του MrBeast αποτελείται από άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών, με ένα άλλο 20% να εμπίπτει στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών.

Παρά τη φήμη του για υπερβολικά εντυπωσιακά θεάματα και ακραία δώρα, ο Τζίμι Ντόναλντσον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, επέλεξε μια προσγειωμένη προσέγγιση για να γιορτάσει το επίτευγμα των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών. Μετέδιδε ζωντανά την ακριβή στιγμή που πέρασε το όριο και κάνοντας αναδρομή όπου παρακολούθησε τα πρώτα του βίντεο και αναλογίστηκε το μακρύ ταξίδι του προς την κορυφή της πλατφόρμας.

«Τι; Ουάου. Τα καταφέραμε. 500 εκατομμύρια συνδρομητές. Μισό δισεκατομμύριο. Κομφετί. Γιούχου! Ξέρετε, δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Δεν θα έπρεπε να έχω μισό δισεκατομμύριο συνδρομητές. Στατιστικά, δεν θα έπρεπε», δήλωσε ο Mr Beast.

«Είναι αστείο. Όσο πιο διάσημος γίνομαι, τόσο περισσότεροι λένε: “Α, προερχόταν από πλούσια οικογένεια” ή διάφορα τέτοια. “Γι’ αυτό χαρίζεις χρήματα”. Στην πραγματικότητα, και οι δύο γονείς μου υπηρετούσαν στον στρατό και τελικά χρεοκόπησαν το 2008, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κάνοντας μία αναδορμή στα πρώτα του βήματα ως δημιουργός στο Youtube, θυμήθηκε: «Όταν ξεκίνησα αυτό το κανάλι, δεν είχα τη δυνατότητα να αγοράσω εξοπλισμό. Έπρεπε να αποταμιεύω τα χρήματα που κέρδιζα από το AdSense για να αγοράσω ένα μικρόφωνο ή έναν υπολογιστή. Πραγματικά, δεν θα έπρεπε να έχω φτάσει εδώ που βρίσκομαι σήμερα».

Όπως είπε: «Δεν μεγάλωσα στο Χόλιγουντ ούτε στη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσα σε μια πολύ μικρή πόλη, χωρίς χρήματα και χωρίς πόρους, αλλά ήμουν ακούραστος και επίμονος. Ανακάλυψα το YouTube σε ηλικία 11 ετών και αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά σε αυτό. Ξυπνούσα κάθε ημέρα και αναρωτιόμουν: “Πώς μπορώ να δημιουργήσω τα καλύτερα δυνατά βίντεο;”».

Κλείνοντας, τόνισε: «Πιστεύω ότι χρειάζονται 100.000 ώρες για να κατακτήσεις πλήρως κάτι. Και εγώ έχω αφιερώσει πιθανότατα 60.000 με 70.000 ώρες στη δημιουργία βίντεο για το YouTube. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Περίπου δέκα ώρες την ημέρα, επί 15 χρόνια».

Το επίτευγμά του έρχεται μετά τη συνέντευξη του Ντόναλντσον στη Wall Street Journal, η οποία δίχασε, επειδή ισχυρίστηκε ότι έχει «ζημίες» παρά το εντυπωσιακό εταιρικό του χαρτοφυλάκιο. Η καθαρή περιουσία του φθάνει τα 2,6 δισεκατομμυρίων δολάρια. Επίσης έχει συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon και πλειοψηφικό μερίδιο στην Beast Industries, η οποία σήμερα αποτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο MrBeast θεωρείται πρωτοπόρος σε ένα είδος βίντεο στο YouTube που επικεντρώνεται σε ακριβά ακροβατικά και μεγάλες προκλήσεις και σε κατάρριψη ρεκόρ. Κέρδισε το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς τρεις φορές στα Βραβεία Streamy το 2020, το 2021 και το 2022. Κέρδισε επίσης το βραβείο Αγαπημένου Άνδρα Δημιουργού στα Βραβεία Kids' Choice του 2022.

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