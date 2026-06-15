O Mr Beast γράφει ιστορία με 500 εκατ. συνδρομητές στο Youtube

«Τι; Ουάου. Τα καταφέραμε. 500 εκατομμύρια συνδρομητές. Μισό δισεκατομμύριο. Κομφετί. Γιούχου! Ξέρετε, δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Δεν θα έπρεπε να έχω μισό δισεκατομμύριο συνδρομητές. Στατιστικά, δεν θα έπρεπε», δήλωσε ο Mr Beast.

«Είναι αστείο. Όσο πιο διάσημος γίνομαι, τόσο περισσότεροι λένε: “Α, προερχόταν από πλούσια οικογένεια” ή διάφορα τέτοια. “Γι’ αυτό χαρίζεις χρήματα”. Στην πραγματικότητα, και οι δύο γονείς μου υπηρετούσαν στον στρατό και τελικά χρεοκόπησαν το 2008, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κάνοντας μία αναδορμή στα πρώτα του βήματα ως δημιουργός στο Youtube, θυμήθηκε: «Όταν ξεκίνησα αυτό το κανάλι, δεν είχα τη δυνατότητα να αγοράσω εξοπλισμό. Έπρεπε να αποταμιεύω τα χρήματα που κέρδιζα από το AdSense για να αγοράσω ένα μικρόφωνο ή έναν υπολογιστή. Πραγματικά, δεν θα έπρεπε να έχω φτάσει εδώ που βρίσκομαι σήμερα».

Όπως είπε: «Δεν μεγάλωσα στο Χόλιγουντ ούτε στη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσα σε μια πολύ μικρή πόλη, χωρίς χρήματα και χωρίς πόρους, αλλά ήμουν ακούραστος και επίμονος. Ανακάλυψα το YouTube σε ηλικία 11 ετών και αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά σε αυτό. Ξυπνούσα κάθε ημέρα και αναρωτιόμουν: “Πώς μπορώ να δημιουργήσω τα καλύτερα δυνατά βίντεο;”».





Κλείνοντας, τόνισε: «Πιστεύω ότι χρειάζονται 100.000 ώρες για να κατακτήσεις πλήρως κάτι. Και εγώ έχω αφιερώσει πιθανότατα 60.000 με 70.000 ώρες στη δημιουργία βίντεο για το YouTube. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Περίπου δέκα ώρες την ημέρα, επί 15 χρόνια».

Ο MrBeast θεωρείται πρωτοπόρος σε ένα είδος βίντεο στο YouTube που επικεντρώνεται σε ακριβά ακροβατικά και μεγάλες προκλήσεις και σε κατάρριψη ρεκόρ.

Κέρδισε το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς τρεις φορές στα Βραβεία Streamy το 2020, το 2021 και το 2022. Κέρδισε επίσης το βραβείο Αγαπημένου Άνδρα Δημιουργού στα Βραβεία Kids' Choice του 2022.