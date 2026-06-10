Γεωπολιτική, ενέργεια και υποδομές στο επίκεντρο του Growthfund Investor Summit 2026

Το Growthfund Investor Summit 2026, πραγματοποιείται στις 22 Ιουνίου φιλοδοξώντας να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον νέο γεωοικονομικό χάρτη