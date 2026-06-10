Γεωπολιτική, ενέργεια και υποδομές στο επίκεντρο του Growthfund Investor Summit 2026
Γεωπολιτική, ενέργεια και υποδομές στο επίκεντρο του Growthfund Investor Summit 2026
Το Growthfund Investor Summit 2026, πραγματοποιείται στις 22 Ιουνίου φιλοδοξώντας να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον νέο γεωοικονομικό χάρτη
Δεν είναι συχνό φαινόμενο να βρίσκονται στην ίδια συζήτηση εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης, της ΔΕΗ και του Υπερταμείου. Όμως, η συγκυρία δεν είναι συνηθισμένη.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταβολές στους εμπορικούς διαδρόμους και οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές επαναπροσδιορίζουν τον γεωοικονομικό χάρτη της Ευρώπης. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η δυνατότητα μιας χώρας να λειτουργεί ως αξιόπιστος κόμβος ενέργειας, μεταφορών, εμπορίου και κεφαλαίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Αυτές ακριβώς οι εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο του Growthfund Investor Summit 2026, το οποίο πραγματοποιείται στις 22 Ιουνίου στο Conrad Athens The Ilisian, με θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth», φιλοδοξώντας να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον νέο γεωοικονομικό χάρτη. Το συνέδριο συγκεντρώνει στην Αθήνα κορυφαίους πολιτικούς, θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια συζήτηση για τις επενδύσεις, τις υποδομές και τις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, θα συνομιλήσει με τον Giovanni Callegari, επικεφαλής Economic Risk Analysis του ESM και τον Νίκο Σταθόπουλο, πρόεδρο της BC Partners για τις επενδυτικές τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας και τις ευκαιρίες που αναδύονται σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα «Critical Infrastructure, Trade Corridors and Energy Connectivity: Building Europe’s Gateway through the East Med», η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που απασχολεί σήμερα κυβερνήσεις, επενδυτές και επιχειρήσεις: ποιος θα είναι ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στον νέο χάρτη ενέργειας, εμπορίου και υποδομών. Η ενέργεια, οι μεταφορές, τα λιμάνια, τα δίκτυα και οι εμπορικοί διάδρομοι αποτελούν πλέον αλληλένδετα στοιχεία μιας ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα σε αυτούς τους τομείς θα επηρεάσουν την οικονομική ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη θέση των χωρών στον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων για τις επόμενες δεκαετίες.
Η σύνθεση του πάνελ από μόνη της αποτυπώνει τη σημασία της συζήτησης. Σε αυτό θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και ο Conner Mieth, υψηλόβαθμο στελέχους του κρατικού διεθνούς επενδυτικού βραχίονα των ΗΠΑ, International Development Finance Corporation (DEF). Στο ίδιο πάνελ θα μιλήσει και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην αναβάθμιση και αξιοποίηση κρίσιμων υποδομών, όπως περιφερειακά λιμάνια και επιχειρηματικά πάρκα logistics. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, αρμόδιος για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις.
Σε αυτή τη συγκυρία, το Growthfund Investor Summit 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας, διεθνών θεσμών και επιχειρηματικών ηγετών, δημιουργώντας τον χώρο για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν τη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταβολές στους εμπορικούς διαδρόμους και οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές επαναπροσδιορίζουν τον γεωοικονομικό χάρτη της Ευρώπης. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η δυνατότητα μιας χώρας να λειτουργεί ως αξιόπιστος κόμβος ενέργειας, μεταφορών, εμπορίου και κεφαλαίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Αυτές ακριβώς οι εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο του Growthfund Investor Summit 2026, το οποίο πραγματοποιείται στις 22 Ιουνίου στο Conrad Athens The Ilisian, με θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth», φιλοδοξώντας να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στον νέο γεωοικονομικό χάρτη. Το συνέδριο συγκεντρώνει στην Αθήνα κορυφαίους πολιτικούς, θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια συζήτηση για τις επενδύσεις, τις υποδομές και τις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, θα συνομιλήσει με τον Giovanni Callegari, επικεφαλής Economic Risk Analysis του ESM και τον Νίκο Σταθόπουλο, πρόεδρο της BC Partners για τις επενδυτικές τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας και τις ευκαιρίες που αναδύονται σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα «Critical Infrastructure, Trade Corridors and Energy Connectivity: Building Europe’s Gateway through the East Med», η οποία επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που απασχολεί σήμερα κυβερνήσεις, επενδυτές και επιχειρήσεις: ποιος θα είναι ο ρόλος της Ανατολικής Μεσογείου στον νέο χάρτη ενέργειας, εμπορίου και υποδομών. Η ενέργεια, οι μεταφορές, τα λιμάνια, τα δίκτυα και οι εμπορικοί διάδρομοι αποτελούν πλέον αλληλένδετα στοιχεία μιας ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα σε αυτούς τους τομείς θα επηρεάσουν την οικονομική ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη θέση των χωρών στον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων για τις επόμενες δεκαετίες.
Η σύνθεση του πάνελ από μόνη της αποτυπώνει τη σημασία της συζήτησης. Σε αυτό θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και ο Conner Mieth, υψηλόβαθμο στελέχους του κρατικού διεθνούς επενδυτικού βραχίονα των ΗΠΑ, International Development Finance Corporation (DEF). Στο ίδιο πάνελ θα μιλήσει και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην αναβάθμιση και αξιοποίηση κρίσιμων υποδομών, όπως περιφερειακά λιμάνια και επιχειρηματικά πάρκα logistics. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, αρμόδιος για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις.
Σε αυτή τη συγκυρία, το Growthfund Investor Summit 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας, διεθνών θεσμών και επιχειρηματικών ηγετών, δημιουργώντας τον χώρο για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν τη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα.
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