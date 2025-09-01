FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά μοιράστηκε λεπτομέρειες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά μοιράστηκε λεπτομέρειες από τον γάμο τους

Ο τράπερ και η ψυχολόγος παντρεύτηκαν μετά από έξι χρόνια σχέσης

FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά μοιράστηκε λεπτομέρειες από τον γάμο τους
Λεπτομέρειες από τον γάμο της με τον FY μοιράστηκε η Αλεξία Κεφαλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες μετά από έξι χρόνια σχέσης. Η ψυχολόγος που έχει ήδη δημοσιεύσει υλικό από την ξεχωριστή μέρα στο Instagram, μέσα από μια νέα δημοσίευση, αυτή τη φορά στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εξήγησε πώς οργάνωσε τον γάμο τους.

Συγκεκριμένα, έδειξε μεταξύ άλλων στους διαδικτυακούς της φίλους τις μπομπονιέρες, τις συνθέσεις λουλουδιών που στόλισαν τα τραπέζια, τις βεντάλιες με τα αρχικά των νεόνυμφων που πρόσφεραν στους καλεσμένους και το φόρεμα που επέλεξε για το πάρτι που ακολούθησε μετά το μυστήριο.

