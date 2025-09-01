FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά μοιράστηκε λεπτομέρειες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά μοιράστηκε λεπτομέρειες από τον γάμο τους
Ο τράπερ και η ψυχολόγος παντρεύτηκαν μετά από έξι χρόνια σχέσης
Λεπτομέρειες από τον γάμο της με τον FY μοιράστηκε η Αλεξία Κεφαλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από μερικές μέρες μετά από έξι χρόνια σχέσης. Η ψυχολόγος που έχει ήδη δημοσιεύσει υλικό από την ξεχωριστή μέρα στο Instagram, μέσα από μια νέα δημοσίευση, αυτή τη φορά στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εξήγησε πώς οργάνωσε τον γάμο τους.
Συγκεκριμένα, έδειξε μεταξύ άλλων στους διαδικτυακούς της φίλους τις μπομπονιέρες, τις συνθέσεις λουλουδιών που στόλισαν τα τραπέζια, τις βεντάλιες με τα αρχικά των νεόνυμφων που πρόσφεραν στους καλεσμένους και το φόρεμα που επέλεξε για το πάρτι που ακολούθησε μετά το μυστήριο.
Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε
Συγκεκριμένα, έδειξε μεταξύ άλλων στους διαδικτυακούς της φίλους τις μπομπονιέρες, τις συνθέσεις λουλουδιών που στόλισαν τα τραπέζια, τις βεντάλιες με τα αρχικά των νεόνυμφων που πρόσφεραν στους καλεσμένους και το φόρεμα που επέλεξε για το πάρτι που ακολούθησε μετά το μυστήριο.
Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε
3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο
Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα