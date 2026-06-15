Αμάντα Σέιφριντ: Η δεκαετία των 20 μου ήταν τρελή, θα μπορούσα να είχα δοκιμάσει κοκαΐνη, αλλά φοβήθηκα
Αμάντα Σέιφριντ: Η δεκαετία των 20 μου ήταν τρελή, θα μπορούσα να είχα δοκιμάσει κοκαΐνη, αλλά φοβήθηκα
Βρέθηκα σε πολλά μέρη, συμπλήρωσε η ηθοποιός ανατρέχοντας στο παρελθόν
Η Αμάντα Σέιφριντ μίλησε για την «τρελή» δεκαετία των 20 της χρόνων και για τον φόβο της μήπως αποκτήσει κακή φήμη, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της δημοσιότητάς της.
Η 40χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους «Heroes» του βρετανικού GQ και περιέγραψε πώς άλλαξε η ζωή της μετά τον ρόλο της Κάρεν στην ταινία «Mean Girls» του 2004. Μιλώντας για τη συμπρωταγωνίστριά της, Λίντσεϊ Λόχαν, έσπευσε να την υπερασπιστεί, αναγνωρίζοντας ότι φοβόταν μήπως δεχθεί και η ίδια την ίδια σκληρή αντιμετώπιση που είχε υποστεί η Λόχαν εξαιτίας της έντονης νυχτερινής ζωής της.
Οι υπερβολές της Λόχαν είχαν γίνει διαβόητες, με δύο συλλήψεις και κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών και κλοπή. Ωστόσο, η Σέιφριντ σχολίασε: «Η υπερβολική επίθεση εναντίον της είναι άσχημη. Είναι ένας δικός μου φόβος. Δεν θα ήθελα να βρεθώ στο επίκεντρο επειδή έχω αποκτήσει κακή φήμη με οποιονδήποτε τρόπο».
Η Σέιφριντ αποκάλυψε ακόμη ότι είχε φτάσει κοντά στο να δοκιμάσει ναρκωτικά, λέγοντας: «Τα 20 μου ήταν τρελά. Βρέθηκα σε πολλά μέρη. Θυμάμαι επίσης ότι υπήρξε μια στιγμή που θα μπορούσα να δοκιμάσω κοκαΐνη για πρώτη φορά στο Chateau Marmont, αλλά δεν το έκανα επειδή φοβήθηκα. Υπήρχε, λοιπόν, ένα όριο στο πόσο θα διασκέδαζα, επειδή ήθελα να μεθύσω μόνο μέχρι το σημείο που θα μπορούσα ακόμη να επιστρέψω μόνη μου στο σπίτι».
Παρά τους φόβους της, παραδέχθηκε ότι είχε και εκείνη τις πιο ξέφρενες στιγμές της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε διασκεδάσει στην πισίνα του σπιτιού του εκλιπόντος Βαλ Κίλμερ μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Mean Girls», Ντάνιελ Φρανζέζε και Τζόναθαν Μπένετ, οι οποίοι υποδύονταν αντίστοιχα τον Ντέμιαν και τον Άαρον.
«Δηλαδή, πήγαινα σε κλαμπ; Ναι. Βρέθηκα ένα βράδυ, στη μία τα ξημερώματα, στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ μαζί με τους συμπρωταγωνιστές μου στο “Mean Girls”, Ντάνιελ Φρανζέζε και Τζόναθαν Μπένετ;» είπε χαρακτηριστικά.
«Βρέθηκα μαζί τους μέσα στην πισίνα; Ήμουν 18 ετών, είχα μόλις μετακομίσει στο Λος Άντζελες και είχαμε πάει σε μια προβολή του “Reefer Madness”. Ήμουν στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ. Δεν θυμάμαι καν να τον γνώρισα, αλλά βρισκόμουν στο σπίτι του», θυμήθηκε επίσης.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 40χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους «Heroes» του βρετανικού GQ και περιέγραψε πώς άλλαξε η ζωή της μετά τον ρόλο της Κάρεν στην ταινία «Mean Girls» του 2004. Μιλώντας για τη συμπρωταγωνίστριά της, Λίντσεϊ Λόχαν, έσπευσε να την υπερασπιστεί, αναγνωρίζοντας ότι φοβόταν μήπως δεχθεί και η ίδια την ίδια σκληρή αντιμετώπιση που είχε υποστεί η Λόχαν εξαιτίας της έντονης νυχτερινής ζωής της.
Οι υπερβολές της Λόχαν είχαν γίνει διαβόητες, με δύο συλλήψεις και κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών και κλοπή. Ωστόσο, η Σέιφριντ σχολίασε: «Η υπερβολική επίθεση εναντίον της είναι άσχημη. Είναι ένας δικός μου φόβος. Δεν θα ήθελα να βρεθώ στο επίκεντρο επειδή έχω αποκτήσει κακή φήμη με οποιονδήποτε τρόπο».
Η Σέιφριντ αποκάλυψε ακόμη ότι είχε φτάσει κοντά στο να δοκιμάσει ναρκωτικά, λέγοντας: «Τα 20 μου ήταν τρελά. Βρέθηκα σε πολλά μέρη. Θυμάμαι επίσης ότι υπήρξε μια στιγμή που θα μπορούσα να δοκιμάσω κοκαΐνη για πρώτη φορά στο Chateau Marmont, αλλά δεν το έκανα επειδή φοβήθηκα. Υπήρχε, λοιπόν, ένα όριο στο πόσο θα διασκέδαζα, επειδή ήθελα να μεθύσω μόνο μέχρι το σημείο που θα μπορούσα ακόμη να επιστρέψω μόνη μου στο σπίτι».
Amanda Seyfried reflects on her 'ridiculous' 20s as she defends Mean Girls co-star Lindsay Lohan, details being 'scared' of cocaine and recalls partying in Val Kilmer's pool https://t.co/MYViSALfBP— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2026
«Δηλαδή, πήγαινα σε κλαμπ; Ναι. Βρέθηκα ένα βράδυ, στη μία τα ξημερώματα, στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ μαζί με τους συμπρωταγωνιστές μου στο “Mean Girls”, Ντάνιελ Φρανζέζε και Τζόναθαν Μπένετ;» είπε χαρακτηριστικά.
«Βρέθηκα μαζί τους μέσα στην πισίνα; Ήμουν 18 ετών, είχα μόλις μετακομίσει στο Λος Άντζελες και είχαμε πάει σε μια προβολή του “Reefer Madness”. Ήμουν στο σπίτι του Βαλ Κίλμερ. Δεν θυμάμαι καν να τον γνώρισα, αλλά βρισκόμουν στο σπίτι του», θυμήθηκε επίσης.
Φωτογραφία: Shutterstock
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