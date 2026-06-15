Σοκ στη Δράμα: Με οκτώ μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός και αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Τις Αρχές ειδοποίησε το ένα από τα παιδιά τους - Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και φέρονται να είχαν συμφωνήσει να πάρουν διαζύγιο μόλις τελείωνε το σχολείο και το δεύτερο παιδί τους