Ο Μπίλι Πόρτερ επιστρέφει στη σκηνή μετά τη σηψαιμία: Το έργο μου στη γη δεν έχει τελειώσει
Ο Μπίλι Πόρτερ επιστρέφει στη σκηνή μετά τη σηψαιμία: Το έργο μου στη γη δεν έχει τελειώσει
Είμαι τόσο ευγνώμων που ζω, δήλωσε ο 56χρονος ηθοποιός
Ευγνώμων δηλώνει ο Μπίλι Πόρτερ, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή, μετά τη μάχη του με σηψαιμία που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «CBS Mornings» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο 56χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει τιμηθεί με Emmy, Grammy και Tony, συγκινήθηκε μιλώντας για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Αλμπέν στην επερχόμενη παραγωγή του «La Cage Aux Folles» στο New York City Center.
«Παραλίγο να σε χάσουμε μερικές φορές πέρυσι», του είπε η συμπαρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, αναφερόμενη στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να αποχωρήσει το περασμένο φθινόπωρο από τον ρόλο του στο «Cabaret at the Kit Kat Club». «Ξεπέρασα τη σηψαιμία. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα», απάντησε ο Πόρτερ. «Το πόδι και το πέλμα μου είχαν υποστεί σοβαρή βλάβη. Ακόμη και το να βλέπω αυτό το βίντεο από την πρόβα με συγκινεί πολύ. Είμαι τόσο ευγνώμων που ζω. Είμαι τόσο ευγνώμων που επέστρεψα», εξομολογήθηκε.
Η συμμετοχή του Πόρτερ στο «La Cage Aux Folles» σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη θεατρική παραγωγή του μετά την αποχώρησή του από το «Cabaret» τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν διαγνώστηκε με αυτό που οι παραγωγοί είχαν περιγράψει τότε ως «σοβαρό περιστατικό» σηψαιμία.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Πόρτερ είχε μιλήσει για τη σοβαρότητα της κατάστασής του στο podcast «Outlaws» της TS Madison, αποκαλύπτοντας ότι παραλίγο να πεθάνει όταν μια πέτρα στα νεφρά προκάλεσε βαριά λοίμωξη. «Όταν μπήκαν μέσα, υπήρχαν τόσο πολύ πύον, χολή και μόλυνση πίσω από την πέτρα. Όλα αυτά αναδύθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά έπαθα ουροσήψη», θυμήθηκε.
Η λοίμωξη έγινε τόσο σοβαρή, ώστε ο Πόρτερ συνδέθηκε με μηχάνημα ECMO, μια μορφή μηχανικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών. Αργότερα αποκάλυψε ότι οι γιατροί χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν επείγουσες επεμβάσεις για να σώσουν το πόδι του, αφού ανέπτυξε σύνδρομο διαμερίσματος ενώ βρισκόταν σε κώμα. «Ήμουν νεκρός για τρεις ημέρες. Είμαι ένα θαύμα. Ένα θαύμα που περπατά», είχε δηλώσει τότε.
Τώρα, ο Πόρτερ μετατρέπει αυτή την ευγνωμοσύνη σε δύναμη για την επιστροφή του στη σκηνή, στην παραγωγή «Encores!» του «La Cage Aux Folles» στο New York City Center, η οποία θα παρουσιάζεται από τις 17 έως τις 28 Ιουνίου. Ο Πόρτερ πρωταγωνιστεί δίπλα στον Γουέιν Μπρέιντι στην αναβίωση του βραβευμένου με Tony μιούζικαλ, με αποκλειστικά μαύρους ηθοποιούς, υπό τη σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ο’Χάρα. Τη μουσική έχει γράψει ο Τζέρι Χέρμαν και το λιμπρέτο ο Χάρβεϊ Φάιερστιν.
Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο γαλλικό θεατρικό του 1973, το οποίο μεταφέρθηκε γνωστά στον κινηματογράφο το 1996 με την επιτυχημένη κωμωδία «The Birdcage». Η ιστορία ακολουθεί το ζευγάρι Αλμπέν και Ζορζ, τους οποίους υποδύονται ο Πόρτερ και ο Μπρέιντι αντίστοιχα. Οι δυο τους διατηρούν ένα νυχτερινό κέντρο με drag shows στο Σεν Τροπέ, όμως η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο γιος τους αρραβωνιάζεται την κόρη συντηρητικών γονέων.
Όταν ρωτήθηκε στο «CBS Mornings» τι σημαίνει για εκείνον ο ρόλος του Αλμπέν, ο Πόρτερ τον χαρακτήρισε «έναν ρόλο που ήθελα να παίξω από τότε που ήμουν πολύ μικρός για να τον υποδυθώ». «Είναι μια υπέροχη παράσταση. Υπέροχη. Είναι γεμάτη χαρά. Είναι γεμάτη μαύρη και queer χαρά και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή», τόνισε.
«Έχω μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Είμαι ζωντανός. Και όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τη θνητότητα… αυτή ήταν μια πραγματικά ιδιαίτερη περίοδος για μένα. Όμως επέστρεψα. Ευλογημένος, με δουλειά, πολυάσχολος — όλα μαζί», πρόσθεσε. Συνοψίζοντας δε τη στάση του απέναντι στη ζωή σε μία φράση, ο Μπίλι Πόρτερ δήλωσε: «Δουλεύω περισσότερο από ποτέ και είμαι ευγνώμων που ζω. Το έργο μου σε αυτή τη γη δεν έχει τελειώσει».
Φωτογραφία: Shutterstock
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή «CBS Mornings» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο 56χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει τιμηθεί με Emmy, Grammy και Tony, συγκινήθηκε μιλώντας για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Αλμπέν στην επερχόμενη παραγωγή του «La Cage Aux Folles» στο New York City Center.
«Παραλίγο να σε χάσουμε μερικές φορές πέρυσι», του είπε η συμπαρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, αναφερόμενη στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να αποχωρήσει το περασμένο φθινόπωρο από τον ρόλο του στο «Cabaret at the Kit Kat Club». «Ξεπέρασα τη σηψαιμία. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα», απάντησε ο Πόρτερ. «Το πόδι και το πέλμα μου είχαν υποστεί σοβαρή βλάβη. Ακόμη και το να βλέπω αυτό το βίντεο από την πρόβα με συγκινεί πολύ. Είμαι τόσο ευγνώμων που ζω. Είμαι τόσο ευγνώμων που επέστρεψα», εξομολογήθηκε.
Η συμμετοχή του Πόρτερ στο «La Cage Aux Folles» σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη θεατρική παραγωγή του μετά την αποχώρησή του από το «Cabaret» τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν διαγνώστηκε με αυτό που οι παραγωγοί είχαν περιγράψει τότε ως «σοβαρό περιστατικό» σηψαιμία.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Πόρτερ είχε μιλήσει για τη σοβαρότητα της κατάστασής του στο podcast «Outlaws» της TS Madison, αποκαλύπτοντας ότι παραλίγο να πεθάνει όταν μια πέτρα στα νεφρά προκάλεσε βαριά λοίμωξη. «Όταν μπήκαν μέσα, υπήρχαν τόσο πολύ πύον, χολή και μόλυνση πίσω από την πέτρα. Όλα αυτά αναδύθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά έπαθα ουροσήψη», θυμήθηκε.
Billy Porter Gets 'Emotional' Discussing Stage Comeback After Surviving Sepsis: 'My Work Isn't Finished on This Earth' https://t.co/PeUhNSpHdy— People (@people) June 15, 2026
Τώρα, ο Πόρτερ μετατρέπει αυτή την ευγνωμοσύνη σε δύναμη για την επιστροφή του στη σκηνή, στην παραγωγή «Encores!» του «La Cage Aux Folles» στο New York City Center, η οποία θα παρουσιάζεται από τις 17 έως τις 28 Ιουνίου. Ο Πόρτερ πρωταγωνιστεί δίπλα στον Γουέιν Μπρέιντι στην αναβίωση του βραβευμένου με Tony μιούζικαλ, με αποκλειστικά μαύρους ηθοποιούς, υπό τη σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ο’Χάρα. Τη μουσική έχει γράψει ο Τζέρι Χέρμαν και το λιμπρέτο ο Χάρβεϊ Φάιερστιν.
Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο γαλλικό θεατρικό του 1973, το οποίο μεταφέρθηκε γνωστά στον κινηματογράφο το 1996 με την επιτυχημένη κωμωδία «The Birdcage». Η ιστορία ακολουθεί το ζευγάρι Αλμπέν και Ζορζ, τους οποίους υποδύονται ο Πόρτερ και ο Μπρέιντι αντίστοιχα. Οι δυο τους διατηρούν ένα νυχτερινό κέντρο με drag shows στο Σεν Τροπέ, όμως η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο γιος τους αρραβωνιάζεται την κόρη συντηρητικών γονέων.
Όταν ρωτήθηκε στο «CBS Mornings» τι σημαίνει για εκείνον ο ρόλος του Αλμπέν, ο Πόρτερ τον χαρακτήρισε «έναν ρόλο που ήθελα να παίξω από τότε που ήμουν πολύ μικρός για να τον υποδυθώ». «Είναι μια υπέροχη παράσταση. Υπέροχη. Είναι γεμάτη χαρά. Είναι γεμάτη μαύρη και queer χαρά και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή», τόνισε.
«Έχω μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Είμαι ζωντανός. Και όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τη θνητότητα… αυτή ήταν μια πραγματικά ιδιαίτερη περίοδος για μένα. Όμως επέστρεψα. Ευλογημένος, με δουλειά, πολυάσχολος — όλα μαζί», πρόσθεσε. Συνοψίζοντας δε τη στάση του απέναντι στη ζωή σε μία φράση, ο Μπίλι Πόρτερ δήλωσε: «Δουλεύω περισσότερο από ποτέ και είμαι ευγνώμων που ζω. Το έργο μου σε αυτή τη γη δεν έχει τελειώσει».
Φωτογραφία: Shutterstock
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