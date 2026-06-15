«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα;»: Σάλος στα σόσιαλ επειδή ο Τομ Κρούζ φίλησε το χέρι της Βικτώρια Μπέκαμ, δείτε βίντεο
«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα;»: Σάλος στα σόσιαλ επειδή ο Τομ Κρούζ φίλησε το χέρι της Βικτώρια Μπέκαμ, δείτε βίντεο
Ορισμένοι επέκριναν τη σχεδιάστρια μόδας που επέτρεψε στον ηθοποιό να της φιλήσει το χέρι στην τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Το φιλί του Τομ Κρουζ στο χέρι της Βικτόρια Μπέκαμ στην τελετή κατά την οποία τιμήθηκε ο σύζυγός της με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν εκείνος που μαζί με τη σχεδιάστριας μόδας μίλησε για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, πριν εκείνος μοιραστεί μερικά λόγια για την τιμή που του έγινε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να στρέφει το κεφάλι της προς τον ηθοποιό. Τότε, εκείνος την αγγίζει στον ώμο και φιλά το χέρι της.
Ορισμένοι επέκριναν τη συζύγου του πρώην άσσου του ποδοσφαίρου επειδή επέτρεψε στον Τομ Κρουζ να της φιλήσει το χέρι. Οι περισσότεροι όμως, ωστόσο, θεώρησαν ότι επρόκειτο απλώς για μια φιλική χειρονομία και επέκριναν όσους επιχείρησαν να μετατρέψουν μια ανάλαφρη στιγμή σε αμφιλεγόμενο περιστατικό.
«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα; Κανένα!», σχολίασε κάποιος κάτω από το βίντεο, το οποίο είχε δημοσιευτεί με την υπαινικτική λεζάντα: «Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 52χρονη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Βικτόρια Μπέκαμ, καταγράφηκαν έτσι σε μια εκδήλωση». «Είναι πραγματικά πολύ καλός φίλος με τους Μπέκαμ. Σταματήστε να προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια ιστορία εκεί όπου δεν υπάρχει», έγραψε κάποιος άλλος.
Δείτε το βίντεο
Αντί για το παραδοσιακό κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ, στην τελετή στρώθηκε ένα πράσινο χαλί, σχεδιασμένο σαν ποδοσφαιρικός αγωνιστικός χώρος, για να τιμηθεί η περίσταση. Η ραδιοφωνική παραγωγός Έλεν Κ παρουσίασε τους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ήταν ο Τομ Κρουζ και η σύζυγος του Μπέκαμ, Βικτόρια. Ο Κρουζ εξήρε την πορεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς την «μια ιστορία του Χόλιγουντ» που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και την παγκόσμια επιρροή του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τιμή ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λος Άντζελες. Όπως σημείωσε, το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται σε «ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της ιστορίας του».
Ο σταρ του Χόλιγουντ ήταν εκείνος που μαζί με τη σχεδιάστριας μόδας μίλησε για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, πριν εκείνος μοιραστεί μερικά λόγια για την τιμή που του έγινε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται να στρέφει το κεφάλι της προς τον ηθοποιό. Τότε, εκείνος την αγγίζει στον ώμο και φιλά το χέρι της.
Ορισμένοι επέκριναν τη συζύγου του πρώην άσσου του ποδοσφαίρου επειδή επέτρεψε στον Τομ Κρουζ να της φιλήσει το χέρι. Οι περισσότεροι όμως, ωστόσο, θεώρησαν ότι επρόκειτο απλώς για μια φιλική χειρονομία και επέκριναν όσους επιχείρησαν να μετατρέψουν μια ανάλαφρη στιγμή σε αμφιλεγόμενο περιστατικό.
«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα; Κανένα!», σχολίασε κάποιος κάτω από το βίντεο, το οποίο είχε δημοσιευτεί με την υπαινικτική λεζάντα: «Ο 63χρονος Τομ Κρουζ και η 52χρονη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Βικτόρια Μπέκαμ, καταγράφηκαν έτσι σε μια εκδήλωση». «Είναι πραγματικά πολύ καλός φίλος με τους Μπέκαμ. Σταματήστε να προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια ιστορία εκεί όπου δεν υπάρχει», έγραψε κάποιος άλλος.
Δείτε το βίντεο
Αντί για το παραδοσιακό κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ, στην τελετή στρώθηκε ένα πράσινο χαλί, σχεδιασμένο σαν ποδοσφαιρικός αγωνιστικός χώρος, για να τιμηθεί η περίσταση. Η ραδιοφωνική παραγωγός Έλεν Κ παρουσίασε τους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ήταν ο Τομ Κρουζ και η σύζυγος του Μπέκαμ, Βικτόρια. Ο Κρουζ εξήρε την πορεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς την «μια ιστορία του Χόλιγουντ» που βασίστηκε στη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και την παγκόσμια επιρροή του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι η συγκεκριμένη τιμή ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λος Άντζελες. Όπως σημείωσε, το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται σε «ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια της ιστορίας του».
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