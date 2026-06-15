«Είναι φίλοι, ποιο είναι το πρόβλημα;»: Σάλος στα σόσιαλ επειδή ο Τομ Κρούζ φίλησε το χέρι της Βικτώρια Μπέκαμ, δείτε βίντεο

Ορισμένοι επέκριναν τη σχεδιάστρια μόδας που επέτρεψε στον ηθοποιό να της φιλήσει το χέρι στην τελετή κατά την οποία ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας