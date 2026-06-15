Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα
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Ελένη Χατζίδου Ετεοκλής Παύλου Γενέθλια

Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ευχήθηκε και δημόσια στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του

Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα
11 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελένη Χατζίδου θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στον Ετεοκλή Παύλου για τα γενέθλιά του.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από την έκπληξη που του επεφύλασσαν σήμερα οι συνεργάτες τους στην εκπομπή «Breakfast@Star», αλλά και από αυτή που ακολούθησε στο σπίτι από την οικογένειά του. Στα σχετικά στιγμιότυπα, ο παρουσιαστής ποζάρει στο τηλεοπτικό πλατό, κρατώντας την τούρτα του, αλλά και στο σπίτι έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Η Ελένη Χατζίδου ευχήθηκε στον Ετεοκλή Παύλου και με αφορμή την ξεχωριστή μέρα δήλωσε πως όσες φορές και αν ερχόταν ξανά στη ζωή, θα επέλεγε εκείνον για σύντροφό της. «Χρόνια πολλά, καρδιά μου. Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, χίλιες φορές εσένα θα διάλεγα. Σ αγαπώ!», έγραψε. 

Δείτε την ανάρτησή της


Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα
Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα
Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα
Ελένη Χατζίδου σε Ετεοκλή Παύλου: Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, εσένα θα διάλεγα
11 ΣΧΟΛΙΑ

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