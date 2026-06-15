Τράβις Μπάρκερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Μου έδωσε τόση ελπίδα, ώστε κατάφερα να πετάξω ξανά μετά το αεροπορικό δυστύχημα
Τράβις Μπάρκερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Μου έδωσε τόση ελπίδα, ώστε κατάφερα να πετάξω ξανά μετά το αεροπορικό δυστύχημα
Ο ντράμερ των Blink-182 είχε επιζήσει από ένα θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα το 2008
Ο Τράβις Μπάρκερ αναγνωρίζει την επίδραση που είχε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στη ζωή του. Ο ντράμερ των Blink-182, ο οποίος επέζησε από ένα θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα το 2008 και πέταξε ξανά για πρώτη φορά το 2021, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο η τηλεπερσόνα τον βοήθησε να θεραπεύσει τα τραύματά του.
«Το γεγονός ότι ερωτεύτηκα ξανά, η σύζυγός μου μού έδωσε τόση ελπίδα, ώστε τελικά κατάφερα να πετάξω ξανά», δήλωσε αποκλειστικά στο E! News στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Travis Barker: Louder Than Fear» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca, στις 13 Ιουνίου. «Και πίστεψε ότι μπορούσα να το κάνω. Τώρα πετούν και τα παιδιά μου. Είναι απίστευτο».
Ο Μπάρκερ, ο οποίος έχει αποκτήσει την 20χρονη κόρη του, Αλαμπάμα Μπάρκερ, και τον 22χρονο γιο του, Λάντον Μπάρκερ, με την πρώην σύζυγό του, Σάνα Μόκλερ, καθώς και τον 2χρονο Ρόκι Θέρτιν Μπάρκερ με την Καρντάσιαν, αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή των παιδιών του στη σημερινή του πορεία. «Η δύναμη της αγάπης είναι εκπληκτική. Τα παιδιά μου ήταν η δύναμή μου από τη στιγμή που ήρθαν στη ζωή», εξομολογήθηκε.
Το 2008, ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν ο Μπάρκερ, ο φίλος του Άνταμ «DJ AM» Γκολντστάιν, ο βοηθός Κρις Μπέικερ και ο υπεύθυνος ασφαλείας Τσαρλς Στιλ συνετρίβη, όταν έσκασαν τα ελαστικά του κατά την απογείωση. Ο Μπέικερ, ο Στιλ και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους σκοτώθηκαν.
Ο Μπάρκερ κατάφερε να διαφύγει από το αεροσκάφος μαζί με τον DJ AM, όμως υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του. Έκτοτε, ο μουσικός, ο οποίος μετά το δυστύχημα συνήθιζε να ταξιδεύει με λεωφορείο ή πλοίο, έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθειά του να επουλώσει τα ψυχικά τραύματα που του άφησε το δυστύχημα.
«Βρισκόμουν σε πολύ σκοτεινή κατάσταση», είχε δηλώσει στο Men’s Health το 2021. «Δεν μπορούσα να περπατήσω στον δρόμο. Αν έβλεπα ένα αεροπλάνο στον ουρανό, ήμουν πεπεισμένος ότι θα έπεφτε και δεν ήθελα καν να το κοιτάζω». Με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, όπως εξήγησε ο 50χρονος μουσικός, αυτές οι σκέψεις υποχώρησαν σταδιακά με το πέρασμα των χρόνων. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 2021 πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση μετά το δυστύχημα μαζί με την Καρντάσιαν.
«Όσο απομακρύνομαι χρονικά από αυτό, τόσο καλύτερα γίνονται τα πράγματα». Όταν ήμουν πιο κοντά στο γεγονός, ένιωθα ότι βρισκόμουν πιο κοντά στα άσχημα πράγματα παρά στα καλά. Ένιωθα κοντά στην εμπειρία της προσπάθειας να ξεφύγω, στο δυστύχημα και στα εγκαύματα, στην προσπάθεια να τραβήξω τους φίλους μου από ένα φλεγόμενο αεροπλάνο», μοιράστηκε.
«Αυτό με στοίχειωνε για πολύ καιρό. Και όσο ένιωθα πιο κοντά σε εκείνη την εμπειρία παρά σε όλα τα καλά που ακολούθησαν, τη σκεφτόμουν συνεχώς. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια και γίνεται ευκολότερο για μένα. Υπάρχουν ημέρες που ξυπνάω και δεν το σκέφτομαι καθόλου», κατέληξε.
«Το γεγονός ότι ερωτεύτηκα ξανά, η σύζυγός μου μού έδωσε τόση ελπίδα, ώστε τελικά κατάφερα να πετάξω ξανά», δήλωσε αποκλειστικά στο E! News στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Travis Barker: Louder Than Fear» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca, στις 13 Ιουνίου. «Και πίστεψε ότι μπορούσα να το κάνω. Τώρα πετούν και τα παιδιά μου. Είναι απίστευτο».
Ο Μπάρκερ, ο οποίος έχει αποκτήσει την 20χρονη κόρη του, Αλαμπάμα Μπάρκερ, και τον 22χρονο γιο του, Λάντον Μπάρκερ, με την πρώην σύζυγό του, Σάνα Μόκλερ, καθώς και τον 2χρονο Ρόκι Θέρτιν Μπάρκερ με την Καρντάσιαν, αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή των παιδιών του στη σημερινή του πορεία. «Η δύναμη της αγάπης είναι εκπληκτική. Τα παιδιά μου ήταν η δύναμή μου από τη στιγμή που ήρθαν στη ζωή», εξομολογήθηκε.
Το 2008, ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν ο Μπάρκερ, ο φίλος του Άνταμ «DJ AM» Γκολντστάιν, ο βοηθός Κρις Μπέικερ και ο υπεύθυνος ασφαλείας Τσαρλς Στιλ συνετρίβη, όταν έσκασαν τα ελαστικά του κατά την απογείωση. Ο Μπέικερ, ο Στιλ και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους σκοτώθηκαν.
Travis Barker Details How Falling in Love With Kourtney Kardashian Helped Heal Past Trauma https://t.co/RUOaLWQbSB— E! News (@enews) June 15, 2026
«Βρισκόμουν σε πολύ σκοτεινή κατάσταση», είχε δηλώσει στο Men’s Health το 2021. «Δεν μπορούσα να περπατήσω στον δρόμο. Αν έβλεπα ένα αεροπλάνο στον ουρανό, ήμουν πεπεισμένος ότι θα έπεφτε και δεν ήθελα καν να το κοιτάζω». Με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, όπως εξήγησε ο 50χρονος μουσικός, αυτές οι σκέψεις υποχώρησαν σταδιακά με το πέρασμα των χρόνων. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το 2021 πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση μετά το δυστύχημα μαζί με την Καρντάσιαν.
«Όσο απομακρύνομαι χρονικά από αυτό, τόσο καλύτερα γίνονται τα πράγματα». Όταν ήμουν πιο κοντά στο γεγονός, ένιωθα ότι βρισκόμουν πιο κοντά στα άσχημα πράγματα παρά στα καλά. Ένιωθα κοντά στην εμπειρία της προσπάθειας να ξεφύγω, στο δυστύχημα και στα εγκαύματα, στην προσπάθεια να τραβήξω τους φίλους μου από ένα φλεγόμενο αεροπλάνο», μοιράστηκε.
«Αυτό με στοίχειωνε για πολύ καιρό. Και όσο ένιωθα πιο κοντά σε εκείνη την εμπειρία παρά σε όλα τα καλά που ακολούθησαν, τη σκεφτόμουν συνεχώς. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια και γίνεται ευκολότερο για μένα. Υπάρχουν ημέρες που ξυπνάω και δεν το σκέφτομαι καθόλου», κατέληξε.
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