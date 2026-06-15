Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
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Κιμ Καρντάσιαν Νορθ Γουέστ Κάνιε Γουέστ Γενέθλια

Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα

Λατρεύω που είμαι η μαμά σου και σε βλέπω να μεγαλώνεις, πρόσθεσε στην ανάρτησή της

Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
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Η μεγαλύτερη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13 ετών και η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram για να της ευχηθεί.

Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της Νορθ Γουέστ, αλλά και κοινά τους στιγμιότυπα, η Καρντάσιαν τόνισε πως αδυνατεί να πιστέψει πως έχει μπει πλέον στην εφηβεία. Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη της για εκείνη και εξομολογήθηκε πως λατρεύει να τη βλέπει να μεγαλώνει.

«Χρόνια πολλά, Νορθ μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι πλέον και επίσημα έφηβη! Δεν υπάρχει κανείς σαν εσένα, κοριτσάκι μου! Λατρεύω που είμαι η μαμά σου και σε βλέπω να μεγαλώνεις. Σε αγαπώ μέχρι τους εξωγήινους και τους γαλαξίες για τους οποίους μιλούσες όταν ήσουν μικρή — και ακόμη πιο πέρα», έγραψε χαρακτηριστικά η Κιμ Καρντάσιαν στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτηση


Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ έγινε 13: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι και επίσημα έφηβη, έγραψε η τηλεπερσόνα
5 ΣΧΟΛΙΑ

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