Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
FY Αλεξία Κεφαλά Γάμος Panik Records

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κουμπάροι ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του - Παρόντες διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella - Η γαμήλια τούρτα, οι προετοιμασίες της νύφης, το μενού για τους καλεσμένους

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
100 ΣΧΟΛΙΑ
Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν απόψε ο τράπερ FY και η YouTuber Αλεξία Κεφαλά, επισφραγίζοντας έτσι έξι χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, αλλά και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 120.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο και τον χώρο της δεξίωσης - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού




O χορός του Ησαΐα για τον Fy και την αγαπημένη του Αλεξία (2)


O χορός του Ησαΐα για τον Fy και την αγαπημένη του Αλεξία



Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η δεξίωση έγινε στο Island
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι λίγο πριν από τον γάμο
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρωτότυπη μπομπονιέρα του ζευγαριού
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μενού της δεξίωσης
Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε βίντεο από την προετοιμασία της νύφης που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη

Η νύφη ετοιμάζεται (1)

Η νύφη ετοιμάζεται (2)



Ο FY  είχε δηλώσει  ότι «το να αποκτήσουμε οικογένεια δεν είναι κάτι που είναι γενικά εκτός πλάνων. Γενικά με την Αλεξία, όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί, δεν υπάρχει κάποια διαφορά τώρα που παντρευόμαστε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Η Αλεξία είχε πει ότι τήρησε και το έθιμο ο γαμπρός να μην έχει δει το νυφικό πριν από το μυστήριο.

Η πρόταση γάμου είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του Colourday Festival, στο ΟΑΚΑ.



Τότε, ο τράπερ σταμάτησε προσωρινά το πρόγραμμα για να ανέβει στη σκηνή η γνωστή YouTuber και, γονατίζοντας μπροστά της, της έκανε πρόταση γάμου προσφέροντάς της ένα μονόπετρο. Η Αλεξία Κεφαλά, εμφανώς συγκινημένη, αποδέχτηκε την πρόταση και αγκάλιασε τον FY, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά, ενώ τη στιγμή συνόδευσαν πυροτεχνήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ

Starship: Ο Μασκ δοκιμάζει ξανά τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα - Γιατί οι επιστήμονες έχουν αρχίσει και ανησυχούν

Σωτήρης Νίνης: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό «γιατί;» στην Ελλάδα - Έμεινε αιώνιο ταλέντο λόγω τραυματισμών και λάθος επιλογών
100 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης