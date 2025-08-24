Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν απόψε ο τράπερ FY και η YouTuber Αλεξία Κεφαλά, επισφραγίζοντας έτσι έξι χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, αλλά και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.
Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella. Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 120.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο και τον χώρο της δεξίωσης - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού
Δείτε βίντεο από την προετοιμασία της νύφης που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη
Ο FY είχε δηλώσει ότι «το να αποκτήσουμε οικογένεια δεν είναι κάτι που είναι γενικά εκτός πλάνων. Γενικά με την Αλεξία, όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί, δεν υπάρχει κάποια διαφορά τώρα που παντρευόμαστε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα».
Η Αλεξία είχε πει ότι τήρησε και το έθιμο ο γαμπρός να μην έχει δει το νυφικό πριν από το μυστήριο.
Η πρόταση γάμου είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του Colourday Festival, στο ΟΑΚΑ.
Τότε, ο τράπερ σταμάτησε προσωρινά το πρόγραμμα για να ανέβει στη σκηνή η γνωστή YouTuber και, γονατίζοντας μπροστά της, της έκανε πρόταση γάμου προσφέροντάς της ένα μονόπετρο. Η Αλεξία Κεφαλά, εμφανώς συγκινημένη, αποδέχτηκε την πρόταση και αγκάλιασε τον FY, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά, ενώ τη στιγμή συνόδευσαν πυροτεχνήματα.
