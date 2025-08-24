Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Ο πρώτος χορός του ζευγαριού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κουμπάροι ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του - Παρόντες διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella - Η γαμήλια τούρτα, οι προετοιμασίες της νύφης, το μενού για τους καλεσμένους