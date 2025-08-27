FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες έπειτα από έξι χρόνια σχέσης

FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον FY δημοσίευσε η Αλεξία Κεφαλά, δείχνοντας στους ακολούθους της ξεχωριστές στιγμές από το μυστήριο.

Η τελετή και η δεξίωση πραγματοποιήθηκαν στο Island, με το ζευγάρι να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Κουμπάροι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, ενώ στον γάμο με τους περίπου 120 καλεσμένους, παρευρέθηκαν συνεργάτες και φίλοι του τράπερ και της συζύγου του, ανάμεσά τους συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και στελέχη της εταιρείας.

Αρχικά, φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο και το πάρτι που ακολούθησε κυκλοφόρησαν στα social media από τους καλεσμένους. Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, η Αλεξία Κεφαλά ανάρτησε νέες εικόνες στο Instagram ποζάροντας με το νυφικό στο πλευρό του συζύγου της.

Δείτε την ανάρτησή της


FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
FΥ: Η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Φωτογραφίες: Instagram / Alex Tsitouridis

