«Μας είπαν ότι ήπιε λίγο νεράκι κι εγώ είδα την Αγγελική μου ακίνητη»: Ο πατέρας της 8χρονης που πνίγηκε σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής στο protothema
«Μας είπαν ότι ήπιε λίγο νεράκι κι εγώ είδα την Αγγελική μου ακίνητη»: Ο πατέρας της 8χρονης που πνίγηκε σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής στο protothema
Η συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή «North Report» - Το κοριτσάκι είχε πνιγεί στην πισίνα της κατασκήνωσης τον Αύγουστο του 2024 - «Στην τελευταία μας επικοινωνία μου είπε: "μην στενοχωριέσαι μπαμπά, μας προσέχουν"» ανέφερε ο πατέρας της αδικοχαμένης ανήλικης
Το ημερολόγιο έγραφε 13 Αυγούστου 2024. Σε μια κατασκήνωση στην Χαλκιδική, μικρά ξέγνοιαστα παιδιά χαίρονται και γελούν απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
Έχει πάει πια μεσημέρι και οι εργαζόμενοι στην κατασκήνωση ζητούν από τα παιδιά να βγουν από την πισίνα. Όλα τους υπακούουν και βγαίνουν. Μόνο που κάποια στιγμή, ένα 10χρονο -τότε- κοριτσάκι δεν βλέπει την μικρότερη αδερφή της κι αρχίζει να την αναζητά.
«Κυρία, η αδερφή μου η Αγγελική δεν είναι εδώ» λέει σε μια εργαζόμενη της κατασκήνωσης η 10χρονη με αγωνία. «Κάπου θα πήγε» της απαντά εκείνη, με την μικρή να επιμένει και να της λέει: «Μα η πετσέτα της και οι παντόφλες της είναι εδώ».
Η ομάδα των παιδιών με τους εργαζόμενους της κατασκήνωσης αναχωρούν από την πισίνα και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της 8χρονης Αγγελικής διαπιστώνουν ότι δεν είναι σε κάποιο κτήριο όπως πίστευαν.
Η 8χρονη Αγγελικούλα, δυστυχώς, ήταν στον πάτο της πισίνας. Κείτονταν εκεί για ώρα, ώσπου την βρήκαν και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.
Δύο χρόνια μετά, ο πατέρας της, ο κ. Χρήστος Καζάζης ανοίγει την καρδιά του στην εκπομπή «North Report» του protothema.gr και αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια τα όσα τραγικά βίωσε εκείνο το μεσημέρι ο ίδιος και η σύζυγος του.
Έως εκείνη την στιγμή, ο πατέρας και η μητέρα της Αγγελικής δεν είχαν αντιληφθεί, καθώς δεν είχαν σωστή ενημέρωση, τι ακριβώς συνέβαινε με το παιδί τους.
Κάποια στιγμή φτάνει το ασθενοφόρο με το παιδί τους. «Πάμε στην πόρτα του ασθενοφόρου και μας λένε κάντε πίσω. Αμάν, λέμε, κάτι δεν μας αρέσει. Πάει η γυναίκα και της λέω άσε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, θα το δούμε το παιδί. Με το που ανοίγει η πόρτα και καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, αλλάζουν όλα. Από το άσπρο, πήγαμε στο μαύρο, σε μια στιγμή» αφηγείται ο κ. Καζάζης.
Μια γιατρός τους παίρνει και τους πάει σε ένα δωμάτιο για να τους μιλήσει. Εκεί οι γονείς της Αγγελικής μάθανε ότι το παιδί ήταν νεκρό κι ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ την παρέλαβε από την πρώτη στιγμή χωρίς τις αισθήσεις της.
Μας αφηγείται επίσης πότε μίλησε για τελευταία φορά με την Αγγελική και τι του είπε καθώς και τα όσα του περιέγραψε η μεγαλύτερη κόρη του που ήταν επίσης στην κατασκήνωση για εκείνο το μοιραίο μεσημέρι.
«Κλείνει το τηλέφωνο και λέει: "Μην στενοχωριέσαι μπαμπά, μας προσέχουν". Αυτή ήταν η τελευταία μας κουβέντα» είπε ο πατέρας της Αγγελικής με δάκρυα στα μάτια.
Η υπόθεση θα δικαστεί τον Οκτώβριο του 2026 και ο κ. Καζάζης όπως είπε χαρακτηριστικά ζητά την τιμωρία των υπευθύνων για τον αδόκητο χαμό της κόρης του προκειμένου όπως είπε να μην υπάρξει ποτέ άλλο τέτοιο περιστατικό σε καμιά κατασκήνωση που φιλοξενεί παιδιά.
Έχει πάει πια μεσημέρι και οι εργαζόμενοι στην κατασκήνωση ζητούν από τα παιδιά να βγουν από την πισίνα. Όλα τους υπακούουν και βγαίνουν. Μόνο που κάποια στιγμή, ένα 10χρονο -τότε- κοριτσάκι δεν βλέπει την μικρότερη αδερφή της κι αρχίζει να την αναζητά.
«Κυρία, η αδερφή μου η Αγγελική δεν είναι εδώ» λέει σε μια εργαζόμενη της κατασκήνωσης η 10χρονη με αγωνία. «Κάπου θα πήγε» της απαντά εκείνη, με την μικρή να επιμένει και να της λέει: «Μα η πετσέτα της και οι παντόφλες της είναι εδώ».
Η ομάδα των παιδιών με τους εργαζόμενους της κατασκήνωσης αναχωρούν από την πισίνα και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της 8χρονης Αγγελικής διαπιστώνουν ότι δεν είναι σε κάποιο κτήριο όπως πίστευαν.
Η 8χρονη Αγγελικούλα, δυστυχώς, ήταν στον πάτο της πισίνας. Κείτονταν εκεί για ώρα, ώσπου την βρήκαν και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.
Δύο χρόνια μετά, ο πατέρας της, ο κ. Χρήστος Καζάζης ανοίγει την καρδιά του στην εκπομπή «North Report» του protothema.gr και αφηγείται με κάθε λεπτομέρεια τα όσα τραγικά βίωσε εκείνο το μεσημέρι ο ίδιος και η σύζυγος του.
«Το παιδί σας ήπιε λίγο νερό»Αρχικά οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης επικοινώνησαν με την οικογένεια της 8χρονης λέγοντας, όπως είπε ο κ. Καζάζης ότι «ότι το παιδί ήπιε λίγο νερό». Από εκείνη την στιγμή και μετά η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται ώσπου ενώ είναι καθ΄ οδόν για το Κέντρο Υγείας στην Χαλκιδική όπου τους είπαν ότι είναι το παιδί τους, ειδοποιούνται να πάνε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ».
Έως εκείνη την στιγμή, ο πατέρας και η μητέρα της Αγγελικής δεν είχαν αντιληφθεί, καθώς δεν είχαν σωστή ενημέρωση, τι ακριβώς συνέβαινε με το παιδί τους.
Κάποια στιγμή φτάνει το ασθενοφόρο με το παιδί τους. «Πάμε στην πόρτα του ασθενοφόρου και μας λένε κάντε πίσω. Αμάν, λέμε, κάτι δεν μας αρέσει. Πάει η γυναίκα και της λέω άσε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, θα το δούμε το παιδί. Με το που ανοίγει η πόρτα και καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, αλλάζουν όλα. Από το άσπρο, πήγαμε στο μαύρο, σε μια στιγμή» αφηγείται ο κ. Καζάζης.
Μια γιατρός τους παίρνει και τους πάει σε ένα δωμάτιο για να τους μιλήσει. Εκεί οι γονείς της Αγγελικής μάθανε ότι το παιδί ήταν νεκρό κι ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ την παρέλαβε από την πρώτη στιγμή χωρίς τις αισθήσεις της.
Μας αφηγείται επίσης πότε μίλησε για τελευταία φορά με την Αγγελική και τι του είπε καθώς και τα όσα του περιέγραψε η μεγαλύτερη κόρη του που ήταν επίσης στην κατασκήνωση για εκείνο το μοιραίο μεσημέρι.
«Κλείνει το τηλέφωνο και λέει: "Μην στενοχωριέσαι μπαμπά, μας προσέχουν". Αυτή ήταν η τελευταία μας κουβέντα» είπε ο πατέρας της Αγγελικής με δάκρυα στα μάτια.
Η υπόθεση θα δικαστεί τον Οκτώβριο του 2026 και ο κ. Καζάζης όπως είπε χαρακτηριστικά ζητά την τιμωρία των υπευθύνων για τον αδόκητο χαμό της κόρης του προκειμένου όπως είπε να μην υπάρξει ποτέ άλλο τέτοιο περιστατικό σε καμιά κατασκήνωση που φιλοξενεί παιδιά.
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